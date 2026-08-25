„Ekkert undir mér komið að tjá mig um það“

Þorvaldur Örlygsson, formaður KSÍ, segir það ekki undir sér komið að segja til um það hvort Gianni Infantino sé stætt í embætti sem forseti FIFA. KSÍ er eitt af aðildarsamböndum UEFA sem vill fá utanaðkomandi aðila til þess að fara yfir stjórnarhætti í nýlegu hneykslismáli.
KSÍ og önnur knattspyrnusambönd Norðurlandanna sendu frá sér sameiginlega yfirlýsingu um helgina þar sem lýst var yfir vantrausti á hendur Gianni Infantino, forseta FIFA, í kjölfar áætlunar forsetans að selja hlut í innviðum sambandsins til einkafjárfesta.
Eftir mikla gagnrýni neyddist Infantino til þess að draga áætlun sína til baka. Í yfirlýsingu KSÍ og hinna sambandanna er alvarlegum áhyggjum lýst yfir af stjórnarháttum og ákvarðanatöku í æðstu lögum FIFA.
„Staðan er náttúrulega bara þannig að við, eins og flest önnur sambönd, styðjum þá yfirlýsingu sem hefur komið ekki svo alls fyrir löngu frá UEFA,“ segir Þorvaldur Örlygsson, formaður KSÍ í samtali við íþróttadeild Sýn.
„Styðjum það og höfum verið í sambandi við UEFA og fylgst mjög vel með. Nú þegar að við hittumst, Norðurlöndin, fannst okkur kjörið að setja út þessa tilkynningu. Lýsa yfir því sem við höfum áhyggjur af, eftir að sú tillaga sem kom fram og kallast FFE. Við erum með áhyggjur af stjórnarháttum og annað. Viljum að það ferli sem var í gangi verði skoðað. Með framtíð knattspyrnunnar í huga er mjög vænlegt að gera það.
Er hægt að túlka þessa yfirlýsingu þannig að þið komið nú með þá beiðni til Infantino að stíga til hliðar?
„Í raun erum við fyrst og fremst að benda á stjórnarhættina. Það er undir forsetanum sjálfum komið, FIFA og stjórn FIFA að sjá hvað hann vill gera. Í þessu ferli, hvort það verði kosinn nýr forseti eða hann verði áfram, er bara eitthvað sem tíminn mun leiða í ljós. Við viljum að það sé skýrt, að knattspyrnan sé virt og annað. Við berum vissulega virðingu fyrir FIFA og UEFA, en fyrst og fremst erum við að benda á stjórnarhættina.“
Infantino ætlar að sitja sem fastast og bjóða sig fram til endurkjörs á þingi FIFA í mars á næsta ári. Enn hefur ekki komið fram mótframboð.
Evrópska knattspyrnusambandið, sem KSÍ er aðili að, hefur lýst yfir vantrausti og hótað sniðgöngu sinna aðildarþjóða á mótum á vegum FIFA.
UEFA sem og knattspyrnusamband ASÍ og Norður, Suður- og Mið Ameríku eru sögð róa í sömu átt í þessu máli og hefur fréttaveitan Reuters heimildir fyrir því að þau íhugi að þvinga fram kosningu um vantraust á hendur Gianni Infantino innan FIFA. Engin fordæmi eru fyrri slíkri kosningu í 122 ára sögu sambandsins.
Þegar að maður hefur í huga ímynd knattspyrnunnar á alþjóðavísu. Er honum stætt í embætti?
„Það er svo sem ekkert undir mér komið að tjá mig um það. Við erum að fylgjast með, skoða málin og sjá hvernig framtíðin verður. Það er óhætt að segja að okkur þykir vænt um FIFA og UEFA. Við viljum að það sé farið eftir settum reglum og unnið vel að málum þegar að þessi mál koma upp. En fyrst og fremst viljum við að fengnir verði utanaðkomandi aðilar til þess að skoða stjórnarhættina í þessu máli.“
Brot úr viðtalinu við Þorvald var sýnt í Sportpakkanum á Sýn í gær og má sjá í spilaranum hér ofar í fréttinni.