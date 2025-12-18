Töpuðu 133 milljónum króna á kosningaári Kolbeinn Tumi Daðason skrifar 18. desember 2025 14:16 Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaður Miðflokksins á landsþinginu í október. Vísir/Lýður Tap af rekstri Miðflokksins á árinu 2024 nam 133 milljónum króna samanborið við 24 milljóna króna rekstrarafgang árið á undan. Flokkurinn setti 141 milljón króna í kosningabaráttuna á Alþingi í fyrra. Þetta kemur fram í nýbirtum ársreikningi flokksins. Næststærsti útgjaldaliður flokksins í fyrra var rekstur skrifstofu flokksins sem kostaði rúmlega 57 milljónir króna. Laun- og launatengd gjöld hjá flokknum í fyrra námu tæpum 18 milljónum króna. Flokkurinn fékk tæplega 45 milljónir frá ríkissjóði í fyrra, sex milljónir frá Alþingi og tæpa milljón frá sveitarfélögum. Þá styrktu fyrirtæki flokkinn um 12,4 milljónir króna í fyrra og einstaklingar um 890 þúsund krónur. Átta fyrirtæki styrktu flokkinn um 650 þúsund krónur sem er hámarksupphæð. Þar eru áberandi fyrirtæki í sjávarútvegi á borð við Hval, Síldarvinnsluna, Einhamar Seafood, Skinney-Þinganes og Samherja. Meðal styrktaraðila sem gáfu lægri upphæð má nefna stórfyrirtæki á borð við Kaupfélag Skagfirðinga, Útgerðarfélag Reykjavíkur, Kaldvík, Stoðir, HS Orku, Góu Lindu, Skel, KFC og Kviku banka. Stærsta framlag einstaklings til flokksins var 550 þúsund krónur úr hendi Önnu Sigurlaugar Pálsdóttur, eiginkonu Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar formanns flokksins. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson og eiginkona hans Anna Sigurlaug Pálsdóttir þegar Sigmundur var í Framsóknarflokknum.vísir/anton brink Eigið fé flokksins í árslok 2024 var neikvætt um sem nemur 26 milljónum króna. Eignir flokksins námu 89 milljónum í lok árs en þar munar mestu um fasteign að verðmæti 74 milljónir króna. Skuldir flokksins voru 116 milljónir króna í lok árs. Miðflokkurinn Alþingi Alþingiskosningar 2024 Mest lesið Glæpir eiga ekki að borga sig: Gæti hagnast fjárhagslega á að hafa banað föður sínum Innlent „Ellibætur“ frá ríkinu eigi að heyra sögunni til Innlent Hæðist að og smánar fyrrverandi forseta á „frægðargangi“ Erlent Myndskeið birt af Reiner eftir morðin og fyrir handtöku Erlent Deildar meiningar um tölvupóst sem óvart var sendur á alla í nefndinni Innlent Naustin án bíla og eins og „löber“ með íslensku prjónamynstri Innlent Björg býður ungliðum til fundar Innlent Reglulega tilkynnt um þjófnað á vatni Innlent Ekið á kyrrstæðan bíl á Suðurstrandarvegi Innlent Súlunesmálið: Skoða þurfi lög er varða þagnarskyldu Innlent Fleiri fréttir Mun áfram leiða lista Framsóknar í Múlaþingi Töpuðu 133 milljónum króna á kosningaári Reyndu að koma útlendingafrumvarpi að á síðustu stundu Súlunesmálið: Skoða þurfi lög er varða þagnarskyldu Samþykktu tillögu um uppbyggingu á Sorpu-lóð við Dalveg Spurningum Sigmundar Ernis svarað og málið ekki aftur í nefnd Þingstörfin á lokametrunum og styttist í jólafrí Naustin án bíla og eins og „löber“ með íslensku prjónamynstri Taka enn tuttugu þúsund króna beygju Ekið á kyrrstæðan bíl á Suðurstrandarvegi „Ellibætur“ frá ríkinu eigi að heyra sögunni til Áttu að taka tillit til þess að talsmaðurinn klikkaði Guðrún vinsælli en Agnes og traust til kirkjunnar á uppleið Glæpir eiga ekki að borga sig: Gæti hagnast fjárhagslega á að hafa banað föður sínum Björg býður ungliðum til fundar Verði húsið rifið verði fyrst að óska þess að friðun verði afnumin Staðin að því að stinga inn á sig snyrtivörum Takmarka fjölda nemenda utan EES Deildar meiningar um tölvupóst sem óvart var sendur á alla í nefndinni Svona svara stjórnvöld ákalli um bundið slitlag á sveitavegi Mikill meirihluti ánægður með að Ísland taki ekki þátt Reglulega tilkynnt um þjófnað á vatni Pollróleg þó starfsáætlun þingsins hafi verið felld úr gildi Telja brotið gegn réttindum barna og íhuga málaferli Ragnhildur nýr framkvæmdastjóri Píeta samtakanna Norðurþing og Heidelberg undirrita viljayfirlýsingu vegna uppbyggingar á Bakka Skoða málsókn vegna látinna sona og hagstæðustu jólainnkaupin Vestmannaeyjastrengir 4 og 5 teknir í rekstur Grunaður um manndráp á Kársnesi Nafn unga mannsins sem lést á Vesturlandsvegi Sjá meira