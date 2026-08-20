Sýslumaðurinn á Vesturlandi kyrrsetti í dag, að kröfu Hvals hf., skipið Bandero. Hvalur hf. telur sig eiga skaðabótakröfu á hendur eiganda skipsins og verður það kyrrsett til tryggingar fullnustu kröfunnar.
Kristján Loftsson framkvæmdastjóri Hvals hf. segir í tilkynningu að skip Hvals hafi ítrekað þurft að hverfa frá áætluðum siglingaleiðum með tilheyrandi fjártjóni. Hann enfnir sérstaklega að aðgerðir áhafnarinnar hafi kostað félagið í formi aukins olíukostnaðar.
„Jafnframt telur Hvalur hf. ljóst, að ef kyrrsetning hefði ekki farið fram, hefði það dregið mjög úr líkindum á fullnustu kröfunnar. Efnisskilyrði kyrrsetningar séu því uppfyllt. Á þetta féllst sýslumaður,“ segir hann.
Hvalur hf. mun höfða mál fyrir héraðsdómi til staðfestingar gerðinni og um bótakröfu Hvals að sögn Kristjáns.