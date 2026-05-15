Hvers vegna verndun viðkvæmra vistkerfa er ekki umhverfismál, heldur framleiðnimál, og hvers vegna sjómenn hafa árum saman vitað það sem stofnunin segist enn vera að rannsaka.
Skotland gerði tilraunina. Niðurstaðan er ekki á óvart.
Tæpum áratug eftir að Skotar lokuðu verndarsvæðinu South Arran fyrir botnvörpu mældu vísindamenn við Háskólann í Exeter þrefalt fleiri lífverur á hafsbotni og tvöfalt fleiri tegundir innan svæðisins en á sambærilegu, óvörðu hafsvæði rétt utan við það. Þeir fundu yfir 1.500 lífverur í um 100 lítrum af botnseti, eða milljarða lífvera þegar reiknað er upp á svæðið allt.
Þetta er ekki umhverfisrómantík. Þetta er líf massa framleiðsla, það lífmagn sem sjórinn býr til þegar hætt er að hræra í botninum.
.
Þetta kemur ekki á óvart. Þetta er það sem hver einasta rannsókn af þessu tagi sýnir, hvar sem hún er gerð. Það nýja við South Arran er ekki niðurstaðan, heldur að einhver gerði tilraunina og mældi hana.
Á Íslandi höfum við ekki gert tilraunina. Við höfum hins vegar miðin sem væru tilvalin til þess. Og við höfum Hafrannsóknastofnun, sem í áratugi hefur átt þá þekkingu sem þarf, hefur fengið ábendingar frá sjómönnum sem þarf, og hefur með nokkuð kerfisbundnum hætti gert lítið með það.
Hafró 2002: „Eldri sjómenn hafa fullyrt …“
Þann 27. febrúar 2002 svaraði þáverandi sjávarútvegsráðherra Árni M. Mathiesen fyrirspurn Katrínar Fjeldsted á Alþingi um ástand hafsbotnsins. Svarið er fengið frá Hafrannsóknastofnun og er, þegar betur er að gáð, sláandi játning:
„Hafrannsóknastofnunin hefur ekki fram til þessa stundað sérstakar rannsóknir sem beinlínis lúta að umhverfisspjöllum á hafsbotni. […] Eldri sjómenn hafa fullyrt að á Halamiðum og kóralsvæðum undan suðurströndinni hafi veiðislóð verið sléttuð með togveiðum en mjög erfitt er að meta í hve miklum mæli þetta hafi átt sér stað. Þetta hefur hins vegar ekki verið staðfest með rannsóknum.“
Lesum þetta hægt. Árið 2002 lá fyrir hjá ríkisstofnuninni sem á að vakta hafið: (a) að togveiðar höfðu verið stundaðar á Íslandsmiðum „um langt skeið“; (b) að eldri sjómenn höfðu fullyrt að kóralsvæði undan suðurströndinni hefðu verið slétt; (c) að stofnunin hafði ekki stundað sérstakar rannsóknir á þessum spjöllum. Með öðrum orðum: ábendingarnar voru komnar, þekkingin var ekki, og hún hafði ekki verið sótt.
Þetta er grunnurinn. Allt sem á eftir kemur þarf að lesa með þetta í huga.
Hafró 2018 til 2025: játningin sjálf, í þeirra eigin orðum
Tuttugu árum seinna er málið ennþá nokkuð sama. Á síðu Hafrannsóknastofnunar um „Kortlagningu búsvæða“ stendur þetta, orðrétt:
„Kóralsvæðin eru aðallega á landgrunnskantinum fyrir sunnan land. Kóralrif eru einnig uppi á kantinum en þar eru þau mikið skemmd enda nálægt eða á miðri togslóð.“
Þetta er ekki haft eftir áhugamannafélagi. Þetta er Hafró sem segir frá eigin niðurstöðum. Kóralrifin á landgrunnskantinum við Ísland eru „mikið skemmd“, vegna þess að togað er ofan á þeim. Ekki var togað þar einu sinni. Það er togað þar.
Á árskýrslu botnsjávarsviðs 2019 staðfesta þau það aftur með myndum: „Á nokkrum stöðum á landgrunnskantinum úti fyrir Öræfagrunni, Mýragrunni og Síðugrunni voru lifandi kóralrif og á öðrum stöðum voru akrar af sæfjöðrum. Þessi svæði eru utan við veiðislóð enda í bröttum kantinum.“ Þýðing: þar sem togararnir komast ekki, þar er lífríki. Þar sem þeir komast, þar er það farið.
Það sem South Arran tilraunin sýnir er einmitt þetta í öfugri átt: takið togarana burt, og lífríkið kemur til baka. Bæði kerfin, Skotland og Ísland, eru að segja sömu söguna með sömu gögnunum. Annað er bara mælt; hitt er falið.
Sjómennirnir hafa reynt að benda á þetta. Hafró hefur ekki tekið mark á þeim.
Hafró segir gjarnan að „sjómenn hafa gefið rannsakendum stofnunarinnar dýrmætar upplýsingar um hvar kóral er líklegt að finna“, orðalag Stefáns Áka Ragnarssonar í viðtali við 200 mílur árið 2018.
Það er rétt, og það er gott. En það er hin hliðin sem þarf að segja: togaraskipstjórar sem hafa orðið vitni að því að félagar þeirra mali niður kóralsvæði, sem koma upp í veiðarfærin, klipptir og brotnir, eins og hver veit sem hefur staðið á dekki, hafa ekki upplifað að ábendingar þeirra leiði til aðgerða.
Skýrasta dæmið á opinberum vettvangi er frá vorinu 2022. Landssamband smábátaeigenda birti á vef sínum athugasemd við togveiðar á hrygningartíma síldar á Papagrunni, þar sem togað var „í gegnum stórar síldartorfur“. Morgunblaðið spurði Hafrannsóknastofnun beint hvort stofnunin hefði fengið slíkar ábendingar og hvort henni þætti eitthvað óeðlilegt við athæfið.
Svar Hafró var í aðalatriðum: stór togskip megi ekki innan 12 mílna; minni skip megi sums staðar grynnra; nákvæm kortlagning á hrygningarslóð síldar liggi ekki fyrir; svo „ómögulegt“ sé að meta umfang veiða á hrygningartíma.
Þýðum þetta: ábending kom inn. Stofnunin hafði ekki kortlagningu til að bregðast við henni. Stofnunin gerði heldur ekki kortlagninguna sem svar við ábendingunni. Það var bara skrifað bréf þar sem stóð að ekki væri hægt að segja neitt vegna þess að kortlagningin væri ekki til. klassísk klemma.
Þetta er munstrið. Það er ekki einsdæmi. Það er ekki samsæri. Það er stofnanaheimska, bureaucratic inertia sem þrýstir öllum erfiðu spurningum á þann hinn sem ekki á rannsóknartækin.
HV 2021/49 og HV 2021/50: skýrslurnar sem fáir lesa
Það er ekki svo að engin vinna sé unnin. Árið 2017 fékk Hafrannsóknastofnun beiðni atvinnuvega og nýsköpunarráðuneytisins um að meta 16 svæði sem lokuð höfðu verið fyrir botnveiðum, að hluta eða öllu, í meira en áratug.
Markmiðið: skrá þekkingu eða skort á henni og ræða vísindaleg rök fyrir varanlegri lokun. Skýrslunni var skilað 2017 en kom ekki út fyrr en 2021 sem HV 2021/49 „Friðuð svæði innan landhelgi Íslands og viðkvæm vistkerfi“. Fjögurra ára biðtími á skýrslu sem fjallar um svæði sem höfðu verið lokuð í áratug.
Sær svolítið á taktinn.
Samhliða HV 2021/49 kom HV 2021/50, sem inniheldur kortlagningu á „fótspori botnveiðarfæra“ ásamt yfirliti yfir dreifingu veiða með mismunandi veiðarfærum. Verkefnið BioProtect, sem þróar „aðferðafræði og tæknilegar lausnir til að auðvelda ákvarðanatöku um auðlindanýtingu eða verndun hafsvæða“, er í gangi á stofnuninni.
Verkefnið REDRESS, sem snýr að virkri endurreisn djúpsjávarvistkerfa, þar á meðal kóralsvæða, líka. Þetta er gott. En það er gott „í pípunum“. Það er ekki gott „á botninum, núna“.
Á meðan er enn togað eftir landgrunnskantinum sunnan við landið, þar sem eigin kortlagning Hafró hefur sýnt að kóralrifin eru „mikið skemmd“. Engin svæðisbundin neyðarlokun til verndar vistkerfin sjálf hefur fylgt.
Lokanir eru ennþá nær eingöngu byggðar á því að vernda ungviði og smáfisk, en samkvæmt Hafró sjálfri „hefur svæðum verið lokað oftar í þeim tilgangi að vernda botnvistkerfi í heild sinni“ síðasta áratuginn.
Það hljómar vel. Það er bara ekki augljóst á landakortinu.
Stofnstærðarmæling sem eina tækið er barn síns tíma
Þetta er kjarni málsins, og hér þarf að tala beint.
Allt íslenska fiskveiðistjórnunarkerfið er byggt á single species stock assessment: mældur stofn, reiknað MSY (maximum sustainable yield), gefin ráðgjöf, settur kvóti. Þetta er aðferðin sem ICES (Alþjóðahafrannsóknaráðið) hefur unnið með í áratugi og Hafró fylgir. Hún virkar, að vissu marki. Hún virkar þegar lykilstofninn er einangraður frá öðru. Hún virkar þegar vistkerfið er stöðugt. Hún virkar þegar fótspor veiðanna á botninum skiptir ekki máli.
Hún virkar ekki þegar þorskurinn étur loðnu sem nærist á dýrasvifi sem hrygnir yfir botnum sem hafa verið muldir niður. Þá er stofnstærðin í einni tegund afleiðing af því sem gerist í annarri, og af því sem gerist á botninum. Það er ekki tilviljun að í dag er besta vísindalega ráðgjöfin um fiskveiðar, frá ICES sjálfri, frá fjölda Evrópuverkefna, frá NOAA, frá akademískum tímaritum eins og
Science, að færa sig frá single species MSY yfir í ecosystem based fisheries management (EBFM).
Hugsunin er einföld: hámarkaðu ekki einn stofn í einu. Hámarkaðu lífmassaframleiðsluna sem vistkerfið skilar yfir tíma. Verndaðu búsvæðið sem fiskurinn þarf.
Á meðan Ísland heldur áfram að gefa kvótaráðgjöf fyrir 35 nytjastofna botnfiska og hryggleysingja á hverju ári, án þess að nokkur formleg ráðgjöf liggi fyrir um heildarlífmassaframleiðslu hafsbotnsins, áhrif togveiðanna á þá framleiðslu, eða hvað gerist ef stór hluti landgrunnskantsins er friðaður, þá erum við að keyra fjölbreytt vistkerfi á einföldu mæliborði. Það er sambærilegt og að keyra skip eingöngu eftir hraðamæli án siglingar korta. Stundum kemstu fram. Stundum strandar þú.
Þrefalt líf, tvöfalt fleiri tegundir: þetta er ekki blue ribbon, það er ROI
Aftur að Skotlandi. Punkturinn í South Arran rannsókninni er ekki að sjávarbotn sé fallegur. Punkturinn er að lokunin þrefaldaði lífmassan og tvöfaldaði tegundafjöldann á áratug. Þetta er ekki kerfi sem þarf hundrað ár. Þetta er kerfi sem byrjar að borga sig á 10 árum.
Reiknum þetta upp. Hafsbotn Evrópu er sá mest togaði í heimi; um 86% metins hafsbotns í Norðursjó og Keltahafi sýna lífmassa röskun af völdum botnveiðarfæra (skv. samantekt European Environment Agency). Á Íslandsmiðum er ástandið ekki betra á togslóðinni; þvert á móti staðfesti Hafrannsóknastofnun sjálf 2019 að kóralrif uppi á kantinum séu „mikið skemmd“. Annar staðar, í brattari kantinum þar sem togararnir komast ekki, eru lifandi kóralrif og sæfjaðraakrar. Það er innbyggður samanburðarhópur þarna úti, í einni og sömu árskýrslunni. Það þarf eiginlega ekki að gera South Arran tilraunina aftur við Ísland. Hún hefur þegar verið gerð, óvart, í bröttustu hlíðum landgrunnsins.
Hvað myndi gerast ef veiðarnar á þessum sömu kóralsvæðum yrðu stöðvaðar varanlega? Sömu staðreyndir, sama vistfræði, sami líffræðilegi „þungaiðnaður“ á botninum, og þrír mánuðir eftir lokun byrjar uppbyggingin. Tíu árum síðar þrefaldur lífmassi. Tuttugu árum síðar, sjáum hvað kemur. Þorskurinn hefur þá enn meira að éta. Ýsan og steinbíturinn finna aftur skjól. Karfinn hefur kóral frumskóginn. Það er ekki að við „missum“ veiðisvæði. Það er að við byrjum að framleiða meira af því sem skiptir máli.
Þetta er ekki ágiskun. Þetta er það sem ICES hefur skrifað í eigin EBFM leiðbeiningum: að EBFM eigi „að skila fiskveiðistjórnun sem viðheldur sterkum og afkastamiklum vistkerfum“. Resilient and productive ecosystems. Það er það sem mælt er fyrir um. Það er ekki það sem mælt er á Íslandi.
Tvær mótbárur, og afhverju þær standast ekki
Mótbára 1: „Togveiðar hafa staðið á Íslandsmiðum í áratugi og fiskistofnarnir lifa enn. Þetta hlýtur að vera sjálfbært.“
Þetta er survivorship bias. Það sem lifir er það sem þú sérð. Það sem var áður er ekki lengur þarna til að gera samanburðinn. Hafró skrifar þetta sjálf, í gegnum eigin rannsóknir: að til að finna heimildir um heilbrigð vistkerfi hafsbotnsins við Norður Atlantshafið þurfi vísindamenn að fletta í gegnum heimildir frá lokum 19. aldar; því engir „eftirlifandi“ hafsbotnar uppfylla lengur lýsingarnar. Þú getur ekki rökstutt sjálfbærni með „það er ennþá fiskur“ þegar viðmiðið er týnt.
Mótbára 2: „Ný bresk rannsókn (CEFAS, febrúar 2026) sýnir að miklu minna kolefni losnar úr botnseti við botnvörpu en áður var talið. Aðeins 1 til 28% blandast við vatnsmassann, og aðeins 10 til 35% þess sem blandast getur orðið að CO₂.“
Rétt. Og hún breytir engu um meginatriðið.
CEFAS sjálf tekur fram að botnvörpuveiðar valdi „eftir sem áður töluverðri losun koltvísýrings“. En kolefnislosun er aukaatriði í þessari grein. Aðalatriðið er ekki blue carbon. Aðalatriðið er biological production: lífmassi, fjölbreytileiki, fæðukerfið sjálft. Það er nákvæmlega það sem South Arran rannsóknin er að mæla, og það er það sem Hafró er ekki að mæla á Íslandsmiðum.
Það sem þarf að gera
Þetta er ekki flókið. Þetta er bara óþægilegt:
Strax: Varanleg lokun fyrir öllum botnveiðarfærum á þeim svæðum þar sem Hafrannsóknastofnun hefur þegar staðfest tilvist lifandi kórala, kóralþörunga, hörusvampabreiða eða annarra viðkvæmra búsvæða. Ekkert „bíða eftir frekari rannsóknum“. Engar bráðabirgðalokanir til 3 ára. Permanent closure, byggð á því sem stofnunin þegar veit.
Á næstu 12 mánuðum: Formlegur farvegur fyrir ábendingar skipstjóra um kóralsvæði og viðkvæm búsvæði, með bindandi skyldu Hafrannsóknastofnunar til viðbragða og með opinberri skráningu. Það á ekki að vera undir geðþótta vísindamanns hvort ábendingu er svarað eða ekki.
Á þessu kjörtímabili: Lagaleg viðurkenning á því að fiskveiðistjórnun á Íslandi skuli ekki einungis byggja á single species stock assessment heldur á ecosystem based fisheries management, með skilgreindum markmiðum um varðveislu lífmassaframleiðslu botnvistkerfa, ekki bara stofnstærð einstakra tegunda. Norðmenn eru komnir lengra en við í þessu. Skotar eru komnir lengra en við í þessu. Það er ekki gáfulegt að vera síðastur.
Til lengri tíma: Marine Protected Area net umhverfis Ísland sem ræður yfir a.m.k. 10% efnahagslögsögunnar: South Arran tilraun á íslenskum mælikvarða. Mælum hvað gerist. Sýnum að við þorum að gera tilraunina sem aðrir hafa gert á undan okkur.
Niðurlag
Þegar Ben Harris, sjávarvistfræðingur við Háskólann í Exeter, lýsti niðurstöðum sínum frá South Arran fyrir Mongabay sagði hann: „Það sem lítur út eins og leiðinleg leðjueyðimörk er í raun mjög, mjög kraftmikið búsvæði.“ Það er nákvæmlega lýsingin sem á við um landgrunnskantinn undan suðurströnd Íslands, utan við togslóðina. Það sem hefur verið kallað „leðjueyðimörk“ er burðarvirkið undir framleiðslunni.
Hafrannsóknastofnun veit þetta. Hún hefur vitað þetta í áratugi. Henni var sagt þetta af eldri sjómönnum löngu áður en hún hafði tæki til að staðfesta það sjálf. Hún hefur staðfest það sjálf í eigin gögnum og eigin skýrslum. Hún hefur ekki, enn, breytt forsendum ráðgjafarinnar í samræmi.
Þetta er ekki spurning um umhverfismál á móti atvinnumálum. Þetta er spurning um hvort við viljum hámarka hvað hafið skilar yfir 30 ár, eða hámarka hvað það skilar í þessari viku. Skotar gerðu tilraunina. Niðurstaðan kom ekki á óvart. Spurningin sem eftir stendur er hvort við þorum að gera hana líka, eða hvort við ætlum að halda áfram að lesa um hana í þýðingum frá útlöndum.
Höfundur er stjórnarmaður í Strandveiðifélagi Íslands.
Helstu heimildir
