Alls sögðu 60,8 prósent kjósenda í Norðvesturkjördæmi nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni um áframhald viðræðna við ESB samkvæmt fyrstu tölum sem greint var frá nú rétt í þessu. Búið er að telja 5845 atkvæði.
Alls sögðu 3527 kjósendur nei eða 60,8 prósent en 2277 kjósendur já eða 39,2 prósent. Búið er að telja 5845 atkvæði en á kjörskrá í kjördæminu eru 22.687 sem er það fámennesta á landinu.
Samkvæmt tölum frá kjörstjórn var kjörsókn 65,25 prósent klukkan 22:00 en samanborið við Alþingiskosningarnar árið 2024 var kjörsókn þá 76,2 prósent.
Talning virðist ganga vel í kjördæminu því fyrstu tölur birtust töluvert fyrr en kjörstjórn hafði áður tilkynnt. Talið er í Hjálmakletti í Borgarnesi en samvæmt upplýsingum frá kjörstjórn fyrir atkvæðagreiðsluna var ekki búist við að nein atkvæði af Vestfjörðum yrðu hluti af fyrstu tölur.
Ekki er búist við að næstu tölur verði tilkynntar fyrr en undir morgun og lokatölur í fyrramálið.