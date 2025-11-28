Úlfar Lúðvíksson, fyrrverandi lögreglustjóri á Suðurnesjum, íhugar að sækja um embætti Ríkislögreglustjóra.
Þetta kom fram í Speglinum á Ríkisútvarpinu fyrr í kvöld, en þar sagði hann eitt og annað ýmist staðfesta eða gefa vísbendingar um spillingu lögreglu og að tími væri kominn á breytingar.
Í viðtali við Vísi segir Úlfar að þótt ekki sé búið að auglýsa embættið laust til umsóknar liggi hann sannarlega undir feldi.
Þú hefur engar áhyggjur af því að þú sért ekki í náðinni hjá þessum dómsmálaráðherra?
„Nei ég meina við vitum alveg hver staðan er akkurat á því. En við sjáum til, ég er að íhuga þetta. Það er ekkert meira sem ég get sagt um það.“
Úlfar sagði starfi sínu lausu eftir að Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra, tilkynnti honum að starf hans yrði auglýst laust til umsóknar í haust og samningur hans yrði ekki endurnýjaður.
Úlfar fór í ítarlegt viðtal á vettvangi Spursmála Morgunblaðsins skömmu eftir afsögnina, en þar fór hann mikinn og sagði meðal annars ráðuneytisstjóra dómsmálaráðuneytisins hafa brugðist skyldum sínum þegar kæmi að vernd landamæra ríkisins, og kallaði eftir afsögn ríkislögreglustjóra.
Þorbjörg Sigríður dómsmálaráðherra svaraði þessu á Sprengisandi á Bylgjunni nokkrum dögum síðar og sagði Úlfar hengja bakara fyrir smið.
Sigríður Björk Guðjónsdóttir sagði af sér embætti ríkislögreglustjóra fyrr í mánuðinum, en öll spjót höfðu staðið á henni frá því að greint var frá því að embætti hennar hefði greitt ráðgjafarfyrirtæki 160 milljónir króna, meðal annars fyrir verslunarferðir í Jysk.
Sigríður var flutt í stöðu sérfræðings í aðgerðum gegn kynbundnu ofbeldi í dómsmálaráðuneytinu.
Grímur Hergeirsson, lögreglustjórinn á Suðurlandi, hefur verið settur ríkislögreglustjóri tímabundið.
