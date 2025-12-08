Farþeginn enn í haldi lögreglu Tómas Arnar Þorláksson og Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifa 8. desember 2025 22:13 Eftirförin náði yfir Hellisheiði. Vísir Mildi þykir að ekki hafi farið verr þegar fjórir lögreglubílar veittu stolnu ökutæki eftirför í gærkvöldi. Tveir voru handteknir grunaðir um þjófnað. Eigandi bifreiðarinnar, sem er hvít af Hyuandai-gerð, segir í samtali við fréttastofu að úlpu hennar með bíllyklum hafi verið stolið í fatahengi á vinnustað hennar um hádegisleytið. Síðar sást til bifreiðarinnar við Olís í Norðlingaholti og var lögreglu gert viðvart. Lögreglan náði ökutækinu við Litlu kaffistofuna. Hún hafi ekki áttað sig á því að bifreiðin væri á bak og burt fyrr en vinnudegi hennar lauk. Hún fékk ökutækið afhent aftur frá lögreglu í dag. Þar sinnti ökumaðurinn ekki stöðvunarmerkjum lögreglu og við tók eftirför yfir Hellisheiðina. Lögreglan á Suðurlandi mætti bifreiðinni við Kambana þar sem eftirförinni lauk. Kona og maður voru handtekin á vettvangi grunuð um þjófnað og akstur undir áhrifum fíkniefna. Manninum var sleppt úr haldi að lokinni yfirheyrslu. Konan er enn í haldi lögreglu grunuð um fleiri brot. Manninum var sleppt úr haldi að lokinni yfirheyrslu. Konan er enn í haldi lögreglu grunuð um fleiri brot. Málið er nú til rannsóknar hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Eigandi bifreiðarinnar segist hafa verið mjög áhyggjufullur að vita af bílnum sínum í höndum einhvers annars á Hellisheiðinni og þakkar fyrir að ekki hafi farið verr. Lögreglumál Árborg Reykjavík Mest lesið Mikið viðbragð vegna umferðarslyss Innlent Gunnar lögmaður: „Ég er rosalega vinsæll á meðal Albananna“ Innlent Eldri kona stórslösuð og vitni gefa sig fram Innlent Alvarlegt slys á Suðurlandsbraut Innlent Lífið gjörbreytt Innlent Elsti Íslendingurinn er látinn Innlent Fólk farið að reykja kókaínið Innlent „Þetta er stórkostlegt vandamál fyrir Íslendinga“ Innlent Sextán ára martröð strætóbílstjóra í Reykjanesbæ Innlent Ráðherra bað skólameistara afsökunar sem klóra sér enn í kollinum Innlent Fleiri fréttir Farþeginn enn í haldi lögreglu Sextán ára martröð strætóbílstjóra í Reykjanesbæ Slökkvilið kallað út vegna ammoníakleka Ummæli Þórunnar dapurleg Margt sem gildir enn í samstarfi Íslands og Bandaríkjanna Fólk farið að reykja kókaínið Kókaínreykingar algengari, vonbrigði í vegagerð og háskaleg eftirför lögreglu Mikið viðbragð vegna umferðarslyss Taldi brúðkaup í Keníu ekki telja og krefst ógildingar Slökktu eld á Stórhöfða Ráðherra bað skólameistara afsökunar sem klóra sér enn í kollinum Elsti Íslendingurinn er látinn Eldri kona stórslösuð og vitni gefa sig fram Halla Bergþóra sækir um en ekki Páley Hafnarfjörður mátti ekki afturkalla ráðningu Óskars Steins Gunnar lögmaður: „Ég er rosalega vinsæll á meðal Albananna“ Furðar sig á uppbyggingu við inngang þjóðgarðsins Grindvíkingar fái að velja hvar þeir kjósa „Auðvitað er forgangsröðun jarðganga vonbrigði fyrir mig“ „Þetta er stórkostlegt vandamál fyrir Íslendinga“ Ekki búið að bera kennsl á þann sem ekið var á Uggur í læknum og samtöl við Norðurlönd nauðsynlegt Fóru ekki fram á lengra varðhald yfir lögmanninum Áhyggjufullir læknar Hlaup hafið í Skaftá Alvarlegt slys á Suðurlandsbraut Lífið gjörbreytt Grindvíkingar hugsa um að fara heim: Gott að vera í Grindavík en verður aldrei eins Króuðu stolinn bíl af í Kömbunum eftir eftirför þvert yfir Hellisheiði Hjólreiðamaður fluttur „mikið slasaður“ með sjúkraflugi Sjá meira