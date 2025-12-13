Erlent

Rann­sókn á meintri gagna­öflun um Giuffre felld niður

Rannsókn lögreglunnar í Lundúnum á meintri gagnaöflun Andrew Mountbatten-Windsor um Virginiu Giuffre hefur verið felld niður.
Fullyrðingar um að Andrew Mountbatten-Windsor fyrrverandi Bretaprins hafi beðið lögreglumann, sem sinnti fyrir hann lífvörslu, um upplýsingar um konu sem sakaði hann um kynferðisofbeldi verða ekki rannsakaðar frekar af lögreglunni í Lundúnum. 

Frá þessu er greint á vef breska ríkisútvarpsins. Greint var frá því í sunnudagsblaði Mail í október að þáverandi prinsinn hafi afhent lögreglumanninum upplýsingar um Virginiu Giuffre, sem sakaði hann um kynferðisofbeldi. 

Meðal upplýsinganna voru fæðingardagur Giuffre og kennitala. Mountbatten-Windsor á að hafa beðið lögreglumanninn um að afla sér upplýsinga með þessum gögnum rétt áður en blaðið birti mynd af honum og Giuffre, sem tekin var þegar þau hittust í febrúar 2011. 

Lögregluembættið í Lundúnum, Metropolitan Police, tilkynnti í dag að rannsókn hafi ekki leitt í ljós nein gögn sem bendi til glæpsamlegs athæfis af hálfu Mountbatten-Windsor. Hann hefur ekki brugðist við fregnunum en hefur ávallt neitað öllum ásökunum í tengslum við Giuffre. 

Giuffre var ein þeirra kvenna sem steig fram og sakaði auðkýfinginn Jeffrey Epstein um kynferðisofbeldi og mansal. Hún sagði Mountbatten-Windsor hafa nauðgað sér í þrígang á heimili Epstein, fyrst þegar hún var sautján ára gömul. Málið vakti heimsathygli og lauk milli Mountbatten-Windsor og Giuffre með samkomulagi. Giuffre lést fyrr á þessu ári úr sjálfsvígi.

Mountbatten-Windsor var í lok október sviptur titlinum og hefur verið sviptur öllum hernaðartignum sömuleiðis. 

