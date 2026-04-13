Söngvari Massive Attack, Robert Del Naja, var handtekinn fyrir að sýna stuðning við samtökin Palestine Action á mótmælum gegn banni gegn samtökunum í miðborg London á laugardag. Handtakan gæti haft áhrif á tónleikaferðalag hljómsveitarinnar.
Del Naja, einnig þekktur sem 3D, var á meðal hundraða mótmælenda á Trafalgartorgi síðdegis á laugardag og hélt á skilti sem á stóð „Ég er á móti þjóðarmorði, ég styð Palestine Action“.
Lögreglan í London sagði að 523 manns hefðu verið handteknir fyrir miðnætti á laugardag, 11. apríl. Fólkið væri á aldrinum 18 til 87 ára.
Í frétt Guardian segir að á upptöku af handtöku hans megi sjá lögreglumenn nálgast Del Naja og segja honum að það eigi að handtaka hann, áður en þeir bera hann burt frá mótmælunum á meðan aðrir mótmælendur fagna og klappa.
Í frétt Guardian kemur einnig fram að Del Naja hafi sagt við fjölmiðla fyrir handtökuna að hann hafi viljað taka þátt þrátt fyrir þær afleiðingar sem handtaka gæti haft á feril hans.
„Þar sem ég er tónlistarmaður var auðvitað mikill uggur í mér yfir því að við gætum ekki ferðast og fengið vegabréfsáritanir,“ sagði hann.
„En ég hugsaði „þetta er fáránlegt“ og þegar lögreglan byrjaði að handtaka fólk aftur fannst mér það enn fáránlegra. Þannig að ég ætla að halda á skilti í dag. Ef ég verð handtekinn mun ég koma fyrir dóm með góða leiðsögn og segja: „Þetta var ólögleg handtaka og þess vegna sætti ég mig ekki við hana.““
Hann bætti við: „Ég tel að aðgerðir Palestine Action hafi verið mjög þjóðræknar því þær voru í raun að vernda landið okkar frá því að taka þátt í alvarlegum stríðsglæpum og brjóta alþjóðalög.
„Hversu þjóðræknari getur maður verið en það?“
Samkvæmt frétt Guardian Massive Attack á að hefja sumartónleikaferðalag um Evrópu frá 26. maí til 8. júní, sem hefst í Helsinki í Finnlandi, og kemur síðan fram í Rättvik í Svíþjóð, Kaupmannahöfn í Danmörku, Berlín í Þýskalandi og Brussel í Belgíu.
Hljómsveitin var stofnuð í Bristol árið 1988 af Del Naja, Grant „Daddy G“ Marshall, Adrian „Tricky“ Thaws og Andrew „Mushroom“ Vowles. Frá og með 2025 eru aðeins Del Naja og Marshall í hljómsveitinni.
Um 500 manns voru handtekin á mótmælunum um helgina sem voru fyrstu mótmælin gegn banni á Palestine Action síðan bann samtakanna var dæmt ólöglegt af hæstarétti í febrúar.
Í dómi hæstaréttar sagði að bann stjórnvalda á samtökunum væri „ósanngjarnt og ólöglegt“ og að flestar aðgerðir þeirra hefðu ekki náð því stigi, umfangi og þrautseigju til að vera skilgreindar sem hryðjuverk.
Samkvæmt frétt Guardian gaf lögreglan í London til kynna eftir dómnn að lögreglumenn myndu líklega ekki halda áfram handtökum en í mars sagðist hún ætla að hefja aftur handtökur mótmælenda fyrir að styðja Palestine Action. Fleiri en 2.200 manns hafa verið handteknir hingað samkvæmt fréttinni til fyrir að hafa lýst yfir stuðningi við Palestine Action.
Defend Our Juries, sem skipulögðu mótmælin á laugardag, sögðu í yfirlýsingu að lögreglan kysi að framkvæma handtökur þrátt fyrir að bann stjórnvalda á samtökunum hafi verið dæmt ólöglegt af hæstarétti og þrátt fyrir viðvörun frá fremstu lögfræðingum um að allar handtökur væru ólöglegar. Talsmaður samtakanna lýsti handtökunum sem „súrrealískum“.
Björk Guðmundsdóttir hefur fjarlægt alla tónlist sína af streymisveitum í Ísrael. Það eru ísraelskir miðlar sem greina frá þessu en söngkonan hefur ekki gefið frá sér formlega yfirlýsingu vegna málsins.
Angelo Bruschini, gítarleikari sem spilaði lengi með bresku sveitarinni Massive Attack, er látinn. Hann varð 62 ára gamall.