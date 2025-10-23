Fyndnustu dýralífsmyndir ársins

Forsvarsmenn hinnar árlegu ljósmyndakeppni Nikon Comedy Wildlife Photography Awards birtu í dag þær myndir sem keppa til úrslita þetta árið. Myndirnar sýna villt dýr við skondnar og oft undarlegar aðstæður.
Enn eitt árið bárust fleiri myndir en höfðu gert áður og voru þær nærri því tíu þúsund talsins og frá ljósmyndurum í 108 löndum.
Fyrstu verðlaun eru safaríferð í Kenía og einnig er hægt að vinna myndavélar og annan búnað.
Frekari upplýsingar má finna á vef NCPWA.
Í sumar voru birtar tíu af myndum sem borist höfðu í keppnina. Einungis þrjár þeirra eru þó á listanum hér að neðan.
Sjá einnig: Tíu af fyndnustu dýralífsmyndunum
Bestu myndir síðasta árs má svo finna hér að neðan.
NCWPA eru haldin árlega og er þeim ætlað að ýta undir dýravernd á heimsvísu og þetta árið vinna forsvarsmenn keppninnar með Whitley Fund for Nature samtökunum í Bretlandi. Það eru samtök sem vinna að dýravernd um heiminn allan.
Verðlaunakeppnin er haldin af sömu aðilum og halda Comedy Pet Photography Awards, sem snýst um skondnar myndir af gæludýrum fólks.
Sjá einnig: Fyndnustu gæludýramyndir ársins
Sigurvegarar keppninnar verða opinberaðir í desember.
Hér má sjá svo sjá þrjár myndasyrpur sem eru tilnefndar til verðlauna.