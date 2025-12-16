Gestgjafar HM bjóða Íslandi heim í leik Sindri Sverrisson skrifar 16. desember 2025 15:03 Guðlaugur Victor Pálsson gæti mögulega bætt Mexíkó við á lista liða sem hann hefur mætt með íslenska landsliðinu. Getty/Sebastian Frej Mexíkó, einn þriggja gestgjafa næsta heimsmeistaramóts karla í fótbolta, mun mæta Íslandi í vináttulandsleik í febrúar næstkomandi. KSÍ greinir frá þessu og segir að sambandið muni ekki bera kostnað af verkefninu. Mexíkóar eru að búa sig undir heimsmeistaramótið næsta sumar en leikurinn við Ísland verður í Queretaro 25. febrúar. Það þýðir að leikurinn er utan FIFA-leikjagluggans og því mun Arnar Gunnlaugsson ekki geta nýtt alla sína bestu leikmenn heldur aðeins þá sem fá leyfi frá sínu félagsliði til að spila, og sömu sögu er að segja með mexíkóska liðið. Mexíkó verður mögulega mótherji Íranna hans Heimis Hallgrímssonar á HM. Mexíkóar spila í A-riðli með Suður-Afríku og Suður-Kóreu, og fjórða liðið verður svo sigurliðið úr D-leið umspilsins í Evrópu í mars. Í því umspili mætast í undanúrslitum Tékkland og Írland í Prag, og Danmörk og Norður-Makedónía í Kaupmannahöfn. Tékkar eða Írar verða svo á heimavelli í úrslitaleiknum. Ísland og Mexíkó hafa fimm sinnum áður mæst í A landsliðum karla, alltaf í vináttuleikjum á erlendri grundu, og er Ísland enn í leit að fyrsta sigrinum. Fyrstu tveimur viðureignunum lauk báðum með markalausu jafntefli og næstu þremur með mexíkóskum sigri. Liðin mættust síðast í lok maí 2021 í Arlington í Texas þar sem Mexíkó vann 2-1 sigur. HM 2026 í fótbolta Mest lesið Brenndi á sér höndina áður en hann kýldi í borðið Sport Moyes ældi alla leiðina til Eyja Enski boltinn Romano segir fólki að fylgjast með Alberti í janúar Fótbolti Mbappé vann PSG og fær níu milljarða Fótbolti Á hækjum á milli leikja og þoldi sífellt verri sársauka Handbolti Sjáðu mörkin úr ótrúlegu átta marka jafntefli á Old Trafford Enski boltinn Segir að Salah muni sjá eftir því að fara í janúar Enski boltinn Yngstur í sögu NBA til að skora fjörutíu stig Körfubolti „Besta frammistaða United undir stjórn Amorim“ Enski boltinn Mætti til leiks berfættur og ber að ofan í snjókomunni Sport Fleiri fréttir Gestgjafar HM bjóða Íslandi heim í leik Hlaut 21 árs dóm fyrir að aka inn í skrúðgönguna í Liverpool Mbappé vann PSG og fær níu milljarða Bjarni segir Newcastle stærra félag en Tottenham Romano segir fólki að fylgjast með Alberti í janúar Moyes ældi alla leiðina til Eyja Bróðirinn sendir Amorim skilaboð: „Frelsið Kobbie Mainoo“ „Besta frammistaða United undir stjórn Amorim“ Segir að Salah muni sjá eftir því að fara í janúar Sjáðu mörkin úr ótrúlegu átta marka jafntefli á Old Trafford Skemmtilegt fyrir fólkið heima og United verðskuldaði sigur „Verið heiður að spila í appelsínugulu með frábærum liðsfélögum“ Jafnt í ótrúlegum átta marka leik á Old Trafford Þekkir Egilshöllina vel og skoraði gegn fyrrum félögum Vildi ekki skýra ummælin um verstu 48 klukkutímana frekar Rodgers á leið til Sádi-Arabíu Maresca hafi tekið blaðsíðu úr bók Salah og gert sér óleik Guardiola gagnrýndi Foden þrátt fyrir markið „Finnst þér ekki eins og hann sé þjakaður af pressu yfir því hvað hann sé lélegur?“ Fyrirliði Newcastle eftir tapið fyrir Sunderland: „Þetta er svo vandræðalegt“ Sjáðu klaufalegt sjálfsmark Woltemade í grannaslagnum og öll hin úr enska Amorim verður ánægður ef Mainoo ræðir við hann um lán „Sé ekkert annað en að dýrasti leikmaður deildarinnar verði áfram á bekknum“ „Í dag er dagurinn sem þú fæddist, í dag er dagurinn sem þú munt deyja“ Keyptu nýjan leikvang fyrir Glódísi og Bayern-konurnar Upphitun japanska fótboltamannsins er algjört augnakonfekt Brasilísk samvinna færði Real lífsnauðsynlegan sigur Henderson heiðraði minningu Jota eftir fyrsta markið sitt í fjögur ár Brjálaðist og sendi dómarann á sjúkrahús Emelía valin efnilegust hjá danska toppliðinu: „Einstök gleðisprengja“ Sjá meira