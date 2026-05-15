Kæri Hafnfirðingur.
Hafnarfjörður er dásamlegur bær. Bær með sögu, hjarta og mikla sál. Hér býr fólk sem lætur sér annt um samfélagið sitt, fylgist með, tekur þátt, hefur skoðanir og vill sjá bæinn sinn dafna. Þessi dásamlegi og hlýi bæjarbragur er eitt það besta við Hafnarfjörð. Bæjarbragurinn verður til í fólkinu, hverfunum, skólunum, íþróttunum, félagsstarfinu, fyrirtækjunum og öllum þeim litlu samskiptum sem gera bæinn okkar að samfélagi.
Ég er afar þakklátur fyrir það tækifæri, þann heiður og þau forréttindi að hafa fengið að vera bæjarstjóri allra Hafnfirðinga síðustu 17 mánuði. Ég hef lagt mig fram um að vera sýnilegur og aðgengilegur, eiga samtal við íbúa, starfsfólk bæjarins, félagasamtök, fyrirtæki og alla þá sem hafa eitthvað fram að færa. Bæjarstjóri á ekki að vera langt frá fólkinu. Hann á að vera í samtali við samfélagið, finna lausnir, koma málum áfram og muna alltaf fyrir hverja hann raunverulega vinnur.
Nýleg könnun Maskínu sýnir að mikill meirihluti þeirra sem tóku afstöðu er mjög ánægður, fremur ánægður eða í meðallagi ánægður með störf mín sem bæjarstjóra eða rúmlega 83%. Fyrir það traust er ég innilega þakklátur. Það er auðvitað ánægjulegt að fá slíka niðurstöðu en fyrst og fremst lít ég á hana sem hvatningu. Hvatningu til að halda áfram að vinna af krafti, auðmýkt og ábyrgð.
Traust í stjórnmálum er ekki sjálfsagt. Það þarf að vinna fyrir því á hverjum degi með vinnu, heiðarleika, samtali og því að fylgja málum eftir. Stundum þýðir það að taka erfiðar ákvarðanir. Stundum þýðir það að viðurkenna að hlutir megi ganga betur. En markmiðið á alltaf að vera það sama en það er að gera Hafnarfjörð að enn betri bæ fyrir fólkið sem hér býr og starfar.
Framundan eru stór og spennandi verkefni. Við þurfum að halda áfram að byggja upp góða þjónustu við börn og fjölskyldur, styðja við öflugt skóla- og frístundastarf, tryggja góða þjónustu við eldra fólk og skapa aðstæður þar sem fólk getur búið, starfað og notið lífsins í bænum sínum. Við þurfum að huga vel að innviðum, skipulagi, samgöngum, húsnæðismálum og fjármálum bæjarins. Það þarf að gera af festu en líka af skynsemi.
Hafnarfjörður á að vera fjölskylduvænn og öruggur bær. Bær þar sem börn fá góðan grunn, ungmenni fá tækifæri til að blómstra, fjölskyldur finna fyrir stuðningi, fyrirtæki geta vaxið og eldra fólk nýtur góðrar þjónustu.
Nú óska ég eftir umboði ykkar til að halda áfram. Með mér á lista Framsóknar er öflugt fólk með fjölbreytta reynslu, metnað og einlægan vilja til að vinna vel fyrir Hafnarfjörð og Hafnfirðinga.
Slagorð okkar í Framsókn er: „Þetta snýst um Hafnarfjörð.“ Þetta er einföld en mikilvæg áminning um hvað skiptir máli. Þetta snýst um fólkið. Þetta snýst um hverfin. Þetta snýst um skólana, þjónustuna, atvinnulífið, íþrótta- og menningarstarfið, umhverfið og þetta snýst um framtíðina sem við erum að byggja saman.
Ég vil halda áfram að vinna fyrir Hafnarfjörð með sömu nálgun og hingað til en það er að hlusta, vera sýnilegur, taka ábyrgð og koma góðum málum í framkvæmd. Ég veit að það verður alltaf hægt að gera betur. Það er einmitt ástæðan fyrir því að ég vil halda áfram. Ég hef trú á Hafnarfirði, trú á fólkinu hér og trú á því að með góðri samvinnu getum við gert enn betur.
Með auðmýkt og þakklæti óska ég eftir stuðningi þínum.
Áfram Hafnarfjörður.
Höfundur er oddviti Framsóknar og bæjarstjóri.
