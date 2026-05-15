Það ber kannski í bakkafullan lækinn að fjalla um Suðurlandsbraut og áform núverandi meirihluta með hana. Meirihlutinn ákvað að fresta samþykkt breytinga á deiliskipulagi vegna ótta við kjósendur og bíður það nýrrar borgarstjórnar eða það sem verra er borgarráðs sem fer með skipulagsheimildir eftir kosningar og þar til ný borgarstjórn tekur við.
Það hefur hins vegar minna verið fjallað um hvað verður um þá umferð sem hverfur af Suðurlandsbraut. Í stuttu máli er gert ráð fyrir að hverfin í kringum Suðurlandsbraut, Miklubraut og Sæbraut muni taka við umferðinni. Engjavegur, Skipholt, Ármúli, Háaleitisbraut, Sundlaugavegur, Teigarnir, Laugarásvegur og Langholtsvegur, meira að segja Dalvegur mun fá á sig meiri umferð bíla.
Mynd 7.4 í umhverfismatsskýrslu Borgarlínu sýnir hvernig umferðin dreifist þegar afkastageta Suðurlandsbrautar er skert. Umferðin hverfur nefnilega ekki. Hún leitar nýrra leiða. Fyrir íbúa í Laugardal og Háaleiti þýðir það meiri gegnumakstur um götur sem voru aldrei hannaðar sem stofnæðar fyrir aukið álag.
Í skýrslunni er jafnframt viðurkennt að „umferðarmynstur muni breytast“ og að mörgum vinstri beygjum verði lokað. Slíkar breytingar geta haft veruleg áhrif á hvernig fólk ferðast um sín eigin hverfi, hvernig foreldrar aka með börn í skóla og íþróttir og hvernig þjónusta og atvinnustarfsemi tengist svæðinu.
Stuðningsmenn framkvæmdanna tala gjarnan um fallegra göturými og breyttar ferðavenjur. Það eru gild markmið. En borgarskipulag þarf líka að taka mið af raunverulegri hegðun fólks og því hvernig samgöngukerfi virkar í dag. Það er ekki nóg að gera ráð fyrir að umferðin „gufi upp“. Skýrslan sjálf sýnir að hún færist einfaldlega til.
Þess vegna er mikilvægt að ræða áhrif þessara breytinga af fullri hreinskilni. Íbúar í Laugardal og Háaleiti eiga rétt á því að vita að breytingarnar snúast ekki aðeins um Borgarlínu á Suðurlandsbraut, heldur líka um hvernig umferð muni hríslast inn í nærliggjandi hverfi á komandi árum.
Þess vegna vill Sjálfstæðisflokkurinn breyta fyrirætlunum meirihlutans með Suðurlandsbraut, ekki vegna andstöðu við almenningssamgöngur heldur vegna þess að áformin eru vanhugsuð og munu valda úlfúð meðal íbúa borgarinnar.
Höfundur er borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins.
Bjarni Fritzson skrifar
