Lífið

„Maðurinn sem er skotinn missir stjórn á bílnum og keyrir kærastann minn niður“

Stefán Árni Pálsson skrifar
Emilíana opnar sig um erfiðan missi sem átti sér stað fyrir rúmlega tuttugu árum.

Um helgina fór af stað fjórða þáttaröðin af Tónlistarmönnunum okkar á Sýn+. Eins og áður er Auðunn Blöndal umsjónarmaður þáttanna og var fyrsti gestur söngkonan ástsæla Emilíana Torrini.

Í þættinum var farið vel yfir feril hennar sem listamaður og fór umræðan einnig út í erfiða kafla í lífinu. Árið 2005 kom platan Fisherman's Woman út og sló hún rækilega í gegn. Sú plata fjallar í raun um áfall sem söngkonan varð fyrir fyrir rúmlega tuttugu árum, þegar hún missti kærastann sinn.

„Hún er byggð á missi. Á þeim tíma var ég ekkert alveg að fatta það. Það var svo eðlilegt að tjá sig í gegnum tónlist. En í rauninni fattaði maður ekki alveg það sem kæmi með því. Að þú þurfir að syngja þetta á hverju kvöldi og tala um þetta alltaf. Þetta eru alveg tuttugu ár síðan,“ segir Emilíana og á þá við að það sé auðveldara að tala um þetta í dag.

Hótað og varð að fara

„Ég kynnist manni. Hann er að fara að gera vídeó fyrir mig sem að svo verður ekki. Ég kynnist honum í L.A. og hann er kvikmyndagerðarmaður. Við verðum ástfangin og svo ætluðum við að flytja til New York. Þetta er alla vega svona stóra sagan og áður en við förum þá er ég í miðri plötu,“ segir söngkonan sem er þá stödd í Bretlandi að vinna að plötu. Hún biður um að fara til Bandaríkjanna í tíu daga til að hitta manninn. Hún fær að fara en sú ferð var stutt.

„Á endanum var mér í rauninni hótað og sagt að þau myndu ekki gefa út plötuna mína ef ég kæmi ekki strax. Þannig að ég fer. Og kvöldið sem ég í rauninni hefði átt að vera þarna þá er skotárás úti í New York. Þar eru einhverjir drepnir og maðurinn sem er skotinn missir stjórn á bílnum og keyrir kærastann minn niður. Hann deyr þarna í New York. Það fer einhvern veginn allt á haus og ég bara fer í rauninni frá plötunni,“ segir Emilíana en hér að neðan má sjá brot úr síðasta þætti. Þættirnir koma aðeins inn í heild sinni á Sýn+.

Klippa: Missti kærastann sinn eftir skotárás í New York
