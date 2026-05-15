Húsnæði er allt of dýrt, og það er mannanna verk. Undanfarna tvo áratugi hefur fólki fjölgað til muna á landinu, en á sama tíma hefur fjölskyldustærðin minnkað.
Reykjavíkurborg var allt of sein að átta sig á þessum breytingum og byggði allt of lítið af húsnæði, einblíndi um of á þéttingu og byggði allt of mikið af stórum íbúðum. Vegna þessara mistaka hefur íbúðaverð tvöfaldast á 10 árum. Ef við svörum ekki uppsafnaðri íbúðaþörf og einblínum bara á dýra þéttingarreiti þá mun íbúðaverð halda áfram að hækka og stéttaskipting mun aukast, þar sem til verða stéttir eigenda og leigjenda.
Við í Flokki fólksins viljum snúa þessari þróun við, byggja meira og ná niður íbúðaverði svo ungt fólk eigi möguleika á að eignast íbúð. Við leggjum áherslu á byggingu nýrra hverfa í jaðri borgarinnar, eins og í Úlfarsárdal og Keldnalandi. Þegar Sundabraut kemur opnast ný tækifæri til uppbyggingar á Geldinganesi og Gunnunesi.
Við í Flokki fólksins höfum sýnt það í verki að við viljum byggja ný hverfi og styðja við fyrstu kaupendur. Það höfum við gert með því að koma af stað skipulagsvinnu fyrir stórfellda uppbyggingu í Höllum í Úlfarsárdal ásamt uppbyggingu á ríkislóðum í Reykjavíkurborg. Brátt munu rísa 5.000 íbúðir vegna þess að Flokkur fólksins stóð við gefin loforð.
Til að hjálpa næstu kynslóð að eignast íbúð höfum við gert miklar breytingar á hlutdeildarlánakerfinu. Nú geta fyrstu kaupendur fengið vaxta- og afborgunarlaust lán frá HMS, sem er svo gert upp við sölu íbúðarinnar og kallast hlutdeildarlán. Almenn hlutdeildarlán fara úr 20% í 25% af kaupverði. Fólk þarf því aðeins að safna 5% af kaupverði í útborgun, fær 25% hlutdeildarlán og 70% lán frá banka eða lífeyrissjóði. Hlutdeildarlán fyrir fólk undir lægri tekjumörkum hækkar úr 30% í allt að 35%. Þetta hefur í för með sér að greiðslubyrði fólks lækkar.
Til að hjálpa þeim sem eru að safna fyrir útborgun leggjum við áherslu á að efla uppbyggingu óhagnaðardrifins leiguhúsnæðis, en þar er leigan allt að 40% ódýrari en á almennum leigumarkaði.
Íbúðaverð tvöfaldaðist á síðustu 10 árum og ef við byggjum ekki ný hverfi þá mun það tvöfaldast á næstu tíu árum.
Flokkur fólksins vill brjóta land og byggja íbúðir. Setjum x við F, 16. maí.
Höfundur skipar 3. sæti á lista Flokk fólksins í Reykjavík.
Skúli Helgason skrifar
