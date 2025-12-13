Rannsókn á meintri gagnaöflun um Giuffre felld niður Hallgerður Kolbrún E. Jónsdóttir skrifar 13. desember 2025 16:27 Rannsókn lögreglunnar í Lundúnum á meintri gagnaöflun Andrew Mountbatten-Windsor um Virginiu Giuffre hefur verið felld niður. Getty/Karwai Tang Fullyrðingar um að Andrew Mountbatten-Windsor fyrrverandi Bretaprins hafi beðið lögreglumann, sem sinnti fyrir hann lífvörslu, um upplýsingar um konu sem sakaði hann um kynferðisofbeldi verða ekki rannsakaðar frekar af lögreglunni í Lundúnum. Frá þessu er greint á vef breska ríkisútvarpsins. Greint var frá því í sunnudagsblaði Mail í október að þáverandi prinsinn hafi afhent lögreglumanninum upplýsingar um Virginiu Giuffre, sem sakaði hann um kynferðisofbeldi. Meðal upplýsinganna voru fæðingardagur Giuffre og kennitala. Mountbatten-Windsor á að hafa beðið lögreglumanninn um að afla sér upplýsinga með þessum gögnum rétt áður en blaðið birti mynd af honum og Giuffre, sem tekin var þegar þau hittust í febrúar 2011. Lögregluembættið í Lundúnum, Metropolitan Police, tilkynnti í dag að rannsókn hafi ekki leitt í ljós nein gögn sem bendi til glæpsamlegs athæfis af hálfu Mountbatten-Windsor. Hann hefur ekki brugðist við fregnunum en hefur ávallt neitað öllum ásökunum í tengslum við Giuffre. Giuffre var ein þeirra kvenna sem steig fram og sakaði auðkýfinginn Jeffrey Epstein um kynferðisofbeldi og mansal. Hún sagði Mountbatten-Windsor hafa nauðgað sér í þrígang á heimili Epstein, fyrst þegar hún var sautján ára gömul. Málið vakti heimsathygli og lauk milli Mountbatten-Windsor og Giuffre með samkomulagi. Giuffre lést fyrr á þessu ári úr sjálfsvígi. Mountbatten-Windsor var í lok október sviptur titlinum og hefur verið sviptur öllum hernaðartignum sömuleiðis. Mál Andrésar prins Mál Jeffrey Epstein Bretland Kóngafólk Tengdar fréttir Trump, Clinton, Gates og fleiri á nýjum Epstein-myndum Demókratar í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd fulltrúadeildar Bandaríkjaþings hafa birt nítján nýjar myndir úr dánarbúi barnaníðingsins Jeffreys Epstein. Á myndunum eru nokkrir auðugir, þekktir og áhrifamiklir menn eins og Donald Trump, Bill Clinton, Bill Gates, Richard Branson, Woody Allen og Steve Bannon. 12. desember 2025 15:28 Andrew sviptur síðustu hernaðartigninni Varnarmálaráðuneyti Breta vinnur að því að svipta Andrew Mountbatten Windsor síðustu hernaðartign sinni. Andrew, sem var áður þekktur sem Andrés prins, var sviptur prins-titli sínum fyrr í vikunni. 2. nóvember 2025 13:20 Virginia Giuffre er látin Virginia Giuffre, sem sakaði bæði Andrés prins og Jeffrey Epstein um kynferðisofbeldi, er látin, 41 árs að aldri. Dánarorsökin var sjálfsvíg. 26. apríl 2025 07:44 Mest lesið Vopnahlé Trumps hélt í nokkrar klukkustundir Erlent Stuðningsyfirlýsing Össurar eins og koss dauðans Innlent Þau fái heiðurslaun listamanna Innlent Flúði lögregluna en reyndist allsgáð Innlent Þingmenn bannaðir á krám vegna skattahækkana Erlent Gengst ekki við falsfréttum en viðurkennir að tímasetningar séu misvísandi Innlent Óttast að fólk sleppi að kaupa lyf vegna minni greiðsluþátttöku Innlent Beitir sér ekki fyrir sveigjanlegri tilhögun fæðingarorlofs Innlent ESB frystir rússneskar eignir ótímabundið Erlent Vill að allt verði gert til að ná bróður hans úr sprungunni Innlent Fleiri fréttir Þingmenn bannaðir á krám vegna skattahækkana Föngum sleppt og viðskiptaþvingunum aflétt Vopnahlé Trumps hélt í nokkrar klukkustundir Witkoff fundar með Selenskí ESB frystir rússneskar eignir ótímabundið Trump, Clinton, Gates og fleiri á nýjum Epstein-myndum Selenskí í Kúpíansk, sem Pútín sagðist hafa hernumið Segir Trump að skipta sér ekki af evrópsku lýðræði Stefna á að taka fleiri skip frá Venesúela Evrópa þurfi að vera búin undir aðra stórstyrjöld Meintur morðingi Kirk mætti fyrir dómara í gær Takmarkar getu ríkjanna til að setja gervigreindinni skorður Bandaríkjamenn vilji koma á fríverslunarsvæði í Donbas Sagður tilbúinn að yfirgefa Venesúela með friðhelgi Hóta að koma fram við Belga eins og Ungverja „Arkitektar gervigreindar“ manneskja ársins hjá Time Fallhlífin flæktist í stélið 900 sviptir ökuleyfinu fyrir að hjóla undir áhrifum áfengis Geta fengið sex milljónir í bætur frá danska ríkinu Rýnt í stöðuna í Úkraínu: Óvinafögnuður Trumps og Pútíns Missti af afhendingunni en er komin heil á húfi til Osló Þingið ítrekar stuðning Bandaríkjanna við Evrópu Bandaríkjamenn leggja hald á olíuflutningaskip undan ströndum Venesúela Heimila nú birtingu gagna úr rannsókn á Epstein Telur það landráð að skrifa um heilsu sína Sætir líflátshótunum og nær ekki að veita friðarverðlaununum viðtöku Vilja skoða samfélagsmiðla íslenskra ferðamanna Fyrirskipa notkun Times New Roman í stað Calibri Selenskí segist reiðubúinn til að boða til kosninga Samfélagsmiðlabannið hefur tekið gildi í Ástralíu Sjá meira