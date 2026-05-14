Kópavogsdalurinn er einn af þeim stöðum sem gefa Kópavogi sitt sérstaka yfirbragð. Allt árið um kring má sjá fólk á göngu, börn að leik og fjölskyldur að njóta náttúrunnar. Þar fara útivist, hreyfing og samvera vel saman enda skipar dalurinn sérstakan sess í hugum margra bæjarbúa. Fram undan eru jákvæðar breytingar á svæðinu þar sem Sorpa er í dag. Þar verður lögð áhersla á meira mannlíf, þjónustu og betri tengingu við dalinn, samhliða áframhaldandi hreinsun Kópavogslækjarins.
Á liðnu kjörtímabili leiddi ég þverpólitískan starfshóp sem vann að heildarsýn fyrir dalinn. Eftir fjölda funda og samtöl við íbúa og hagsmunaaðila um framtíð svæðisins var heildarsýnin samþykkt einróma í bæjarstjórn í febrúar 2024. Hún snýr fyrst og fremst að þremur mikilvægum þáttum: að bæta umhverfi og lífríki Kópavogslækjar, efla útivist og afþreyingu og móta skýra framtíðarsýn fyrir íþróttasvæðið.
Kópavogslækurinn er hjarta dalsins. Í gegnum tíðina hefur ástand hans verið áskorun, meðal annars vegna mengunar, og því er mikilvægt að halda áfram markvissri vinnu við að bæta vatnsgæði, umhverfi og lífríki lækjarins. Í heildarsýninni er lögð sérstök áhersla á hreinsun Kópavogslækjar og að skapa þar heilbrigt og lifandi náttúrusvæði til framtíðar. Það er því mjög jákvætt að Kópavogsbær hafi á síðasta ári hlotið ríflega 120 milljóna króna styrk til frekari úrbóta á læknum og nærumhverfi hans og er sú vinna þegar farin af stað.
Þá leggur heildarsýnin ríka áherslu á að styrkja dalinn sem svæði fyrir hreyfingu, útiveru og samveru fyrir alla aldurshópa. Þar eru fjölmörg tækifæri til að þróa aðstöðu og umhverfi sem gerir fleiri fjölskyldum og íbúum kleift að njóta dalsins enn betur. Í dag er Fífan ákveðinn miðpunktur svæðisins og þangað koma yfir milljón heimsókna á ári. En dalurinn er svo miklu meira en það, þar mætast göngufólk, íþróttaiðkendur, fjölskyldur og þeir sem einfaldlega vilja njóta útiveru í fallegu umhverfi. Í vinnu starfshópsins var lögð rík áhersla á að vernda opin og græn svæði dalsins og að framtíðarskref í dalnum taki mið af þeirri sérstöðu sem svæðið hefur.
Brottför Sorpu mun marka tímamót fyrir austurhluta Kópavogsdalsins. Þar sem í dag er endurvinnslustöð mun skapast allt annað umhverfi og meira mannlíf sem tengist náttúrunni og dalnum. Svæðið mun þróast hlýlegt og aðlaðandi umhverfi þar sem íbúar og gestir geta komið saman og notið þess sem dalurinn hefur uppá að bjóða.
Þar getur verið notalegt kaffihús, lítill veitingastaður eða ísbúð þar sem fjölskyldur, göngufólk og íþróttaiðkendur geta hist og sest niður eftir göngu eða útiveru. Þetta verður mikil og jákvæð breyting fyrir austurhluta dalsins. Þar mun rísa líflegra og aðlaðandi svæði sem tengir betur saman mannlíf, útivist og náttúruna í dalnum. Austurinngangurinn að Kópavogsdal mun taka miklum breytingum og verða mun hlýlegri, grænni og meira lifandi hluti af dalnum en í dag.
Í tillögum starfshópsins um íþróttasvæðið er einnig lögð áhersla á áframhaldandi samtal við Breiðablik og aðra hagsmunaaðila um framtíðarskipulag svæðisins. Þar felast mikil tækifæri til að sameina þarfir almennings og íþróttastarfs á metnaðarfullan hátt og tryggja að uppbygging framtíðarinnar falli vel að ásýnd dalsins.
Kópavogsdalurinn er sameiginleg eign okkar allra. Sú samstaða sem náðist um heildarsýnina sýnir hvað hægt er að gera þegar unnið er saman af ábyrgð og framtíðarsýn. Nú er mikilvægt að halda áfram á þeirri braut, fylgja hugmyndunum eftir og hlusta áfram á raddir íbúa um hvernig við getum gert þennan einstaka dal enn betri fyrir komandi kynslóðir.
Höfundur er bæjarfulltrúi, formaður skipulagsráðs og skipar 2. sæti á lista Sjálfstæðisflokksins í Kópavogi.
