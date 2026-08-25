Borgar- og varaborgarfulltrúar minnihlutans gagnrýna harðlega umfangsmiklar breytingar borgarráðs á stjórnskipulagi velferðarsviðs og skóla- og frístundasviðs. Þau gagnrýna meðal annars tímasetningu ákvörðunarinnar en breytingar af slíkri stærðargráðu eigi ekki að vera teknar á aukafundi.
Borgarráð samþykkti í dag skipulagsbreytingarnar á aukafundi borgarráðs en þær leiða til uppsagnar 86 starfsmanna borgarinnar, þar sem 32 munu fá boð um ný eða breytt störf en 54 munu ekki fá áframhaldandi starf.
Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi Vinstrisins, Silja Sóley Birgisdóttir, borgarfulltrúi Sósíalistaflokksins, og Stefán Pálsson, varaborgarfulltrúi Vinstrisins, sammælast öll um að ýmsir annmarkar hafi verið á vinnubrögðum og tímasetningu breytinga meirihlutans í Facebook-færslum á síðum sínum. Bæði Sanna Magdalena og Silja Sóley sátu fund borgarráðs en þær eru áheyrnarfulltrúar þess.
Tillaga borgarstjórnar var samþykkt með fimm atkvæðum borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, Miðflokksins, Viðreisnar og Framsóknarflokksins gegn tveimur atkvæðum borgarráðsfulltrúa Samfylkingarinnar, segir í fundargerð borgarráðs.
Í bókun Samfylkingarinnar segir að miðlæg stjórnun geti verið skynsamleg en miðlæg þjónusta sem fjarlægist fólk sé það ekki. Það séu varhugaverð vinnubrögð að samþykkja meiriháttar stefnubreytingu án þess að mat á afleiðingum liggi fyrir.
„Breytingar af þessari stærðargráðu á ekki að keyra í gegnum aukafund borgarráðs á harðahlaupum til þess eins að komast hjá opinni umræðu. Ákvörðunartaka án samráðs við starfsfólk, notendur, fagráð og borgarstjórn sýnir lýðræðislegu ferli og hagsmunum borgarbúa litla virðingu,“ segir að auki í bókun borgarráðsfulltrúa Samfylkingarinnar.
Vegna sumarleyfa borgarstjórnar hafi eingöngu hluti borgarfulltrúa fengið að heyra af breytingunum og tekið þátt í umræðunni um tillögurnar, segir Sanna Magdalena.
Silja Sóley segir að málið hafi verið afgreitt í hraði og miklum trúnaði og að lýðræðisleg umræða um breytingarnar hafi takmarkast.
„Venjulega þegar mál eru afgreidd í ágreiningi rata þau upp til borgarstjórnar en í dag var síðasti dagurinn sem borgarráð hefur fullnaðarafgreiðsluheimild vegna sumarfrís og takmarkast þar með lýðræðisleg umræða um jafn stóra skipulagsbreytingu sem þessa,“ segir Silja.
„Meirihlutinn þýtur af stað í nafni strax, strax, strax en það er gífurlega mikilvægt að stíga varlega þegar fara á af stað í stórar breytingar sem hafa áhrif á nánast allt kerfi Reykjavíkurborgar.“
Stefán Pálsson segir afgreiðsluna fá „falleinkunn út frá lýðræðissjónarmiðum“ vegna tímasetningar.
„Það er hins vegar vægast sagt ekki í anda laganna að boða til skyndilegs aukafundar í borgarráði til að keyra í gegn umfangsmiklar kerfisbreytingar í lok ágúst – í því skyni að ná að klára þær áður en borgarstjórn nær að koma aftur saman. Borgarstjórn er málstofa sem fram fer fyrir opnum tjöldum og með þátttöku allra kjörinna fulltrúa, en borgarráðsfundir eru lokaðir og trúnaður ríkir um flest það sem þar er sagt,“ segir Stefán í sinni færslu.
Sanna og Silja sammælast um að niðurskurður Reykjavíkurborgar muni hafa veruleg áhrif á borgarbúa. Færri muni standa vaktina á sama tíma og álag hafi aukist, meðal annars vegna uppsagna upplýsingafulltrúa, segir Sanna.
„Hér er ekki verið að bæta þjónustu heldur skera niður með þeim afleiðingum að stuðningur við íbúa minnkar sem og aðgengi íbúa að stuðningnum. Þetta kallast að spara sér til tjóns og er andstætt því sem Vinstrið stendur fyrir,“ segir Sanna.
Silja Sóley spáir því að færri muni nýta þjónustu borgarinnar ef hagræðingarbreytingum Reykjavíkurborgar verður hvorki mætt með mótvægisaðgerðum né átaksverkefnum.
„Eftir ár kemur eflaust greining á því að færri sæki þjónustu borgarinnar og ekki blekkjast þegar þær tölur verða túlkaðar sem svo að allt gangi í blóma því „færri þurfa á þjónustunni að halda“. Að færri sæki þjónustuna mun aðeins benda til þess að aðgengi og upplýsingagjöf um hana sé ekki nægileg,“ segir Silja
„Fjöldi uppsagna stuðlar að auknu atvinnuleysi en nú þegar er búið að segja upp öllum upplýsingafulltrúum, fjölda starfsfólks á hverfismiðstöðvum og frístundamiðstöðum auk fjöldauppsagna skólaliða með útvistun ræstinga. Forsendur kjarasamninga eru brostnar og allt stefnir í hryllilegt haust,“ segir Silja.
Steinunn Gyðu og Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi Samfylkingarinnar og varafulltrúi í borgarráði, segir sérstakt að leggja niður hverfamiðstöðvar án þess að leggja mat á áhrifin sem það kann að hafa á gæði þjónustu, viðkvæma hópa og börn svo eitthvað sé nefnt.
„Niðurskurðarhnífur meirihlutans virðist ætla að beinast að velferðinni. En ekki örvænta því nú er ódýrara að byggja bílastæðakjallara!“ segir Steinunn í færslu á Facebook.