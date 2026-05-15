Af hverju ætti ungt fólk að kjósa 16. maí?

Sveitarstjórnarkosningar hafa bein áhrif á daglegt líf okkar allra — sérstaklega ungs fólks. Það er í sveitarfélaginu sem ákvarðanir eru teknar um skóla, íþróttir, samgöngur, húsnæðismál og tækifæri fyrir ungt fólk til að byggja upp framtíð sína. Þess vegna skiptir máli að ungt fólk mæti á kjörstað 16. maí og láti rödd sína heyrast.
Oft er talað um að ungt fólk hafi lítinn áhuga á stjórnmálum en raunin er hins vegar sú að flest ungt fólk hefur sterkar skoðanir á því hvernig samfélagið á að vera. Það vill fleiri tækifæri, betri þjónustu og öruggari framtíð. En breytingar gerast ekki nema fólk taki þátt og kosningar eru einfaldasta og öflugasta leiðin til að hafa áhrif.
Í þessum kosningum skiptir máli að velja flokk sem trúir á framtakið, frelsið og ábyrgðina. Flokk sem vill skapa aðstæður þar sem ungt fólk getur keypt sína fyrstu íbúð, stofnað fyrirtæki, fengið góð störf og notið öflugrar þjónustu án þess að kerfið standi í vegi fyrir því. Þar hefur Sjálfstæðisflokkurinn lengi staðið fyrir skýrri sýn.
Sjálfstæðisflokkurinn leggur áherslu á sterkt atvinnulíf, ábyrgan rekstur sveitarfélaga og raunhæfar lausnir í stað innantómra loforða. Fyrir ungt fólk skiptir það máli, því góð fjárhagsstaða sveitarfélags þýðir betri skólar, fleiri íþróttamannvirki og aukin tækifæri til uppbyggingar. Þegar vel er haldið utan um fjármuni samfélagsins skapast meira svigrúm til að fjárfesta í framtíðinni.
Ungt fólk þarf líka rödd sem trúir á það. Rödd sem sér ekki unga kynslóð sem vandamál, heldur sem drifkraft samfélagsins. Sjálfstæðisflokkurinn hefur í gegnum tíðina stutt við frumkvæði einstaklinga og trúir því að fólk fái best að njóta sín þegar það fær frelsi til að skapa og taka ábyrgð.
Kosningarnar 16. maí snúast því ekki bara um næstu fjögur ár — þær snúast um það hvernig samfélag við viljum byggja til framtíðar. Ef ungt fólk vill hafa áhrif á sitt eigið samfélag, þá er mikilvægt að mæta á kjörstað og taka þátt.
Því framtíðin verður ekki ákveðin af þeim sem sitja heima. Hún verður ákveðin af þeim sem mæta, taka afstöðu og kjósa. Þann 16. maí skulum við velja frelsi, ábyrgð og tækifæri fyrir unga fólkið. Setjum X við D á laugardaginn — kjósum Sjálfstæðisflokkinn.
Höfundur er íbúi í Mosfellsbæ.
