Framtíð Hveragerðis byggist ekki aðeins á framkvæmdum og fjárfestingum heldur fyrst og fremst á fólkinu sem býr í bænum. S-listinn leggur áherslu á samfélag þar sem þjónusta, tækifæri og lífsgæði ná til allra aldurshópa. Uppbygging bæjarins þarf að byggja á skýrri framtíðarsýn, faglegri stjórnsýslu og samstarfi við íbúa um þróun hans.
Í barna- og skólamálum viljum við tryggja öruggt og öflugt skólastarf þar sem velferð barna er alltaf í forgrunni. Leikskólar, grunnskóli og frístundastarf þurfa að þróast í takt við fjölgun íbúa svo fjölskyldur finni fyrir öryggi og góðri þjónustu.
Málefni eldri borgara skipta einnig miklu máli. Við viljum styrkja heimaþjónustu og aðra félagslega þjónustu og skapa fleiri tækifæri fyrir eldra fólk til að njóta innihaldsríks lífs. Að þessu verður unnið í miklu samstarfi við Félag eldri borgara og fleiri. S-listinn er eina framboðið með eldri borgara í forystusveitinni sem á möguleika á að komast í bæjarstjórn. Greinarhöfundur hefur mikla reynslu af sveitarstjórnarmálum og óskar því eftir stuðningi eldra fólks í Hveragerði og sem flestra bæjarbúa.
S-listinn leggur áherslu á fjölbreytt húsnæði fyrir ólíka hópa samfélagsins. Mikilvægt er að ungt fólk, barnafjölskyldur og eldri íbúar geti fundið húsnæði við sitt hæfi í bænum og að skipulagsmál byggi á fagmennsku, jafnvægi, samtali við íbúana og langtímahugsun.
Íþróttir, listir, frístundastarf, græn svæði og fjöllin í kring eru meðal þess sem gerir bæjarbraginn í Hveragerði sérstakan. Við ætlum að styðja íþróttafélög, menningarstarf, listafólk og þau fjölmörgu félagasamtök sem skapa gleði og líf í samfélaginu okkar.
Við leggjum ríka áherslu á það að hlúa að útivist og fjölbreyttu æskulýðsstarfi, þar á meðal skátastarfi, hestamennsku og golfi, sem eiga djúpar rætur í bæjarlífinu. Slík starfsemi styrkir bæjarbraginn, eflir tengsl milli kynslóða og veitir börnum og ungmennum dýrmæt tækifæri til þroska og samveru í heilbrigðu umhverfi.
S-listinn ætlar að vinna fyrir allt samfélagið — með ábyrgri uppbyggingu, faglegri stjórnsýslu og skýrri sýn um fallegan og skapandi bæ þar sem gott er að búa.
Höfundur er eldri borgari og skipar 2. sæti S-listans í Hveragerði.
