Einn leikur fór fram í Lengjudeild karla í kvöld þar sem topplið Aftureldingar vann 2-0 sigur á Gróttu.
Norski markahrókurinn Joaicm Holtan skoraði bæði mörk leiksins í kvöld, á 30. og 85. mínútu en hann er þá orðinn markahæstur í deildinni með 15 mörk. Liðsfélagi hans, Óðinn Bjarkason kemur í humátt á eftir með 14 mörk líkt og HK-ingurinn Dominik Radic.
Sigurinn tryggir stöðu Aftureldingar á toppnum sem er nú með fimm stiga forskot á Þrótt og Fylki.
Gróttumenn hefðu eflaust tekið sigri fegins hendi í kvöld en liðið er í þéttum pakka um miðja deild, í 6. sæti með 27 stig líkt og Vestri og tveimur stigum á undan Breiðhyltingunum í ÍR og Leikni.