Evrópusumma Blika komin í 800 milljónir og gæti nálgast milljarð í kvöld

Breiðablik hefur með árangri sínum til þessa í Evrópukeppnum karla og kvenna í fótbolta í ár tryggt sér 800 milljónir króna í verðlaunafé. Upphæðin gæti hækkað um tæpar 130 milljónir í kvöld ef Blikar framkalla kraftaverk í Frakklandi með því að vinna Strasbourg.
Leikur Strasbourg og Breiðabliks hefst klukkan 20 í kvöld, í beinni útsendingu á Sýn Sport
Kvennalið Breiðabliks hefur unnið sér inn 297.000 evrur, jafnvirði 44 milljóna króna, á leiktíðinni. Liðið vinnur sér ekki inn frekari fjárhæðir á þessu almanaksári en er enn með í nýju keppninni, Evrópubikarnum, eftir frækinn sigur gegn dönsku meisturunum í Fortuna Hjörring.
Blikakonur spila við sænsku meistarana í Häcken í 8-liða úrslitum í febrúar og geta þar aukið verðlaunafé sitt um 75.000 evrur, eða 11 milljónir króna, með sigri og komist í undanúrslit.
Upphæðirnar sem karlaliðið spilar um eru hins vegar enn hærri og þá sérstaklega upphæðin sem fékkst fyrir að komast inn í aðalkeppni Sambandsdeildarinnar, sem er 3,17 milljónir evra.
Enn eru miklar upphæðir í húfi í Frakklandi í kvöld, sem og auðvitað sæti í 24-liða útsláttarkeppninni en þá þarf Breiðablik að vinna. Strasbourg er á toppnum og þegar öruggt með farseðil beint í 16-liða úrslit sem gefur kannski einhverja von um að liðið leggi ekki allt í sölurnar í kvöld.
Eftir sigurinn á Shamrock Rovers í síðasta leik, fyrsta sigur Blikaliðsins í Sambandsdeildinni, er karlalið Breiðabliks búið að rjúfa fimm milljóna evra múrinn á þessu ári og samtals öruggt um rúmlega 5,1 milljón evra. Það jafngildir um 756 milljónum króna á gengi gærdagsins.
[💰🟢 UECL prize money rankings after MD5]▪️🇫🇷 Strasbourg jumps to the top of the table, just short of €10m!▪️🇺🇦 Shakhtar climbed over €9m!▪️🇮🇸 Breidablik, 🇦🇲 Noah, 🇲🇰 Shkendija all jump over €5m!💶 Detailed analysis of UEFA prize money for ALL 108 TEAMS in 🔵 UCL 🟠 UEL… pic.twitter.com/rCKHPOTAGR— Football Meets Data (@fmeetsdata) December 13, 2025
Hafa ber í huga að upphæðirnar eru greiddar út á mismunandi tímum, og því á örlítið mismunandi gengi, en meirihluti var greiddur út í september síðastliðnum.
Einnig er vert að hafa í huga að mikill kostnaður fylgir þátttöku í Evrópukeppnum sem hér er ekki tekinn inn í myndina.
Upphæðin sem karlalið Breiðabliks er öruggt um skiptist þannig:
Takist Blikum að vinna í kvöld og komast áfram í útsláttarkeppni Sambandsdeildarinnar bæta þeir við sig að lágmarki 856.000 evrum, eða um 127 milljónum króna. Þar af eru 400.000 evrur fyrir sigur, 200.000 evrur fyrir að komast áfram og 256.000 evrur fyrir að ná 24. sæti ( sú upphæð hækkar ef liðið endar ofar).