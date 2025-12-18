Mæðrum, sem Barnavernd í Kópavogi hefur haft afskipti af vegna neyslu fíkniefna á meðgöngu, hefur fjölgað á árinu. Teymisstjóri hjá barnavernd segir ófædd börnin geta verið í verulegri lífshættu.
Eins og fjallað hefur verið um að undanförnu í fréttum hefur neysla harðra efna aukist hérlendis síðustu misseri og hefur hvert Íslandsmetið á fætur öðru verið slegið í handlagningu á efnum á þessu ári.
Talið er að framboð og eftirspurn sé meiri en áður. Barnavernd Kópavogs hefur orðið vör við þessa þróun en á borði hennar er að tryggja velferð og öryggi ófæddra barna, ekki síður en þeirra sem þegar eru komin í heiminn.
„Við höfum séð smá aukningu á þessu ári en það er auðvitað bara misjafnt milli ára en það hefur verið smá aukning,“ segir Lilja Björk Guðrúnardóttir teymisstjóri meðferðarteymis hjá Barnavernd Kópavogs.
Í Kópavogi er vistheimili fyrir konurnar sem hægt er að nýta og þær stundum fengnar til að dvelja þar.
„Í alvarlegustu tilfellunum, ef við teljum barnið vera í verulegri lífshættu þá höfum við þurft að leita til dómstóla og móðirin verið sjálfræðissvipt á meðan hún gengur með barnið. Þá þurfum við að vera í samvinnu við geðsvið Landsítalans, Krísuvík og aðra sem sinna þessum hópi.“
Eftir fæðinguna eru næstu skref metin og vistheimilin sömuleiðis nýtt þá. Lilja segir að þó konunum hafi fjölgað séu þær færri en tíu. Ábendingar komi bæði frá mæðravernd en einnig fra ættingjum eða vinum, sem iðulega láta vita undir nafnleynd.
„Það kannski óttast að reita viðkomandi til reiði eða missa tengslin,“ segir Lilja Björk.
„Þessi börn geta verið í verulegri lífshættu vegna neyslu móður.“
Heilbrigðisráðuneytið vinnur í samstarfi við Rannsóknastofu í lyfja- og eiturefnafræði að því að gera efnagreiningu aðgengilega í neyslurými og skaðaminnkandi úrræðum. Í svari frá heilbrigðisráðuneytinu um framkvæmd stefnu í skaðaminnkun sem kynnt var ráðherra í ársbyrjun kemur fram að tveimur aðgerðum sé lokið og að vinna sé hafin við tvær til viðbótar.
Ópíóða- og kókaínfíkn er að aukast og reglulega kemur fólk sem reykir kókaín sem er enn hættulegra að sögn formanns Matthildarsamtakanna. Hún telur núverandi stefnu stjórnvalda í málaflokknum hafa gengið sér til húðar því þrátt fyrir met í haldlagningu vímuefna séu vísbendingar um að bæði framboð og eftirspurn hafi aukist á árinu.
Skipulögð glæpastarfsemi hefur aldrei verið eins umfangsmikil hér á landi og er nú svipuð og á öðrum Norðurlöndum að sögn stjórnanda hjá ríkislögreglustjóra. Gríðarlegt magn fíkniefna flæði til landsins samfara þróuninni. Það komi því ekki á óvart að hvert metið á fætur öðru hafi verið slegið í haldlagningu fíkniefna.