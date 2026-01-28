Högni hjálpar fólki að slaka á Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 28. janúar 2026 14:03 Högni Egilsson sendir á morgun frá sér hljóðverk í Laugar spa. Vísir/Hulda Margrét Tónlistarmaðurinn ástsæli Högni Egilsson var að senda frá sér nýtt hljóðverk í samvinnu við Laugar spa þar sem hann rannsakaði slökun og vellíðan í þaular. Verkið á að ýta undir vellíðan gesta. Blaðamaður ræddi við Birgittu Líf, markaðsstjóra World Class, en Högni er um þessar mundir búsettur í Los Angeles. Þrátt fyrir fjarlægðina heldur hann áfram að vera virkur í íslensku tónlistarlífi. View this post on Instagram A post shared by Laugar Spa Iceland (@laugarspa) „Árið 2024 kom Högni með þá hugmynd til okkar að semja slakandi ambíans sem hjálpar manneskjunni að komast í ró og slökun. Samstarfsverkefnið hefur verið í vinnslu síðan og Strengir er útkoman úr því, tónverk samið sérstaklega fyrir Baðstofuna í Laugum. Við viljum gera meira úr upplifun gesta í spainu hjá okkur. Þetta er fyrsta skref í uppfærslu á upplifun í Laugar Spa - og eru ýmis fleiri verkefni í pípunum. Högni vinnur með grunntíðni 1.5 hz sem er slökunartíðni heilans samkvæmt taugavísindalegum rannsóknum. Verkið sem ber heitið Boat on a String er sérstaklega samið fyrir Baðstofuna í Laugum en er um að ræða hljóðheim sem andar með vatninu, gufunni og kyrðinni sem þar ríkir.“ Tónlist Mest lesið „Ég er óléttur“ Lífið „Pabbi hefði snúið sér við í gröfinni hefði ég hætt við” Lífið Fékk leyfi Nóbelskálds fyrir heiti nýrrar bókabúðar í Hamraborg Menning Er Ormstunga djarfasta sýning ársins? Gagnrýni Klæðist því sem eykur sjálfstraustið Tíska og hönnun Kynlífssena sautján ára stúlku hafi splundrað samstarfi bræðranna Bíó og sjónvarp Skilnaður „ógeðslega erfitt fyrirbæri“ en til eru verkfæri sem hjálpa Lífið samstarf Bullandi stemning hjá Blikum Lífið Steinunn Ólína í „friðarinnlögn“ með kæró Lífið Sló í gegn sem barn en nú fyrsta konan á toppi listans frá aldamótum Lífið Fleiri fréttir Högni hjálpar fólki að slaka á Kristinn Svavarsson er látinn Hætta óvænt við tónleikaferðalög sín „Þetta er ekki uppgjör á mínu uppeldi“ Skilur meðvirkni eftir í fortíðinni Rugluðust á Laufeyju og „Megan“ „Ég mun aldrei stíga á svið í Bandaríkjunum aftur“ Nýtt lag frá Halla Reynis sex árum eftir andlát hans Vinsælustu lögin á Bylgjunni 2025 Heitustu lögin á FM árið 2025 Afþakka miðann til Vínar vinni þeir undankeppnina Prikið vekur athygli út fyrir landsteinana Abba skilar 350 milljörðum í kassann Ísraelar fá að vera með í Eurovision Halda aðra tónleika á Íslandi fyrir þá sem misstu af Allt alltaf alls staðar í allra besta lagi Miley Cyrus trúlofuð Þau þykja skara fram úr í íslenskri tónlist Þau hlutu verðlaun Dags íslenskrar tónlistar Bein útsending: Hver hlýtur viðurkenningu á Degi íslenskrar tónlistar? Sjá meira