Stefna á að taka fleiri skip frá Venesúela

Samúel Karl Ólason skrifar
Bandarískir löggæslu- og hermenn tóku yfir olíuflutningaskip undan ströndum Venesúela í vikunni. Til stendur að taka fleiri skip.
Bandarískir löggæslu- og hermenn tóku yfir olíuflutningaskip undan ströndum Venesúela í vikunni. Til stendur að taka fleiri skip. AP/Ríkissaksóknari Bandaríkjanna

Yfirvöld í Bandaríkjunum eru sögð undirbúa að stöðva og taka yfir fleiri olíuflutningaskip sem notuð eru til að flytja olíu frá Venesúela, finnist þau á hafi úti. Fyrr í vikunni tóku Bandaríkjamenn stjórn á olíuflutningaskipi undan ströndum Venesúela og var það í fyrsta sinn sem það hefur verið gert en Bandaríkin hafa beitt Venesúela refsiaðgerðum frá 2019.

Undanfarnar vikur og mánuði hefur ríkisstjórn Donalds Trump, forseta, sent umtalsverðan herafla til Karíbahafsins og austanverðs Kyrrahafs.

Trump hefur kallað eftir því berum orðum að Maduro verði komið frá völdum en hefur ekki viljað segja hvort hann sé tilbúinn til að beita hervaldi til að velta honum úr sessi.

Þá hafa árásir verið gerðar á fjölda báta sem Bandaríkjamenn halda fram að hafi verið notaðir til að smygla fíkniefnum og nærri því hundrað manns eru taldir hafa fallið í þessum umdeildu árásum. Þær hafa verið kallaðar aftökur án dóms og laga.

Í vikunni stöðvuðu Bandaríkjamenn svo skip frá Venesúela og tóku það yfir. Skipið, sem ber nafnið Skipper, hafði áður verið beitt refsiaðgerðum sökum þess að það hafi verið notað til að flytja olíu frá Íran, í trássi við viðskiptaþvinganir.

Til stendur að sigla skipinu til hafnar í Bandaríkjunum og ætla yfirvöld þar að leggja hald á farm skipsins. Ráðamenn í Venesúela hafa sagt að um þjófnað sé að ræða.

Fréttaveitan Reuters hefur eftir heimildarmönnum sínum í Bandaríkjunum að þar á bæ hafi menn beðið eftir tækifæri til að stöðva olíuflutningaskip í nokkra mánuði. Þá sé búið að setja saman lista með nokkrum olíuflutningaskipum til viðbótar sem stendur til að stöðva og taka yfir, sjáist þau á ferðinni.

Fjármálaráðuneyti Bandaríkjanna gaf út í gær að beita ætti sex fyrirtæki sem hafa komið að því að flytja olíu frá Venesúela refsiaðgerðum. Verður því hægt að leggja hald á skip þessara fyrirtækja.

Heimildarmenn Reuters segja að umrædd skip séu notuð til að flytja olíu frá Venesúela og Íran til Kína. Bandaríkjamenn segja að fleiri skip hafi verið tilbúin til sambærilegra ferða frá Venesúela en hætt hafi verið við þær ferðir í bili.

