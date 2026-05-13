Að stíga á bak er dásamleg tilfinning. Hestar eru fallegar skepnur og nálægðin við þá fyllir mann af einhvers konar náttúrukrafti.
Við eigum að vera mjög stolt af því að Reykjavík sé ein fárra höfuðborga í heiminum þar sem hestamennska blómstrar í návígi við byggðina. Þessi einstaka menningararfleifð og íþróttastarfsemi stendur hins vegar frammi fyrir áskorunum sem kalla á skýra framtíðarsýn af hálfu borgaryfirvalda.
Á síðasta kjörtímabili lögðum við í Framsókn fram tillögu að mótuð yrði framtíðarstefna um hestamennsku til ársins 2040. Þetta er mikið hagsmunamál og veitir fyrirsjáanleika sem allir þurfa til að horfa fram á reiðveginn. Tillögunni var vísað af núverandi meirihluta í menningar- og íþróttamálaráð í hinn eilífa svefn ráða og nefnda, en við í Framsókn munum auðvitað fylgja þessu máli eftir fáum við tækifæri til þess í nýjum meirihluta.
Hér eftir er stiklað á stóru á framtíðarsýn okkar í þessum málum.
Ein stærsta óvissan sem hesthúsaeigendur á Fákssvæðinu standa frammi fyrir er skortur á langtímaöryggi varðandi lóðir. Borgin verður að tryggja gagnsæja og réttláta lóðaleigusamninga sem veita eigendum festu til að fjárfesta í húsakosti og aðstöðu. Án langtímasamninga ríkir stöðnun; festan er forsenda þess að fólk þori að byggja upp metnaðarfulla aðstöðu til framtíðar. Þetta er snúið mál að leysa en við verðum að ljúka verkinu.
Kostnaður við uppihald hrossa og námskeiðshald hefur farið hækkandi en þar sem hestamennskan er öflug forvörn og frábært tómstundastarf fyrir börn og unglinga getur borgin gert betur með því að tryggja að frístundastyrkir nýtist hestamennsku til fulls og styðja við verkefni sem gera greinina aðgengilegri. Þannig getur borgin opnað dyrnar fyrir fleiri börn og unglinga, óháð efnahag foreldra. Styðjum við þessa öflugu forvörn sem kennir ábyrgð og útivist með því að borgin nýti frístundakerfið betur til að styðja við uppeldisgildi hestamennskunnar. Styðjum líka við félagshesthús þar sem margir eru um einn hest til að opna á aðgengi að hestamennsku fyrir fleiri börn og ungmenni.
Með aukinni þéttingu byggðar og fjölgun útivistarfólks eykst hættan á árekstrum. Nauðsynlegt er að aðskilja reiðvegi skýrar frá hjóla- og göngustígum með betri merkingu og skipulagi. Öruggar þveranir undir stofnbrautir og gott viðhald á undirlagi reiðvega eru forsendur þess að knapar og hestar geti ferðast af öryggi um borgarlandið.
Aðgengi að Hólmsheiði, Heiðmörk, Rauðhólum og öðrum útivistarperlum borgarinnar er lífæð hestamennskunnar. Skipulagsyfirvöld verða að vernda reiðleiðir og tryggja um leið að uppbygging byggðar þrengi ekki svo að reiðleiðum að tengingin við náttúruna rofni. Með góðu skipulagi, gæða undirlagi og framúrskarandi viðhaldi á reiðleiðum getum við með stolti tryggt þessa lífæð hestamennskunnar í Reykjavík.
Í takt við ,,Græna planið" hjá Reykjavíkurborg mætti bæta þjónustu við hesthúsahverfin og nýta hrossatað sem auðlind. Borgin gæti aðstoðað við skilvirkari söfnun á hrossataði til jarðgerðar eða nýtingar í landgræðslu, í stað þess að það sé flokkað sem kostnaðarsamur úrgangur fyrir eigendur hesta.
Hestamennskan er ekki bara íþrótt, hún er hluti af sjálfsmynd Reykjavíkur. Með því að tryggja öryggi knapa og rekstraröryggi hesthúsaeigenda getur borgin tryggt að þessi lifandi hefð fái þrifist um ókomna tíð.
Nú þarf bara að setjast í hnakkinn og spretta úr spori!
Setjum X við B!
Höfundur er í 2. sæti á lista Framsóknar í Reykjavík.
Sólveig Skaftadóttir skrifar
Árni Rúnar Þorvaldsson skrifar
Charlotte Ólöf Jónsdóttir Biering skrifar
Eva Rún Helgadóttir skrifar
Magnea Gná Jóhannsdóttir skrifar
Daði Már Kristófersson skrifar
Sara Björg Sigurðardóttir skrifar
Arna Sif Ásgeirsdóttir skrifar
Hörður Filippusson skrifar
Heiða Björg Hilmisdóttir skrifar
Karólína Helga Símonardóttir skrifar
Margrét Rós Sigurjónsdóttir skrifar
Dóra Björt Guðjónsdóttir skrifar
Bjarni Fritzson skrifar
Birkir Ingibjartsson skrifar
Finnbogi Vikar Guðmundsson skrifar
Dagmar Valsdóttir skrifar
Ágúst Kvaran skrifar
Elísabet Dröfn Kristjánsdóttir skrifar
Sigurður Kári Harðarson,Sólveig Jóhannesdóttir Larsen skrifar
Guðbjörg Ingunn Magnúsdóttir skrifar
Anna Kristín Jensdóttir skrifar
Jón Þór Þorvaldsson skrifar
Ragnar Sverrisson skrifar
Jóna Þórey Pétursdóttir skrifar
Lísbet Sigurðardóttir skrifar
Bryndís Rut Logadóttir skrifar
Sigrún Ásta Einarsdóttir skrifar
Alexandra Jóhannesdóttir skrifar
Magnús Kjartansson skrifar