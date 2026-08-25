Fótbolti

Aftur­elding í væn­legri stöðu á toppnum

Siggeir Ævarsson skrifar
Joacim Holtan skoraði bæði mörk leiksins í kvöld
Joacim Holtan skoraði bæði mörk leiksins í kvöld Vísir/Pawel Cieslikiewicz

Einn leikur fór fram í Lengjudeild karla í kvöld þar sem topplið Aftureldingar vann 2-0 sigur á Gróttu.

Norski markahrókurinn Joaicm Holtan skoraði bæði mörk leiksins í kvöld, á 30. og 85. mínútu en hann er þá orðinn markahæstur í deildinni með 15 mörk. Liðsfélagi hans, Óðinn Bjarkason kemur í humátt á eftir með 14 mörk líkt og HK-ingurinn Dominik Radic.

Sigurinn tryggir stöðu Aftureldingar á toppnum sem er nú með fimm stiga forskot á Þrótt og Fylki.

Gróttumenn hefðu eflaust tekið sigri fegins hendi í kvöld en liðið er í þéttum pakka um miðja deild, í 6. sæti með 27 stig líkt og Vestri og tveimur stigum á undan Breiðhyltingunum í ÍR og Leikni.

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