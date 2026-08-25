Borgarfulltrúi Samfylkingarinnar segist hafa viljað sjá meiri umræðu í borgarstjórn um ákvörðun dagsins um að segja upp tugum starfsmanna borgarinnar og að með skipulagsbreytingum sé þjónusta á leið út úr hverfum borgarinnar. Borgarstjóri segir að við breytingarnar verði ekki þjónusturof og að börn muni fá þjónustu óháð því hvar þau búa.
„Vissulega var þetta erfiður dagur og það er alltaf þungt að taka svona erfiðar ákvarðanir en við erum að umbylta stjórnskipulagi velferðarsviðs og skóla- og frístundasviðs, með það að markmiði að bæta þjónustuna við börn og fjölskyldur í Reykjavík,“ sagði Hildur Björnsdóttir borgarstjóri en hún og Pétur Marteinsson, borgarfulltrúi Samfylkingarinnar, mættust í kvöldfréttum Sýnar.
Borgarráð samþykkti í dag skipulagsbreytingarnar á aukafundi borgarráðs en þær leiða til uppsagnar 86 starfsmanna borgarinnar, þar sem 32 munu fá boð um ný eða breytt störf en 54 munu ekki fá áframhaldandi starf.
Tillaga borgarstjórnar var samþykkt með fimm atkvæðum borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, Miðflokksins, Viðreisnar og Framsóknarflokksins gegn tveimur atkvæðum borgarráðsfulltrúa Samfylkingarinnar.
Pétur Marteinsson, borgarfulltrúi Samfylkingarinnar, segir aðgerðina hafa komið upp með flýti, boðað hafi verið til fundar með stuttum fyrirvara og strax farið af stað.
„Ég hefði viljað fá meiri umræðu í borgarstjórn um þetta mál. Þetta er stefnubreyting hjá borginni. Þarna erum við að af 86 stöðum sem hafa verið úti í hverfunum og þekkja hverfin og það er mjög erfitt að fá það til baka. Þetta eru sérfræðingar sem eru búnir að vera lengi í hverfunum og þekkja jafnvel börnin,“ segir hann.
Hundruð íbúa sæki hverfismiðstöðvarnar og þjónustunotendurnir séu oft í viðkvæmri stöðu. Nú sé þjónustan að færast úr hverfum borgarinnar.
Hildur segist ósammála því að þjónustan sé að færast úr hverfunum.
„Við erum áfram að þjónusta inni í hverfunum. Við erum ekki að skerða þjónustu og það verður ekki þjónusturof við þessar breytingar. Við erum að minnka yfirbygginguna og draga úr þessu stjórnendalagi en áfram verða viðtöl veitt inni í hverfunum,“ segir hún.
Gamla fyrirkomulagið hafi byggt á fjórum þjónustumiðstöðvum þar sem börn hafi fengið mismunandi þjónustu eftir því í hvaða borgarhluta þau búa, að sögn Hildar.
„Með breytingunni tryggjum við að börn fái rétta þjónustu á réttum tíma óháð því hvar þau búa,“ segir Hildur.
Hefði málið fengið umræður í borgarstjórn hefði það „þroskast og þróast aðeins þannig að tillögurnar hefðu jafnvel verið betri,“ segir Pétur.
„Í dag þegar við erum að sjá tillögurnar vitum við í rauninni ekki nákvæmlega hvaða stöðugildi eru að fara út, við vitum ekki hvaða fólki er verið að segja upp.
Þannig vitum við ekki, þegar við leggjum niður þessar þjónustumiðstöðvar, hvert fólkið leitar, hvar sest fólk niður með sálfræðingi, hvar fær það aðstoð?“ spyr hann.
Hildur segist jafnframt ósammála Pétri hvað varðar að þetta hefði átt að ræða í borgarstjórn en það hefði verið ómannúðlegt.
„Ef við hefðum farið inn í borgarstjórnarsalinn, sem er þessi opinbera málstofa okkar borgarfulltrúa, og rætt hvort við ættum að segja upp þessum 86 starfsmönnum eða ekki. Mér finnst það ómannúðlegt. Við þurfum að gera þetta af virðingu við starfsfólk.“