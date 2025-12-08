Innlent

Far­þeginn enn í haldi lög­reglu

Tómas Arnar Þorláksson og Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifa
Eftirförin náði yfir Hellisheiði.
Mildi þykir að ekki hafi farið verr þegar fjórir lögreglubílar veittu stolnu ökutæki eftirför í gærkvöldi. Tveir voru handteknir grunaðir um þjófnað.

Eigandi bifreiðarinnar, sem er hvít af Hyuandai-gerð, segir í samtali við fréttastofu að úlpu hennar með bíllyklum hafi verið stolið í fatahengi á vinnustað hennar um hádegisleytið. 

Síðar sást til bifreiðarinnar við Olís í Norðlingaholti og var lögreglu gert viðvart. Lögreglan náði ökutækinu við Litlu kaffistofuna.

Hún hafi ekki áttað sig á því að bifreiðin væri á bak og burt fyrr en vinnudegi hennar lauk. Hún fékk ökutækið afhent aftur frá lögreglu í dag. Þar sinnti ökumaðurinn ekki stöðvunarmerkjum lögreglu og við tók eftirför yfir Hellisheiðina. Lögreglan á Suðurlandi mætti bifreiðinni við Kambana þar sem eftirförinni lauk. 

Kona og maður voru handtekin á vettvangi grunuð um þjófnað og akstur undir áhrifum fíkniefna. Manninum var sleppt úr haldi að lokinni yfirheyrslu. Konan er enn í haldi lögreglu grunuð um fleiri brot. 

Manninum var sleppt úr haldi að lokinni yfirheyrslu. Konan er enn í haldi lögreglu grunuð um fleiri brot. Málið er nú til rannsóknar hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu.

Eigandi bifreiðarinnar segist hafa verið mjög áhyggjufullur að vita af bílnum sínum í höndum einhvers annars á Hellisheiðinni og þakkar fyrir að ekki hafi farið verr.

