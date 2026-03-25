Lífið

Kúltúrhjón selja sjarmerandi eign í 101

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Helga Jóakimsdóttir og Erlendur Sveinsson selja á Smáragötu.
Menningarhjónin Erlendur Sveinsson leikstjóri og Helga Jóakimsdóttir sýningarstjóri Ásmundarsalar hafa sett einstaklega sjarmerandi íbúð á Smáragötu á sölu. Eignin hefur fengið mikla alúð síðastliðið ár og er í göngufjarlægð frá miðbænum.

Helga Jóakimsdóttir er fædd árið 1988 og hefur vakið athygli fyrir vinsælar sýningar í Ásmundarsal. Hún og Erlendur Sveinsson giftu sig árið 2015 og bjuggu lengi í New York þar sem Erlendur stundaði nám við leikstjórn í hinum virta Columbia háskóla. 

Erlendur er verðlaunaður leikstjóri og hefur komið að ýmsum stuttmyndum og tónlistarmyndböndum. 

Hjónin hafa sett eign sína að Smáragötu 5 á sölu og er ásett verð 82,9 milljónir. Íbúðin er 74,1 fermetrar og skiptist í forstofu, eldhús, baðherbergi, svefnherbergi og tvær samliggjandi stofur en önnur þeirra er nýtt sem svefnherbergi. 

Sjarmerandi eign í Þingholtunum.

Í íbúðinni er nýlega lagt límt eikarparket ásamt endurnýjaðri eldhúsinnréttingu, gluggum og baðherbergi. 

Einnig voru ofnar hreinsaðir og sandblásnir ásamt þess að hljóðdúkur frá Enso var settur í loft, sem tryggir hágæða hljóðvist.

Smáragata er í Þingholtunum rétt við Hljómskálagarðinn og nálægt öllum helstu miðbæjarperlunum. 

Íbúðin er fallega innréttuð.
Samliggjandi stofur þar sem annað rýmið er nýtt sem svefnherbergi.
Björt stofa.
Skemmtilegt barnaherbergi.
Íbúðin er mikið endurnýjuð.

Hér má nálgast nánari upplýsingar um íbúðina. 

