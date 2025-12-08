Ummæli Þórunnar dapurleg Lovísa Arnardóttir skrifar 8. desember 2025 21:01 Guðrún segir nú traust til forseta þingsins brostið. Vísir/Vilhelm Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins segir ummæli Þórunnar Sveinbjarnardóttur, þingkonu Samfylkingar og forseta þingsins, um stjórnarandstöðuna sorgleg og rýra hana trausti. „Óendanlega sorgleg ummæli,“ segir Guðrún í samtali við Vísi um ummæli Þórunnar á föstudag en þá heyrðu nærstaddir hana segja eftir að hún tók hlé á þingfundi: „Ég er komin með nóg. Djöfulsins, helvítis, andskotans pakk.“ Þórunn baðst afsökunar á laugardag og sagðist mannleg, eins og annað fólk. „Það var hvort tveggja óheppilegt og miður að þessi orð skyldu falla á leið minni út úr þingsalnum í gær og ástæða til að biðjast afsökunar á þeim,“ skrifaði hún í skriflegri yfirlýsingu til Vísis. Hún vildi ekki veita viðtal. „Mér finnst þau afskaplega dapurleg og mér finnst alveg ólýsanlega sorglegt að hafa orðið vitni að því hvaða skoðun hún hefur á okkur þingmönnum stjórnarandstöðu,“ segir Guðrún um þessi orð. Þyrfti hún eiginlega að segja af sér sem forseti? „Ég ætla nú ekki að vera dómari í þeirri sök en þetta er það sem við höfum verið að tala um, við þingmenn stjórnarandstöðunnar. Þetta er auðvitað ekki til þess að byggja traust á milli og það er hlutverk forseta að byggja traust og trú milli stjórnar og stjórnarandstöðu. Og það er algjörlega brostið.“ Alþingi Samfylkingin Sjálfstæðisflokkurinn Mest lesið Mikið viðbragð vegna umferðarslyss Innlent Gunnar lögmaður: „Ég er rosalega vinsæll á meðal Albananna“ Innlent Eldri kona stórslösuð og vitni gefa sig fram Innlent Alvarlegt slys á Suðurlandsbraut Innlent Lífið gjörbreytt Innlent Elsti Íslendingurinn er látinn Innlent „Þetta er stórkostlegt vandamál fyrir Íslendinga“ Innlent Ráðherra bað skólameistara afsökunar sem klóra sér enn í kollinum Innlent Halla Bergþóra sækir um en ekki Páley Innlent Fólk farið að reykja kókaínið Innlent Fleiri fréttir Slökkvilið kallað út vegna ammoníakleka Ummæli Þórunnar dapurleg Margt sem gildir enn í samstarfi Íslands og Bandaríkjanna Fólk farið að reykja kókaínið Kókaínreykingar algengari, vonbrigði í vegagerð og háskaleg eftirför lögreglu Mikið viðbragð vegna umferðarslyss Taldi brúðkaup í Keníu ekki telja og krefst ógildingar Slökktu eld á Stórhöfða Ráðherra bað skólameistara afsökunar sem klóra sér enn í kollinum Elsti Íslendingurinn er látinn Eldri kona stórslösuð og vitni gefa sig fram Halla Bergþóra sækir um en ekki Páley Hafnarfjörður mátti ekki afturkalla ráðningu Óskars Steins Gunnar lögmaður: „Ég er rosalega vinsæll á meðal Albananna“ Furðar sig á uppbyggingu við inngang þjóðgarðsins Grindvíkingar fái að velja hvar þeir kjósa „Auðvitað er forgangsröðun jarðganga vonbrigði fyrir mig“ „Þetta er stórkostlegt vandamál fyrir Íslendinga“ Ekki búið að bera kennsl á þann sem ekið var á Uggur í læknum og samtöl við Norðurlönd nauðsynlegt Fóru ekki fram á lengra varðhald yfir lögmanninum Áhyggjufullir læknar Hlaup hafið í Skaftá Alvarlegt slys á Suðurlandsbraut Lífið gjörbreytt Grindvíkingar hugsa um að fara heim: Gott að vera í Grindavík en verður aldrei eins Króuðu stolinn bíl af í Kömbunum eftir eftirför þvert yfir Hellisheiði Hjólreiðamaður fluttur „mikið slasaður“ með sjúkraflugi Málaflokkurinn kosti sveitarfélögin milljarða Áföllin hafi mótað sig Sjá meira