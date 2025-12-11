Spígsporandi górilla á fyndnustu dýralífsmynd ársins Samúel Karl Ólason skrifar 11. desember 2025 13:03 Sigurmyndin þetta árið sýnir unga og glaða górillu að leik í Rúanda. Myndin sigraði einnig í flokki spendýra. Mark Meth Cohn/Nikon Comedy Wildlife Awards Sigurvegari Nikon Comedy Wildlife Photography Awards 2025 hefur verið valinn. Þetta árið var það Mark Meth-Cohn sem bar sigur úr býtum með myndinni „High Five“ sem sýnir unga górillu spígspora um frumskóginn, að virðist, í mjög góðu skapi. Keppnin hefur orðið sífellt stærri með hverju árinu en að þessu sinni bárust um tíu þúsund myndir frá ljósmyndurum í 109 ríkjum en hvorug talan hefur verið hærri áður. Auk þess að vinna aðalverðlaunin, vann Meth-Cohn einnig í flokki spendýra. Meth-Cohn tók myndina í Rúanda fyrr á þessu ári. Í yfirlýsingu frá forsvarsmönnum ljósmyndakeppninnar er haft eftir honum að hann hafi varið fjórum ógleymanlegum dögum í Virunga-fjöllunum, þar sem finna má töluverðan fjölda górilla. Í einni göngu römbuðu Meth-Cohn og samferðamenn hans á fjölskyldu górilla í rjóðri. Voru þar nokkrar ungar górillur að leik. Áhugasamir geta séð allar myndirnar sem valdar voru til að keppa til úrslita í greininni hér að neðan. NCWPA eru haldin árlega og er þeim ætlað að ýta undir dýravernd á heimsvísu og þetta árið vinna forsvarsmenn keppninnar með Whitley Fund for Nature samtökunum í Bretlandi. Það eru samtök sem vinna að dýravernd um heiminn allan. Fyndnasta mynd ársins í flokki fugla.Warren Price/Nikon Comedy Wildlife Awards Fyndnasta mynd ársins í flokki fiska.Jenny Stock/Nikon Comedy Wildlife Awards Þessi mynd bar sigur úr býtum í flokki eðla, froskdýra og skordýra. Væntanlega í flokki morða líka.Greyson Bell/Nikon Comedy Wildlife Awards Þessi mynd af dansorrustu refa sigraði í flokki ungra ljósmyndara.Paula Rustemeier/Nikon Comedy Wildlife Awards Dýr Grín og gaman Ljósmyndun Mest lesið Hvert er burðarþol íslensks almennings fyrir kjaftæði? Lífið Tóku áskoruninni og Joey Christ sver af sér sviðsetningu Lífið Listaverkin í World Class sem gjarnan hafa verið á milli tannanna á fólki Lífið Framkvæmdastjóri Eurovision bregst við ákvörðun Íslands Lífið Umhugsunarefni fyrir foreldra vegna komu jólasveinanna Lífið Opnar sig loksins um sambandið umtalaða Lífið Nágrannar kveðja endanlega í dag Bíó og sjónvarp Svipt krúnunni eftir að hafa gert sig skáeygða Lífið Þetta þykja flottustu jólaskreytingarnar í miðborginni Lífið Spígsporandi górilla á fyndnustu dýralífsmynd ársins Lífið Fleiri fréttir Svipt krúnunni eftir að hafa gert sig skáeygða Spígsporandi górilla á fyndnustu dýralífsmynd ársins Tóku áskoruninni og Joey Christ sver af sér sviðsetningu Opnar sig loksins um sambandið umtalaða Þetta þykja flottustu jólaskreytingarnar í miðborginni Listaverkin í World Class sem gjarnan hafa verið á milli tannanna á fólki Hvert er burðarþol íslensks almennings fyrir kjaftæði? Sjö tilnefndir til Íslensku þýðingarverðlaunanna Stærstu stjörnubrúðkaupin á árinu Skorar HúbbaBúbba á hólm: „Sá sem tapar þarf að hætta að gefa út tónlist“ Fannar og Snorri slógust þar til þeir stóðu nánast naktir eftir Höfundur Kaupalkabókanna látinn „Myndi gjarnan vilja að barnið mitt færi líka í heimsókn í mosku“ Einn tenóranna þriggja með tónleika í Hörpu í mars Alltaf til í flipp en nennir ekki að borða vondan mat „Ég nenni ekki að hlusta á 7. október rökstuðninginn enn og aftur“ Einhentar íslenskar vinkonur: „Eins og við hefðum þekkst alla ævi“ Sungu um Labubu og þriðju vaktina um jólin Fagnaði afmælinu með sínum kærustu vinkonum Rúv býður upp á hollenskt fréttastef Gummi Ben mætti með Michelin-kokk Glænýr bóksölulisti: Skólastjóri Ævars Þórs skýtur kónginum ref fyrir rass Áfall að dóttirin ætti 44 árum eldri kærasta Ómar Úlfur nýr dagskrárstjóri Bylgjunnar Sveppi gerði fyrsta ógeðsdrykkinn í tuttugu ár fyrir Bjarna Ben Dench segir Weinstein hafa mátt þola nóg Þrír Geirar skírðir í Jónshúsi Bílakarókí Bítisins: Hauspokinn gerði mikið fyrir sönginn Þessi eru tilnefnd til Golden Globe-verðlauna Gunnar Smári látinn heyra það fyrir færslu um Davíð á Sorpu Sjá meira