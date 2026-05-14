Sterkt samfélag byggist ekki aðeins á góðum innviðum eða fallegum byggingum. Það byggist á fólkinu sem þar býr. Öllum íbúum þarf að finnast að rödd þeirra skipti máli og að á þau sé hlustað, óháð tungumáli, fötlun eða aðstæðum.
Kópavogur er fjölbreytt samfélag og enginn hópur á að sitja eftir. Sveitarfélagið á að vera tilbúið að mæta fólki þar sem það er statt og tryggja að allir geti tekið þátt á eigin forsendum.
Það segir margt um samfélag þegar íbúi þarf að berjast fyrir því að fá að nota eigið tungumál í samskiptum við sveitarfélagið sitt.
Heyrnarlaus maður í Kópavogi hafði samband við velferðarsvið bæjarins með aðstoð táknmálstúlks. Hann óskaði eftir viðtali við ráðgjafa sem gæti átt samskipti á táknmáli án milliliða, eins og Reykjavíkurborg hafði og sá ráðgjafi var líka sjálfstæður meðferðaraðili.
Kópavogsbær hefði getað keypt slíka þjónustu fyrir tiltölulega litla fjárhæð.
Í stað þess var erindið flækt, gert stærra en það var, jafnvel flóknara og að lokum var manninum bent á að flytja til Reykjavíkur.
Þessi viðbrögð eru ekki aðeins særandi, þau eru með öllu óásættanleg.
Hér var um að ræða íbúa sem hafði búið í Kópavogi í nær tuttugu ár, greitt sín gjöld og aldrei áður leitað eftir aðstoð frá velferðarsviði. Að segja við slíkan íbúa að hann eigi einfaldlega að leita annað sendir hættuleg skilaboð: að sumir íbúar séu minna velkomnir en aðrir.
Sveitarfélög eiga ekki að spyrja: „Getur þú farið annað?“ heldur: „Hvernig getum við leyst þetta?“
Heyrnarlausir íbúar eiga að geta fengið upplýsingar, þjónustu og samskipti á eigin tungumáli án þess að upplifa sig sem byrði á kerfinu.
Fatlaðir íbúar eru ekki vandamál sem þarf að leysa. Þeir eru hluti af samfélaginu og eiga sama rétt og aðrir til þátttöku, virðingar og þjónustu.
Viðreisn í Kópavogi vill samfélag sem hlustar, skilur þarfir fólks og kemur til móts við íbúa af virðingu. Það er ekki kostnaður. Það er mælikvarði á réttlátt samfélag.
Höfundur situr í 10. sæti á lista Viðreisn í Kópavogi.
Lárus Jónsson,Dagný Sif Sigurbjörnsdóttir,Jónas Guðnason skrifar
Kristín Helga Schiöth skrifar
Anna Þórhildur Kristmundsdóttir,Júlíus Óli Jacobsen,Magnea María Jónudóttir,Þórunn Ólafsdóttir skrifar
Bryndís Matthíasdóttir skrifar
Sigurlín Margrét Sigurðardóttir skrifar
Karen María Jónsdóttir skrifar
Ævar Örn Jóhannsson skrifar
Karólína Jónsdóttir skrifar
Sif Huld Albertsdóttir skrifar
Anton Kári Halldórsson skrifar
Alma D. Möller skrifar
Joanna (Asia) Mrowiec skrifar
Hildur Rós Guðbjargardóttir skrifar
Sigurður Kristinn Pálsson skrifar
Ragnar Þór Reynisson skrifar
Einar Geir Þorsteinsson skrifar
Signý J. Tryggvadóttir skrifar
Sverrir Kaaber skrifar
Máni Þór Magnason skrifar
Árni Rúnar Þorvaldsson skrifar
Hafdís Oddgeirsdóttir,Viktor Orri Þorsteinsson skrifar
Bjartur Hrafn Jóhannsson,Hákon Skúlason skrifar
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir skrifar
Jóhann Páll Jóhannsson skrifar
Líf Magneudóttir skrifar
Sara Björg Sigurðardóttir skrifar
Vilmar Pétursson skrifar
Árni Stefán Guðjónsson skrifar
Jóna Elísabet Ottesen skrifar
Njörður Sigurðsson skrifar