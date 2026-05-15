Það eru forréttindi að fá tækifæri til að sinna málefnum sem maður hefur raunverulega ástríðu fyrir og sú reynsla hefur í sjálfu sér verið verðmæt. Ég hef verið þeirrar gæfu aðnjótandi að gegna hlutverki varaborgarfulltrúa fyrir Samfylkinguna lengst af á síðustu tveimur kjörtímabilum en einnig verið formaður borgarstjórnarflokksins nú síðasta misserið, en nú tekur við nýr kafli.
Margir gera sér ef til vill ekki grein fyrir því að starf varaborgarfulltrúa er að mestu leyti ólaunað, utan þeirra funda sem setið er á vegna forfalla borgarfulltrúa. Varaborgarfulltrúar sinna ýmsum öðrum verkefnum og taka jafnvel þátt í vinnu starfshópa án þóknunar. Undanfarin átta ár hef ég því sinnt ýmsu í sjálfboðavinnu bæði fyrir Reykvíkinga og Samfylkinguna, líkt og margir aðrir í sambærilegri stöðu. Þessum verkefnum hef ég sinnt af heilindum og ástríðu og þau hafa veitt mér dýrmæta reynslu, þekkingu og innsýn sem ég mun alltaf búa að.
Ég fer stolt frá borði eftir gjöfult og árangursríkt samstarf í þessum fimm flokka meirihluta sem Heiða Björg Hilmisdóttir borgarastjóri hefur leitt af krafti. Á þessu rúma ári hefur tekist að koma flestum markmiðum samstarfsyfirlýsingar samstarfsflokkanna annaðhvort í framkvæmd eða í skýran farveg.
Í samstarfsyfirlýsingunni var meðal annars áhersla lögð á mikilvægi húsnæðisuppbyggingar sem er nú komin í skýran forgang eins og sjá má í Húsnæðisáætlun Reykjavíkur 2026-2035. Borgin hefur undirritað viljayfirlýsingar við óhagnaðardrifin húsnæðisfélög um uppbyggingu hagkvæms húsnæðis og félagslegrar blöndunar hverfa en húsnæðismálin eru grundvallar mannréttindamál. Borgarlínan er komin á fulla ferð í takti við samgöngusáttmálann og eru nú framkvæmdir hafnar við brúna Öldu yfir Fossvog og því fyrstu skref framkvæmda tengdar Borgarlínunni nú sýnilegar. Reglur hafa verið rýmkaðar varðandi bílastæði og boðið er upp á fleiri íbúakort fyrir íbúa sem búa þar sem er gjaldskylda fyrir bílastæði. Reglur um frístundakort hafa verið rýmkaðar þannig að þau nýtist einnig fyrir styttri námskeið, opnunartími sundlauga hefur verið lengdur og stafrænar lausnir innleiddar sem hafa einfaldað aðgengi að þjónustu borgarinnar. Meðal annars með rafrænu korti í síma sem getur verið allt í einu; sundlaugakort, menningarkort, aðgangskort í Nauthólsvík og Fjölskyldu- og húsdýragarðinn. Þá hefur verið ráðist í fjölgun sérfræðinga í skólaþjónustu með aukinni áherslu á talmeinafræðinga, sálfræðinga og snemmtæka íhlutun. Mannréttindaráð fékk einnig stærra hlutverk með auknu og reglulegra samráði við innflytjendur, eldri borgara og fatlað fólk eins og lög gera ráð fyrir. Öflug mannréttindaskrifstofa Reykjavíkurborgar hefur verið ómissandi í að framfylgja þeim mikilvægu lögbundnu verkefnum sem mannréttindaráð fer fyrir.
Ég vonast til að borgarbúum beri sú gæfa að kjósa þannig að áfram verði haldið með þau mikilvægu verkefni sem snúa að félagslegu réttlæti, mannréttindum, velferð, inngildingu, algildri hönnun og betra aðgengi að þjónustu fyrir öll.
Nú er tími nýrra radda og breytinga en ég skipa ekki sæti á lista Samfylkingarinnar í þessum kosningum og kveð því borgarmálin að sinni. Ég hefði gjarnan viljað halda áfram þessu mikilvæga starfi, en tek þessari niðurstöðu af auðmýkt og er reynslunni ríkari. Af ástríðu fyrir samfélaginu mun ég áfram, eins og áður, leitast við að sinna verkefnum sem ég tel bæta samfélagið. Að lokum vil ég þakka félögum mínum í borgarstjórnarflokki Samfylkingarinnar, samstarfsflokkunum, starfsfólki Reykjavíkurborgar og Reykvíkingum fyrir traustið, samstarfið og öll þau dýrmætu samtöl og verkefni sem ég hef fengið að taka þátt í.
Höfundur er stjórnsýslufræðingur, fráfarandi varaborgarfulltrúi og formaður borgarstjórnarflokks Samfylkingarinnar.
María Ellen Steingrímsdóttir skrifar
