„Ekki viss hvort ég sé að skrifa minningargrein eða kveðjubréf“ Magnús Jochum Pálsson skrifar 27. mars 2026 15:08 Árni Már hefur sagt skilið við Gallerý Port. Að óbreyttu mun gallerýið loka en þó standa yfir viðræður við áhugasama aðila um að opna það á nýjum stað. „Nú er ég ekki viss hvort ég sé að skrifa minningargrein eða kveðjubréf, segja bless í bili, klára þetta alveg eða hætta við að hætta og klára mig endanlega. Þetta er ein leið til þess að lýsa síðustu vikum og mánuðum hjá ykkar bestu Portkörlum,“ segir Árni Már Þ. Viðarsson, stofnandi Gallerýs Ports, í tilefni af því að gallerýið lokar brátt dyrum sínum eftir tíu ára starfsemi. „Annars ætla ég að halda mig við minningarkveðju því ég hef engan áhuga á því að ganga frá þessu ævintýri með neikvæðum hætti og hugsunum,“ skrifar Árni Már í færslunni sem hann birti á síðu Stúdíós Árna Más í gær. „Gallery Port er eitthvað sem átti aldrei að verða að veruleika, aldrei að fæðast og aldrei að verða að þessu fjalli af reynslu, stemningu, góðum vináttusamböndum og einni stórri veislu, okkur var lofað að kofinn yrði rifinn nokkrum mánuðum seinna, en þó við kveðjum hann þá er svo sannarlega ekki svo að við Skarpi séum að kveðja þó ein taug sem tengir okkur saman sé slitin,“ segir hann og vísar þar til Skarphéðins Bergþórusonar, meðstofnanda síns. „Saman höfum við veitt hvort öðrum misgóða liðveislu, misgóða gagnrýni og misgóð ævintýri en saman höfum við gert það sem Goddur lýsti svo vel, náð að halda okkur saman í miðjunni. Einn við það að poppa í örlyndi og hinn að slaka niður í kjarna jarðar. Annars er aldrei hægt að taka okkar besta dreng Þorvald Jónsson út fyrir sviga, þarf að kveðja sökum anna og annara ævintýra en mætti við minnsta tilefni með auka verkfæri, annan sandpappír og þetta geggjaða gips sem virkar miklu betur en þetta flügger spartl.“ Árni, Skarphéðinn og Þorvaldur stofnuðu Gallerý Port þann 26. mars 2016 á Laugavegi 23b. Þorvaldur fór úr hópnum til að sinna öðrum verkefnum en hinir tveir héldu ótrauðir áfram og árið 2024 flutti Gallery Port yfir á Hallgerðargötu 19-23 á Kirkjusandi. Varð að marktækum listamanni „Þetta er búið að vera svo ævintýralega gott glens að ég mun aldrei koma því í orð og ekki nenni ég að hitti ykkur öll til þess að reyna að koma ykkur í skilning um hvað maðurinn sem opnar dyrnar 26. mars 2016 var og maðurinn sem fer fljótlega að skella í lás eftir þennan 26. mars 2026 er,“ skrifar Árni. „Á þessum tíma varð ég allt í einu að marktækum listamanni, ráðlagði stórum og litlum, háum og smáum, mörgum og fáum, með hvaða verk væri best að velja, hvaða listamann væri vert að veðja á og hver þeirra hentaði ekki fyrir þetta tilefni eða annað. Sögurnar, minningarnar, löngu næturnar og stundum ekkert sofið án nokkurra misólöglegra bætiefna nema koffín í annari og einhverjar þrjár týpur af nikótíni í hinni. Þessu verður komið í bók 26. mars 2031 í fyrsta lagi en bíðið spennt.“ Árni Már Þ. Viðarsson myndlistarmaður og Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir.Aðsend Þá tekur hann fram að hann muni aldrei einu sinni ýja að því að hann gæti gert þetta allt saman sjálfur. „Bæði ferill minn og líf er byggður á því að ég á af einhverjum ástæðum her af fólki og velviljuðum einstaklingum, mismiklum ógæfumönnum og annars prýðisfólki sem eru tilbúin að ganga með mér í gegnum eldinn, moka með mér skaflinn og lakka helvítis skiltið korter í opnun. Þið vitið hver þið eruð og því miður þá koma fleiri skilti sem þarf að lakka, aðrar marmaraplötur sem þarf að bera og verkefni sem ég ræð ekki við án ykkar,“ skrifar Árni. „En fram að því þá ætla ég að einsetja mér það að út þetta ár verður ekki stofnað til frekari vandræða nema þeirra sem tengjast minni vinnustofu eða á einn eða annan hátt tengjast minni listsköpun. Ég er ekki viss um að ég mun standa við þetta loforð en gerum okkar besta. Fram að því þá sjáumst við í þurrgufunni, skálum á stúkunni, förum á bókasafnið og höngum og glensum.“ „Að öllu óbreyttu þá verður Kirkjusandi lokað“ Blaðamaður heyrði hljóðið í Árna í tilefni af fregnunum, ekki síst til að forvitnast um nákvæma stöðu Gallerýs Ports sem er nokkuð loðin í færslunni. Ástæðan fyrir þessari óvissu að sögn Árna er sú að enn standa yfir viðræður um framtíð Gallerýs Ports. „Að öllu óbreyttu þá verður Kirkjusandi lokað. Þeir sem við erum í viðræðum við, þeir vilja kaupa fasteign annars staðar og þess vegna erum við í viðræðum. En ef ekkert gengur þá pökkum við saman í skjalatösku og setjum það niður í geymslu,“ segir Árni í samtali við fréttastofu. Hvað kemur til að þú vilt hætta þessu núna? „Vinnustofan mín og mín verk hafa ekki gert annað en að stækka í framkvæmd og sölu og fleira. Annað verkefni sem ég fór af stað með síðasta sumar, listamannarekni fjárfestingarsjóðurinn Afland, tekur líka mikið pláss,“ segir Árni. Árni hefur því sinnt gallerýinu, eigin vinnustofu og fjárfestingarsjóðnum samhliða því að ala upp þriggja ára barn sitt. „Það þurfti eitthvað að flakka,“ segir Árni og bætir við: „Það er búið að vera erfiður rekstrargrundvöllur fyrir listagallerý í öllum heiminum og gallerý um allar jarðir að loka. Þannig við mátum stöðuna með okkar ráðgjöfum og fagfólki og ákváðum að við myndum stíga út úr þessu.“ Árni Már og Skarphéðinn með Nötku Klimowicz.Aðsend „Síðustu tíu árin hafa verið alveg klikkuð, við höfum verið með á annað þriðja hundrað sýninga og fullt af viðburðum,“ segir Árni um starfsemi gallerýsins síðustu tíu árin. „Þetta hefur verið alls konar samsuða af menningu og þá helst með þessari grasrót. Það verður smá tómlegt á næstu misserum að vera ekki alltaf með Gallerý Port og starfsemi þess í hausnum á sér,“ segir hann að lokum. Tímamót Myndlist Reykjavík Menning Tengdar fréttir Árni Már og Unnar Ari opna vinnustofuna á laugardaginn Á listamennirnir Árni Már og Unnar Ari opna dyrnar að nýju vinnustofunni sinni á Fiskislóð 22 á laugardaginn milli klukkan 14 og 17. Þeir eru báðir með bunka af nýjum verkum auk eldri verka sem gestir geta gramsað í. 11. desember 2025 14:48 Blása til almennilegrar veislu í tilefni af sjö ára afmælinu Mér finnst gróska og kraftur tvímælalaust einkenna íslensku listsenuna í dag, segir Árni Már Erlingsson, listamaður og meðeigandi Gallery Ports á Laugavegi. Á laugardaginn opnar Portið samsýninguna KOLLEGAR þar sem hátt í 40 listamenn koma saman og fagna sjö ára afmæli Gallery Ports. 1. júní 2023 10:00 „Innblásturinn kemur bara af öllu sem við gerum“ Listamaðurinn Árni Már Erlingsson rekur Gallery Port á Laugavegi 32 en galleríið opnaði fyrst dyrnar fyrir um sex árum síðan. Árni Már er gestur í nýjasta þætti af KÚNST sem er að finna hér: 2. apríl 2022 07:01 Ragnarsson er látinn Fá rödd Guðna lánaða Hundrað þúsund bóka múrnum rústað á Bókamarkaðnum Fræjum framtíðar sáð í gamlar bókasafnsbækur Gjöfull trekantur Þessi hljóta tilnefningu til Myndlistarverðlauna Ástin blómstraði á sýningu Tolla „Sorglegt að sjá svona flottan feril“ á þessum stað Eva Rún og Jón Kalman tilnefnd til bókmenntaverðlauna Norðurlandaráðs Andrew á Louvre Kinký bangsar og leðurklæddir kroppar „Ósmekkleg“ meðferð á eldri leikurum og álagið keyrt upp Forsetinn, fjölmiðlaskvísur og kempur í Borgarnesinu Fimm frækin fylltu Landsbankahúsið „Ný sýn, nýr heimur“ Metnaðarfull Mamma Mia í Hafnarfirðinum Seldu upp og undirrituðu samning til 666 ára Alaska og Birnir sigursæl Vetrarhátíðin sjaldan verið stærri Ólöf og Magnús ástfangin á frumsýningu Hestastelpa úr sveit og sjóðheitur hönnuður Pétur Gunnarsson sæmdur heiðursdoktorsnafnbót „Ljúfsárt og svolítið erfitt að kveðja kvikmyndahúsin“ Sjá meira