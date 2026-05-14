Það hafa verið algjör forréttindi að fá tækifæri til að leiða lista Viðreisnar á Akranesi. Við erum að bjóða fram í fyrsta skipti í bænum okkar og erum í grunninn hópur fjölskyldufólks með fjölbreyttan bakgrunn. Við höfum einsett okkur að starfa af heiðarleika, fagmennsku og ábyrgð. Við komum á sviðið með ferska sýn og nýja nálgun. Við bjóðum okkur fram til að bretta upp ermar og taka ákvarðanir fyrir hönd íbúa, með hag íbúa að leiðarljósi.
Í kosningabaráttunni hef ég lagt mig fram um að leggja við hlustir. Þegar ég spyr hvers vegna fólk kýs að búa á Akranesi stendur ekki á svörum. Við erum stolt af bænum okkar en við viljum sækja fram. Setja kassann út og lyfta upp Akranesi.
Hér á Akranesi er öflugt atvinnulíf, sterkt skólasamfélag og öflugt velferðarkerfi. Hér er einnig gríðarlega öflugt íþrótta- og tómstundastarf í boði fyrir börnin okkar. En við getum gert miklu betur til að liðka fyrir þeim sem vilja byggja hér upp enn öflugra samfélag. Viðreisn vill beita sér fyrir því að einfalda regluverk og ferla bæjarins. Við viljum lækka álögur og gjöld og búa þannig til hvata til að byggja upp og sækja fram. Við viljum lyfta upp atvinnulífinu á Akranesi og eiga í virku samtali við atvinnurekendur og hagaðila sem þekkja það best hvar veggirnir liggja og hvar megi gera betur. Við viljum stofna atvinnuveganefnd þar sem fólk úr atvinnulífinu á raunverulega rödd við borðið til að halda okkur rækilega við efnið. Ég hef skynjað ákveðna gjá á milli atvinnulífsins og bæjarins í mínum samtölum síðustu vikurnar. Breytum þessu!
Öll mál eru fjölskyldumál. Ég hef í kosningabaráttunni átt dýrmæt samtöl við fagfólkið okkar sem er algjörlega framúrskarandi. Það mætir til vinnu á hverjum degi með það fyrir augum að hlúa að okkar dýrmætustu innviðum: fólkinu okkar. Viðreisn á Akranesi vill tryggja að aukið fjármagn sé sett beint inn í grunnþjónustuna. Við viljum gera allt sem við getum til að styðja við það að fagfólkið geti verið á gólfinu inn í skólunum okkar þannig að börnin okkar séu gripin strax. Akranes er leiðandi sveitarfélag þegar það kemur að því að innleiða farsældarlögin, við eigum að byggja áfram á þeim grunni en gera allt sem við getum til að veita fagfólkinu okkar réttu tækin og tólin. Fjárfesting í fólkinu okkar er sú arðbærasta. Íbúum hefur fjölgað og það kallar á viðbragð af hálfu bæjarins í uppbyggingu mannvirkja. Það snýst ekki um mannvirkin sjálf, heldur um fólkið okkar sem notar þjónustuna sem þar er að finna. Hvort sem er uppbygging skólanna okkar, bætt aðstaða til íþróttaiðkunar eða önnur lýðheilsumannvirki. Við viljum setja fram raunhæfa og tímasetta uppbygginaráætlun bæjarins svo íbúar geti fylgst vel með þróun mála. Það er ekki hægt að gera allt í einu. En við verðum að þora að taka ákvarðanir og standa með þeim. Við treystum okkur til þess.
Viðhald sem ekki er sinnt endar einfaldlega sem skuld með dráttarvöxtum. Við viljum skýra viðhaldsáætlun fyrir allar byggingar bæjarins og raunhæfa áætlun um viðhald gatna. Skuld fortíðarinnar liggur í slæmu undirlagi gatna sem lagast ekki nema með varanlegum, og kostnaðarsömum lausnum. Hér þarf einfaldlega að byrja og greiða niður innviðaskuldina. Það er löngu tímabært. Við sjáum það því miður víða í bænum okkar að innviðir hafa grotnað niður. Rekstur bæjarins er flókið viðfangsefni. Skuldahlutfallið er 105% og álögur á íbúa og fyrirtæki hafa því miður hækkað á kjörtímabilinu. Við viljum aðra nálgun á verkefnið. Viðreisn á Akranesi mun fara óhrædd í þá vegferð að velta við öllum steinum og tryggja gagnsæi í ákvarðanatöku bæjarstjórnar. Virkt samráð við íbúa og opið kerfi er það sem við trúum á að skili bættri ákvarðanatöku. Fyrir fólkið okkar.
Ég er nýliði í pólitík og er að læra mjög hratt. Ég er nokkuð venjulegur verkfræðingur, þriggja barna faðir og maður sem ákvað að flytja með fjölskylduna á Skagann vegna þess að við sáum hvers konar lífsgæði fylgja í kaupbæti. Ég vinn við það á hverjum degi sem burðarþolshönnuður að taka stórar og erfiðar ákvarðanir. Ef það er eitthvað sem er eitur í mínum beinum þá er það ákvörðunarfælni. Nú langar mig að nýta þá hæfni og reynslu sem ég hef til að taka stórar og mikilvægar ákvarðanir í þágu bæjarins sem mér þykir svo vænt um. Við eigum öflugt samfélag en ég trúi því að það geti orðið enn öflugra. Setjum fram skýr markmið, með gagnsæjum hætti og vinnum saman að því að gera gott samfélag enn betra.Við biðjum um ykkar stuðning til að tryggja ferska rödd og nýja nálgun í bæjarmálin á Akranesi.
Breytum þessu saman og setjum X við C!
Höfundur er oddviti Viðreisnar á Akranesi.
