Aukið umferðareftirlit nú þegar skólarnir eru komnir í gang

Þúsundir skólakrakka snúa aftur í skólann í þessari viku um land allt. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur aukið umferðareftirlit sitt í kringum grunnskóla að sögn varðstjóra sem segir umferðina hafa þyngst mjög, enda skólastarf hafið á öllum skólastigum.
Skólasetning var víða í grunnskólum landsins í gær, mánudag og hafa flestir ekki farið varhluta af því enda eykst bílaumferð gjarnan á ári hverju þegar skólarnir hefjast að nýju eftir sumarfrí. Þá hófst kennsla í framhaldsskólum í síðustu viku, sem og í háskólum landsins. Því er ljóst að þúsundir nemenda á öllum skólastigum eru því á ferðalagi á háannatíma. Logi Sigurjónsson aðalvarðstjóri umferðardeildar lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu segir árið í ár enga undantekningu, umferðin hafi gengið vel hingað til.
„Ökumenn hafa bara verið að haga sér vel og við höfum ekkert orðið vör við nein stór vandamál. Það er náttúrulega bara núna meiri umferð í kringum skólana, sérstaklega núna fyrstu dagana, við brýnum bara fyrir ökumönnum að fara varlega, virða hámarkshraðann og vera með augun opin.“
Umferðin sé sérstaklega þung á morgnana og seinnipartinn, þá séu flestir ökumenn á ferð á sama tíma og mörg skólabörn fótgangandi á leið í og úr skólanum. Logi segir þeim mun mikilvægara að ökumenn fari með öllu að gát og virði umferðarreglur.
„Við leggjum ríka áherslu á það og hámarkshraðamerkingar miðast við bestu aðstæður, þannig ef það er mikil umferð og mikið af gangandi vegfarendum þá brýnum við fyrir ökumönnum að hafa varann á.“
Lögregla muni í ljósi stöðunnar næstu daga og vikur fylgjast sérstaklega með umferð í kringum grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu, þar sem íbúar geti búist við því að sjá reglulega til lögreglunnar í eftirliti.
„Við höfum yfirleitt gert það, við reynum að skipta okkur á milli hverfa og hafa smá sýnilegt eftirlit.“