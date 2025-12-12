Klámleikkonan Bonnie Blue, sem heitir réttu nafni Tia Billinger, slapp við þungan dóm í Indónesíu og þarf einungis að greiða sekt sem nemur um 1500 íslenskum krónum. Hún verður jafnframt að yfirgefa landið og flýgur á brot í kvöld.
Blue, sem er 26 ára Englendingur, var handtekin í ferðamannaparadísinni Balí ásamt fjórtán áströlskum karlmönnum sem síðar var sleppt. Tveir Bretar og einn ástralskur maður voru hins vegar úrskurðaðir í gæsluvarðhald ásamt henni. Lögregla grunaði hópinn um að hafa framleitt klámefni.
Í Indónesíu eru ströng viðurlög við framleiðslu, dreifingu og opinberri birtingu klámefnis. Fyrir slík brot hefði Billinger getað átt yfir höfði sér allt að 15 ára fangelsisdóm og sekt sem jafngildir um 2,7 milljónum norskra króna.
Rannsókn lögreglu virðist ekki hafa leitt í ljós nein sönnunargögn þess efnis að hópurinn hefði í raun framleitt eða dreift ólöglegu klámefni. Að mati sérfræðinga í refsirétti voru skilyrði klámlaganna því ekki uppfyllt, að því er fram kemur í umfjöllun staðarmiðilsins Media Indonesia.
Flestir íbúar á Balí eru hindúatrúar en milljónir ferðamanna heimsækja staðinn á ári hverju. Balí er þó partur af þeim hluta Indónesíu þar sem meirihlutinn aðhyllist múslimatrú sem leggur blátt bann við framleiðslu á klámi.
Blue hefur öðlast heimsfrægð fyrir framleiðslu á klámi með miklum fjölda karlmanna hverju sinni. Í myndböndum á hennar vegum hefur sést til hennar heimsækja háskóla í leit að karlmönnum sem eru nýlega orðnir lögráða. Ferðalag hennar ytra var stílað upp á tímabil þar sem skólafrí er í Ástralíu og háskólanemar á faraldsfæti, svo sem á Balí.
Fjórir sakborningar lýstu því yfir að þeir hefðu komið til Balí þann 6. nóvember í þeim tilgangi að búa til sjónvarpsefni, þó ekki klámefni. Þrátt fyrir að einkamyndband með kynferðislegu efni hafi fundist í eigu eins þeirra, sagði ákæruvaldið að því hefði ekki verið dreift og því engin lög verið brotin.
Blue var þó ákærð fyrir að hafa keypt og notað pallbíl án gildra skjala og þar með brotið umferðarlög. Henni og samstarfsmanni var boðið að velja milli eins mánaðar fangelsisvistar eða sektar að fjárhæð 200 þúsund indónesískra rúpía, sem samsvarar um 1500 íslenskum krónum. Bæði völdu sektina, samkvæmt US Weekly.
Í dómsal var Blue vöruð við því að brjóta ekki umferðarlög Indónesíu aftur og svaraði hún að þau skilaboð væru móttekin. Eftir handtökuna er Blue komin á svartan lista í Indónesíu til tíu ára og gert að yfirgefa landið innan 48 klukkustunda. Ástæðan er brot á reglum um ferðamannavegabréfsáritun, nánar tiltekið að hafa unnið án tilskilins leyfis.
Samkvæmt upplýsingum frá innflytjendayfirvöldum fundust vísbendingar um misnotkun á bæði KITAS-dvalarleyfum og ferðamannavegabréfsáritunum, sem notuð hafi verið til að vinna við framleiðslu á efni í atvinnuskyni. Edward Pankahila, lögmaður Blue, sagði við The Telegraph að Blue hygðist breyta ferðaplönun sínum og myndi yfirgefa Indónesíu með flugi í kvöld.