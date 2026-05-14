Við, ungir frambjóðendur Miðflokksins í Fjarðabyggð, viljum að sveitarfélagið okkar verði staður þar sem ungt fólk sér raunverulega framtíð fyrir sér. Ekki bara staður til að alast upp á og flytja svo í burtu frá, heldur staður þar sem hægt er að lifa góðu lífi, taka þátt, hafa áhrif og finna að samfélagið sé lifandi.
Til þess þurfum við að hlusta betur á unga fólkið sjálft. Of oft eru ákvarðanir teknar fyrir ungmenni án þess að þau fái raunverulegt tækifæri til að segja hvað þau vilja. Við viljum breyta því. Ungt fólk í Fjarðabyggð á að hafa skýran farveg til að koma hugmyndum sínum á framfæri, hvort sem það snýr að félagsmiðstöðvum, viðburðum, íþróttaaðstöðu, samgöngum eða menningu.
Félagslíf skiptir gríðarlega miklu máli. Það þarf að vera eitthvað í boði fyrir ungt fólk allt árið, ekki bara einstaka viðburðir hér og þar. Við viljum efla félagsmiðstöðvarnar, styðja betur við starfsfólkið sem heldur utan um ungmennastarf og skapa fjölbreyttari dagskrá sem höfðar til fleiri hópa. Það eiga ekki allir heima í sama forminu. Sumir vilja íþróttir, aðrir tónlist, rafíþróttir, listir, útivist, sjálfboðastarf eða skapandi verkefni. Fjarðabyggð á að bjóða upp á rými fyrir þetta allt.
Íþróttastarf er einnig lykilatriði. Þar læra börn og ungmenni aga, samvinnu, seiglu og félagsfærni. Við viljum tryggja góða aðstöðu til íþróttaiðkunar í sveitarfélaginu og styðja við félögin sem vinna ómetanlegt starf. Það þarf að huga að mannvirkjum, æfingatímum, búnaði og því að kostnaður verði ekki hindrun fyrir þátttöku. Öll börn eiga að hafa raunhæfan möguleika á að taka þátt.
Við viljum líka nýta styrkleika Fjarðabyggðar betur. Hér er náttúran allt í kringum okkur, fjöllin, sjórinn, skíðasvæðið og útivistarmöguleikarnir. Með betri nýtingu þessara gæða getum við gert lífið fjölbreyttara og meira spennandi fyrir ungt fólk. Við eigum að skapa menningu þar sem það er eftirsóknarvert að vera ungur í Fjarðabyggð.
Miðflokkurinn leggur áherslu á skynsemi, ábyrgð og að sveitarfélagið vinni fyrir fólkið. Fyrir okkur þýðir það að fjármunir eigi að fara í verkefni sem skipta íbúa raunverulegu máli. Að efla félagslíf, íþróttir og tækifæri ungs fólks er fjárfesting í framtíð Fjarðabyggðar.
Við viljum að unga fólkið finni að það skipti máli. Að það hafi rödd. Að það hafi val. Og að það sjái framtíðina sína hér heima.
Anna er í 9. sæti, Júlíus í 12. sæti, Magnea í 14. sæti og Þórunn í 15. sæti á lista Miðflokksins í Fjarðabyggð.
Anna Þórhildur Kristmundsdóttir,Júlíus Óli Jacobsen,Magnea María Jónudóttir,Þórunn Ólafsdóttir skrifar
