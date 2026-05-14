Sveitarstjórnarkosningar eru áhrifaríkasta leið íbúa til að móta eigið nærumhverfi. Ákvarðanir sem teknar eru í bæjarstjórn snerta okkur daglega, hvort sem um er að ræða skólamál, þjónustu við eldri borgara og fatlað fólk, samgöngur, skipulag eða menningu. Þess vegna skiptir kjörsókn öllu máli. Hún ræður því hvaða stefna verður ráðandi og hverjir fá umboð til að móta framtíð bæjarins.
Íbúum Garðabæjar hefur fjölgað hratt síðustu ár og byggðin orðið fjölbreyttari. Hagsmunir eru fleiri og raddirnar fjölskrúðugri. Þó hefur þessi þróun ekki endilega skilað sér inn í stjórnsýsluna, einfaldlega vegna þess að margir nýta ekki kosningarétt sinn.
Í sveitarstjórnarkosningunum 2022 voru 13.622 Garðbæingar á kjörskrá. Af þeim kusu 8.733, eða um 64%, og 2,1% atkvæða voru ógild. Stærsti listinn hlaut um 49% gildra atkvæða, sem samsvarar aðeins um þriðjungi allra sem eru á kjörskrá. Það þýðir að meirihluti íbúa hefur í raun ekki áhrif á niðurstöðuna.
Þegar svo stór hópur kýs ekki verða þúsundir radda áhrifalausar. Niðurstöður endurspegla þá ekki fjölbreytileika bæjarins og hagsmunir margra hópa verða ekki hluti af ákvarðanatöku. Lýðræðið þrengist og völdin færist í hendur færri.
Meira en flestir gera sér grein fyrir.Í sveitarstjórnarkosningum standa oft færri en þúsund atkvæði að baki hverju sæti. Nokkur hundruð atkvæði geta ráðið því hvaða flokkur fær fulltrúa og enn færri geta ákvarðað hverjir mynda meirihluta.
Í bæ eins og Garðabæ, þar sem kjörsókn er um 60–70%, verður hvert atkvæði hlutfallslega mun verðmætara en í kosningum á landsvísu.
Því atkvæðið þitt mótar samfélagið sem þú lifir í.Það hefur áhrif á:
Og það mikilvægasta:Ef þú kýst ekki, þá tekur einhver annar ákvörðun um hvernig þitt nærumhverfi mun líta út.
Höfundur er hagfræðingur, stjórnmálafræðingur og íbúi í Garðabæ.
Lárus Jónsson,Dagný Sif Sigurbjörnsdóttir,Jónas Guðnason skrifar
Kristín Helga Schiöth skrifar
Anna Þórhildur Kristmundsdóttir,Júlíus Óli Jacobsen,Magnea María Jónudóttir,Þórunn Ólafsdóttir skrifar
Bryndís Matthíasdóttir skrifar
Sigurlín Margrét Sigurðardóttir skrifar
Karen María Jónsdóttir skrifar
Ævar Örn Jóhannsson skrifar
Karólína Jónsdóttir skrifar
Sif Huld Albertsdóttir skrifar
Anton Kári Halldórsson skrifar
Alma D. Möller skrifar
Joanna (Asia) Mrowiec skrifar
Hildur Rós Guðbjargardóttir skrifar
Sigurður Kristinn Pálsson skrifar
Ragnar Þór Reynisson skrifar
Einar Geir Þorsteinsson skrifar
Signý J. Tryggvadóttir skrifar
Sverrir Kaaber skrifar
Máni Þór Magnason skrifar
Árni Rúnar Þorvaldsson skrifar
Hafdís Oddgeirsdóttir,Viktor Orri Þorsteinsson skrifar
Bjartur Hrafn Jóhannsson,Hákon Skúlason skrifar
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir skrifar
Jóhann Páll Jóhannsson skrifar
Líf Magneudóttir skrifar
Sara Björg Sigurðardóttir skrifar
Vilmar Pétursson skrifar
Árni Stefán Guðjónsson skrifar
Jóna Elísabet Ottesen skrifar
Njörður Sigurðsson skrifar