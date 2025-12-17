Nígeríumenn halda HM-draumnum á lífi með kvörtun til FIFA Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 17. desember 2025 12:01 Nígeríumaðurinn Ahmed Musa kemur boltanum fram hjá Hannesi Þór Halldórssyni á HM í Rússlandi 2018. Nígeríumenn komust ekki á HM næsta sumar, ekki frekar en við Íslendingar, en deyja ekki alveg ráðalausir. Getty/Catherine Ivill Nígeríumenn vonast til að endurvekja vonir sínar um að komast á HM karla í fótbolta 2026 með kvörtun til FIFA vegna ólöglegra leikmanna Lýðstjórnarlýðveldisins Kongó í umspilsleik þeirra í síðasta mánuði. Nígeríska knattspyrnusambandið tekur þar með undir með Kamerún, sem hafði áður lagt fram svipaða kvörtun til FIFA vegna lögmætis nokkurra leikmanna sem fæddir eru í Evrópu en skiptu um ríkisfang til að keppa fyrir Kongó á alþjóðavettvangi. Ofurernirnir töpuðu 4-3 í vítaspyrnukeppni gegn Lýðstjórnarlýðveldinu Kongó í úrslitaleik umspils Afríkukeppninnar þann 16. nóvember, sem þýddi að Kongómenn komust áfram í umspil heimsálfa FIFA. Lýðstjórnarlýðveldið Kongó hefur þar verið dregið til að mæta sigurvegaranum úr undanúrslitaleik Nýju-Kaledóníu og Jamaíku, en sigurvegarinn í úrslitaleiknum tryggir sér eitt af síðustu sætunum á HM á næsta ári í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó. Nígería mótmælir nú notkun Lýðstjórnarlýðveldisins Kongó á nokkrum leikmönnum með tvöfalt ríkisfang í undankeppni HM og heldur því fram að þeir hafi verið ólöglegir á þeim grundvelli að þeir hafi ekki fengið rétta heimild til að skipta um ríkisfang. Fréttir herma að sex til níu leikmenn sem Lýðstjórnarlýðveldið Kongó notaði í undankeppninni kunni að hafa skipt um alþjóðlegt ríkisfang, en hafi mögulega ekki farið í gegnum ferlið við að afsala sér evrópskum vegabréfum sínum í samræmi við kongósk lög áður en þeir kepptu fyrir landið. „Kongóskar reglur segja að þú megir ekki hafa tvöfalt ríkisfang,“ sagði Mohammed Sanusi, framkvæmdastjóri NFF, við fréttamenn á þriðjudag. „Það eru svo margir þeirra sem hafa evrópsk vegabréf, sumir þeirra frönsk vegabréf, sumir þeirra hollensk vegabréf. Reglurnar eru mjög skýrar. Við getum ekkert sagt núna en við höfum sent mótmæli okkar til FIFA.“ „Það eru leikmenn sem fengu sín á aðeins þremur mánuðum. Þannig að að okkar mati er þetta talið brot á reglugerðinni. Þess vegna tókum við þessa ákvörðun.“ Þrátt fyrir að stjórnarskrá Kongó viðurkenni ekki tvöfalt ríkisfang krefjast reglur FIFA aðeins þess að leikmenn hafi vegabréf þess lands sem þeir keppa fyrir til að fá leyfi til að spila fyrir það land, og það var á grundvelli gildra kongóskra vegabréfa sem FIFA veitti leikmönnunum keppnisleyfi. Allir umræddir leikmenn hafa kongósk vegabréf, en Sanusi heldur því fram að FIFA hafi verið blekkt til að gefa út þessi leyfi. „Reglur FIFA eru aðrar en reglur Lýðstjórnarlýðveldisins Kongó, þess vegna veitti FIFA þeim leyfi,“ sagði hann. „Reglugerðir FIFA segja að um leið og þú hefur vegabréf lands þíns sértu löglegur. Að okkar mati eru þeir löglegir, þess vegna fengu þeir leyfi frá FIFA.“ „En okkar fullyrðing er sú að FIFA hafi verið blekkt til að veita þeim leyfi því það er ekki á ábyrgð FIFA að tryggja að farið sé eftir reglugerðum Kongó. FIFA fer eftir sínum eigin reglugerðum og það var á grundvelli þess sem lagt var fyrir FIFA sem þeir veittu þeim leyfi. En við segjum að það hafi verið sviksamlegt.“ FIFA hefur enn ekki svarað kvörtuninni, en embættismenn FF sögðu ESPN að málið væri í rannsókn hjá alþjóðaknattspyrnusambandinu og að ákvörðunar væri að vænta fyrir umspil heimsálfanna í mars. HM 2026 í fótbolta Nígería Austur-Kongó Mest lesið Sú besta í heimi komst ekki á blað hjá íslenska landsliðsþjálfaranum Fótbolti Dauðaslys í maraþonhlaupi Sport Átta þúsund krónur fyrir miða á úrslitaleik HM í stað 529 þúsund Fótbolti Öðruvísi lið en áður hafa sóst í Frey: „Vita hvar ég stend“ Fótbolti Man United ósátt við Marokkó og FIFA Enski boltinn Hefur aldrei séð svona ofbeldi: „Þetta var allt of mikið“ Sport Stjarnan fór í dulargervi: Setti stuðningsmann United á óþekka listann Enski boltinn Enginn blóðugur en einn brjálaður á HM í kvöld Sport Valdi ekki eigin leikmann í landsliðið Handbolti Birtu tölvupóst þar sem efast er um heilsu forseta IHF Handbolti Fleiri fréttir Nígeríumenn halda HM-draumnum á lífi með kvörtun til FIFA Man United ósátt við Marokkó og FIFA „Fyrir mér er Flamengo stærra en Real Madrid“ Átta þúsund krónur fyrir miða á úrslitaleik HM í stað 529 þúsund Sú besta í heimi komst ekki á blað hjá íslenska landsliðsþjálfaranum Sápan trolluð: „Þetta er þessi klikkhaus með röddina“ Félag Arnórs Ingva og Ísaks seldi þjálfara sinn Öðruvísi lið en áður hafa sóst í Frey: „Vita hvar ég stend“ Stjarnan fór í dulargervi: Setti stuðningsmann United á óþekka listann Milljarðs evra munur á liðunum: Börsungar lentu í brasi gegn þriðju deildar liði Garnacho skaut Chelsea áfram í undanúrslit Sjáðu flottasta mark í heimi árið 2025 Bonmatí og Dembele best í heimi Vísa á bug fullyrðingum Bruno sem hafa valdið fjaðrafoki Rodgers tekinn til starfa í Sádi-Arabíu Gestgjafar HM bjóða Íslandi heim í leik Hlaut 21 árs dóm fyrir að aka inn í skrúðgönguna í Liverpool Mbappé vann PSG og fær níu milljarða Bjarni segir Newcastle stærra félag en Tottenham Romano segir fólki að fylgjast með Alberti í janúar Moyes ældi alla leiðina til Eyja Bróðirinn sendir Amorim skilaboð: „Frelsið Kobbie Mainoo“ „Besta frammistaða United undir stjórn Amorim“ Segir að Salah muni sjá eftir því að fara í janúar Sjáðu mörkin úr ótrúlegu átta marka jafntefli á Old Trafford Skemmtilegt fyrir fólkið heima og United verðskuldaði sigur „Verið heiður að spila í appelsínugulu með frábærum liðsfélögum“ Jafnt í ótrúlegum átta marka leik á Old Trafford Þekkir Egilshöllina vel og skoraði gegn fyrrum félögum Vildi ekki skýra ummælin um verstu 48 klukkutímana frekar Sjá meira