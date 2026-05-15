Skoðun

Við erum lið

Bjarni Fritzson skrifar

Það var spennuþrungið augnablik þegar ég gekk upp stigann í félagsheimili Sjálfstæðisflokksins í Mjódd. Tilefnið var fundur með glænýju framboði flokksins í Reykjavík. Mikil leynd hafði verið yfir hverjir yrðu á listanum. Eina nafnið sem ég vissi fyrir víst að yrði, var nafn Hildar Björnsdóttur, oddvita okkar. Þegar ég kom upp stigann og steig inn í salinn breyttist stressið í einni svipan í tilhlökkun. Jákvæð og kraftmikil orkan í nýju liðsfélögunum mínum var slík að ég sá strax að þetta yrði skemmtilegt.

Rúmlega tveir mánuðir eru liðnir frá þessum fyrsta fundi okkar. Á þeim tíma hef ég kynnst liðsfélögunum mínum betur og ég gæti ekki verið ánægðari með liðið mitt. Það sem einkennir okkur fyrst og fremst er hversu fjölbreyttur, jákvæður, kraftmikill og hæfur hópurinn er. Við erum öll með mismunandi styrkleika en jafnframt sameiginlega sýn á það hvernig við viljum að hlutirnir eru gerðir í borginni.

Persónulega dýrka ég mest hvað nýja liðið mitt er stútfullt af „do´erum“. Fólki sem hefur þekkingu, hugrekki og dugnað til að láta hlutina gerast og það er aldeilis góður eiginleiki að hafa í Ráðhúsinu.

Framundan eru mörg og ærin verkefni í borginni. En við erum hvergi bangin. Við erum samstilltur hópur sem óttast ekki að bretta upp ermarnar og taka til hendinni. Við höfum skýra sýn á verkefnin og fjölbreyttar lausnir til að mæta þeim. Við erum lið og við hlökkum til að vinna fyrir þig.

Höfundur skipar áttunda sæti á lista Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík.

Bjarni Fritzson Skoðun: Sveitar­stjórnar­kosningar 2026

Mest lesið


Skoðun

Sjá meira


×

Mest lesið