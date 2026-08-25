Fótbolti

„Ekkert undir mér komið að tjá mig um það“

Aron Guðmundsson skrifar
Gianni Infantino, forseti FIFA hefur sætt mikilli gagnrýni en heldur framboði sínu til endurkjörs í embætti til streitu. KSÍ hefur skrifað undir yfirlýsingu, ásamt öðrum knattspyrnusamböndum Norðurlandanna þar sem lýst er yfir vantrausti á hendur Infantino. Þorvaldur Örlygsson er formaður KSÍ
Gianni Infantino, forseti FIFA hefur sætt mikilli gagnrýni en heldur framboði sínu til endurkjörs í embætti til streitu. KSÍ hefur skrifað undir yfirlýsingu, ásamt öðrum knattspyrnusamböndum Norðurlandanna þar sem lýst er yfir vantrausti á hendur Infantino. Þorvaldur Örlygsson er formaður KSÍ Samsett/Getty/Vísir

Þor­valdur Ör­lygs­son, for­maður KSÍ, segir það ekki undir sér komið að segja til um það hvort Gianni Infantino sé stætt í em­bætti sem for­seti FIFA. KSÍ er eitt af aðildar­sam­böndum UEFA sem vill fá utan­aðkomandi aðila til þess að fara yfir stjórnar­hætti í ný­legu hneykslis­máli.

KSÍ og önnur knatt­spyrnu­sam­bönd Norður­landanna sendu frá sér sam­eigin­lega yfir­lýsingu um helgina þar sem lýst var yfir van­trausti á hendur Gianni Infantino, for­seta FIFA, í kjölfar áætlunar for­setans að selja hlut í inn­viðum sam­bandsins til einka­fjár­festa.

Eftir mikla gagn­rýni neyddist Infantino til þess að draga áætlun sína til baka. Í yfir­lýsingu KSÍ og hinna sam­bandanna er al­var­legum áhyggjum lýst yfir af stjórnar­háttum og ákvarðanatöku í æðstu lögum FIFA.

„Staðan er náttúru­lega bara þannig að við, eins og flest önnur sam­bönd, styðjum þá yfir­lýsingu sem hefur komið ekki svo alls fyrir löngu frá UEFA,“ segir Þorvaldur Örlygsson, formaður KSÍ í samtali við íþróttadeild Sýn.

„Styðjum það og höfum verið í sam­bandi við UEFA og fylgst mjög vel með. Nú þegar að við hittumst, Norður­löndin, fannst okkur kjörið að setja út þessa til­kynningu. Lýsa yfir því sem við höfum áhyggjur af, eftir að sú til­laga sem kom fram og kallast FFE. Við erum með áhyggjur af stjórnar­háttum og annað. Viljum að það ferli sem var í gangi verði skoðað. Með framtíð knatt­spyrnunnar í huga er mjög væn­legt að gera það.

Stjórnarhættina þurfi að skoða

Er hægt að túlka þessa yfir­lýsingu þannig að þið komið nú með þá beiðni til Infantino að stíga til hliðar?

„Í raun erum við fyrst og fremst að benda á stjórnar­hættina. Það er undir for­setanum sjálfum komið, FIFA og stjórn FIFA að sjá hvað hann vill gera. Í þessu ferli, hvort það verði kosinn nýr for­seti eða hann verði áfram, er bara eitt­hvað sem tíminn mun leiða í ljós. Við viljum að það sé skýrt, að knatt­spyrnan sé virt og annað. Við berum vissu­lega virðingu fyrir FIFA og UEFA, en fyrst og fremst erum við að benda á stjórnar­hættina.“

Infantino ætlar að sitja sem fastast og bjóða sig fram til endur­kjörs á þingi FIFA í mars á næsta ári. Enn hefur ekki komið fram mót­fram­boð.

Evrópska knatt­spyrnu­sam­bandið, sem KSÍ er aðili að, hefur lýst yfir van­trausti og hótað sniðgöngu sinna aðildarþjóða á mótum á vegum FIFA.

UEFA sem og knatt­spyrnu­sam­band ASÍ og Norður, Suður- og Mið Ameríku eru sögð róa í sömu átt í þessu máli og hefur frétta­veitan Reu­ters heimildir fyrir því að þau íhugi að þvinga fram kosningu um van­traust á hendur Gianni Infantino innan FIFA. Engin for­dæmi eru fyrri slíkri kosningu í 122 ára sögu sam­bandsins.

Vilja að farið sé eftir settum reglum

Þegar að maður hefur í huga ímynd knatt­spyrnunnar á alþjóða­vísu. Er honum stætt í em­bætti?

„Það er svo sem ekkert undir mér komið að tjá mig um það. Við erum að fylgjast með, skoða málin og sjá hvernig framtíðin verður. Það er óhætt að segja að okkur þykir vænt um FIFA og UEFA. Við viljum að það sé farið eftir settum reglum og unnið vel að málum þegar að þessi mál koma upp. En fyrst og fremst viljum við að fengnir verði utan­aðkomandi aðilar til þess að skoða stjórnar­hættina í þessu máli.“

Brot úr viðtalinu við Þorvald var sýnt í Sportpakkanum á Sýn í gær og má sjá í spilaranum hér ofar í fréttinni.

KSÍ FIFA UEFA Deilur um Gianni Infantino

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