Í síðasta þætti af Gulla Byggi fengu áhorfendur að fylgjast með framkvæmdum í Vestmannaeyjum. Um er að ræða einbýlishús hátt uppi á Heimaey með óborganlegu útsýni. Húsið ber nafnið Suðurgarður en hjónin Guðrún Möller og Ólafur Árnason standa í framkvæmdunum og keyptu þau eignina af móður Ólafs.
Langalangaafi hans reisti húsið fyrir áratugum síðan. Þarna ætla þau hjónin að dvelja yfir sumarmánuðina en verkefnið var umtalsvert stærra en fyrst var gert ráð fyrir.
Að taka stórt einbýlishús í gegn frá a-ö er alltaf meira verk en fólk gerir sér grein fyrir. Þegar Gulli kvaddi Ólaf þá var húsið komið langt en ekki tilbúið. En heljarinnar vinna að baki eins og sjá má hér að neðan.