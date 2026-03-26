Fréttahaukurinn Haukur Holm fagnar sjötugsafmæli í dag og vann sömuleiðis sína síðustu fréttavakt á rúmlega fjörutíu ára ferli. Hann segir tímamótin ljúfsár, erfitt sé að kveðja vinnustaðinn, en hlakkar til að byrja að leika sér, eins og hann orðar það.
Blaðamaður sló á þráðinn til Hauks síðdegis í tilefni dagsins en þá hafði Haukur verið að flytja fréttir af óveðrinu frá klukkan sex í morgun. Hann flutti sína síðustu sjónvarpsfrétt í kvöldfréttum Rúv klukkan sjö.
Í síðustu frétt fréttatímans var Haukur í beinni útsendingu frá Háskólabíói þar sem tónlistarmaðurinn Kristján Kristjánsson, KK, sem einnig er sjötugur í dag, heldur afmælistónleika. Þess má til gamans geta að Haukur og KK eru gamlir skólabræður.
Veðurumfjöllun Hauks í dag er sennilega ein af fjölmörgum slíkum en á áratugalöngum ferli starfaði Haukur lengst á fréttastofu Stöðvar 2 og Bylgjunnar. Hann hefur þó komið víða við, meðal annars á Alþýðublaðinu, fréttastofu Útvarps Sögu, vikublaðinu Reykjavík og nú síðast að sjálfsögðu á Rúv.
Haukur hrósar vinnustaðnum og vinnufélögunum í hástert og segir erfitt að þurfa að kveðja starfið en í leiðinni hlakkar hann til að geta sinnt áhugamálunum.
„Ég ætla að reyna að verða þokkalegur gítarleikari og reyna að skrifa eitthvað fyrir sjálfan mig. Og kannski finn ég mér eitthvað freelance-verkefni, einhvers konar heimildamyndir, viðtöl eða eitthvað annað. En fyrst og fremst að njóta þess og vera í góðu stuði.“
Óhætt er að segja að flest sú tækni sem stuðst er við í blaðamennsku í dag hafi ekki verið til þegar Haukur hóf fyrst störf í greininni á níunda áratugnum. Hann segir tilkomu internetsins sennilega stærstu breytinguna á hans ferli.
„Þegar ég byrjaði í fullu starfi á Alþýðublaðinu, sem var til þá, skrifuðum við á ritvél. Mér fannst auðvitað dálítið mikið framfaraskref þegar við fórum að skrifa á tölvu og svo fannst mér rosalega merkilegt þegar faxið kom. Ég held að stærsta breytingin í blaðamennsku á mínum ferli, og svo sem í samfélaginu yfirleitt, sé bara internetvæðingin.
En þrátt fyrir allar þessar tæknibreytingar hefur kjarninn, innihaldið í blaðamennskunni, alltaf verið sá sami.“
Aðspurður út í helstu áhugasvið hans sem fréttamaður segir Haukur lögreglu- og dómsmál hafa í fyrstu verið í uppáhaldi en þegar leið á hafi mannlegu málin heillað mest. Upp úr standi allt fólkið sem hann hafi fengið að kynnast og taka viðtöl við.
„Hvort sem það er af einhverju gleðilegu tilefni eða fólk sem maður hefur hitt á erfiðri stundu en hefur tekið manni vel og sagt sína sögu.“
Líkt og undirrituð hafa eflaust margir rekið upp stór augu við þá frétt að Haukur Holm sé þegar orðinn sjötugur, enda ungur í anda þegar honum bregður fyrir á skjánum. Af því tilefni spyr blaðamaður hvernig Haukur fari að því að halda sér ungum og ferskum.
„Nú hljóma ég eins og gamall karl, en að taka hlutina ekki of alvarlega. Vera bara jákvæður og reyna að sjá fyndnu hliðina á hlutunum sem eru að gerast í kringum mann. Að glasið sé hálffullt en ekki hálftómt.
Ef maður er kátur og í stuði þá held ég að maður eldist síður. Ég held að þegar fólk fer að eldast mikið sé það bara af því að því leiðist, líður illa eða einangrast.“
Haukur er sömuleiðis jákvæður fyrir öllu sem fylgir því að vera genginn í sjötíu plús hópinn. Hann hafi til að mynda náð að endurnýja ökuskírteinið í tæka tíð.
„Svo gengur maður í eldri borgarafélögin og fær afslátt í bakaríum og svona, ég er kampakátur með það. Ekki að það sé að plaga mig núna en svo þegar maður verður gamall þarf maður að fara að vakna á nóttinni til þess að fara að pissa. Ég vona að það sé ekki alveg að fara að gerast,“ segir Haukur og hlær.
Sem fyrr segir flutti Haukur sína síðustu frétt í kvöldfréttum Rúv í kvöld, er hann ræddi við KK, afmælisbróður sinn og jafnaldra, og fékk frá honum tóndæmi.
„Á þessum fallegu nótum lýkur fréttamannaferli mínum hér á Rúv. Þetta er mín síðasta frétt. Mig langar að þakka öllum fyrir samfylgdina í gegnum áratugina, hún var mér mikil gleði og það var mér sannur heiður að fá að fylgjast að. Ég segi bara takk fyrir mig,“ voru síðustu orð Hauks Holm sem fréttamaður á Rúv.
Líkt og fyrr segir fagnar Haukur tímamótunum og hyggur á veisluhöld um helgina í tilefni þeirra.
Ég labba héðan út glaður og þakklátur fyrir tímann hér og hlakka til að fara að leika mér. Finna mér eittvað að gera og vera með dólg.
