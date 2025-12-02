Bíða með að skipa lögreglustjóra á Suðurnesjum á meðan nýs ríkislögreglustjóra er leitað Kjartan Kjartansson skrifar 2. desember 2025 14:28 Ákveðið var að fresta því að skipa lögreglustjóra á Suðurnesjum á meðan leitað er að eftirmanni Sigríðar Bjarkar Guðjónsdóttur (t.v.) sem sagði óvænt af sér sem ríkislögreglustjóri í síðasta mánuði. Vísir Dómsmálaráðuneytið gerði hlé á umsóknarferli vegna embættis lögreglustjórans á Suðurnesjum á meðan leit að nýjum ríkislögreglustjóra stendur yfir. Þrír mánuðir eru frá því að staðan á Suðurnesjum var auglýst. Ekkert hefur frést af skipun lögreglustjóra á Suðurnesjum frá því að listi yfir umsækjendur var birtur um miðjan október. Dómsmálaráðuneytið staðfestir í skriflegu svari við fyrirspurn Vísis að umsóknarferlinu hafi verið frestað á meðan umsóknarferli vegna skipunar ríkislögreglustjóra stendur yfir. Umsækjendur um embættið á Suðurnesjum hafi verið upplýstir um stöðuna. Sigríður Björk Guðjónsdóttir sagði skyndilega af sér sem ríkislögreglustjóri í kjölfar umfjöllunar um viðskipti embættis hennar við ráðgjafarfyrirtæki. Staðan hefur ekki verið auglýst til umsóknar ennþá. Embætti lögreglustjóra á Suðurnesjum losnaði þegar Úlfar Lúðvíksson sagði upp störfum í maí. Það gerði hann eftir að Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra, tjáði honum að embættið yrði auglýst í haust og samningur hans yrði ekki endurnýjaður. Sex manns sóttu um stöðu lögreglustjóra á Suðurnesjum sem til stóð að skipa í um mánaðamótin, þar á meðal Margrét Kristín Pálsdóttir, settur lögreglustjóri á Suðurnesjum, Alda Hrönn Jóhannsdóttir, staðgengill lögreglustjórans, og Birgir Jónasson, settur fangelsismálastjóri. Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Lögreglan Ráðning ríkislögreglustjóra Greiðslur ríkislögreglustjóra til Intra Mest lesið Gekk út af fíknigeðdeild og fannst látinn sólarhring síðar Innlent Alvarlegt umferðarslys á Suðurstrandarvegi Innlent Sagði hvern sem er hafa getað fyllt BMW-inn af kókaíni Innlent „Öll kosningaloforð eru svikin“ Innlent Var að horfa á þátt í farsímanum á meðan hann ók Innlent „Pavarotti á ís“ vekur reiði ekkju stórsöngvarans Erlent „Íslendingar eru allt of þungir“ Innlent Bjóða Rússum flotastöð við Rauðahafið Erlent Leitar bróður sem hún hefur aldrei hitt Innlent Parísar- og Rómarferð fjárlaganefndar sætir gagnrýni Innlent Fleiri fréttir Þingmenn mæta í vinnuna á laugardögum í desember Bíða með að skipa lögreglustjóra á Suðurnesjum á meðan nýs ríkislögreglustjóra er leitað Hvetja Seðlabankann til að rýmka lánþegaskilyrði enn frekar Parísar- og Rómarferð fjárlaganefndar sætir gagnrýni Vita enn ekki hvernig maðurinn lést Gott sé að draga úr notkun einkabílsins í dag og næstu daga „Íslendingar eru allt of þungir“ „Öll kosningaloforð eru svikin“ Halldór frá ASÍ til ríkisstjórnarinnar Fjárlögin tekið miklum breytingum fyrir aðra umræðu Með kíló af kókaíni í bakpokanum Skipaður forstöðumaður Stafrænnar heilsu Ekkert prófkjör hjá Sjálfstæðismönnum í Garðabæ Alvarlegt umferðarslys á Suðurstrandarvegi Gekk út af fíknigeðdeild og fannst látinn sólarhring síðar Leggja til breytingar um hærri útgjöld og meiri skatttekjur Sagði hvern sem er hafa getað fyllt BMW-inn af kókaíni Var að horfa á þátt í farsímanum á meðan hann ók Tónhöfundar spyrja út í notkun gervigreindar Borgaði sig fyrir kirkjuna að breyta um merki Þota til Egilsstaða í kvöld til að flytja veðurteppta Tíu prósent leikskólastarfsmanna hafi ekki meðalhæfni í íslensku Ræningjarnir hefðu aldrei sloppið á Íslandi Ókyrrð í lægri flughæðum raskar innanlandsfluginu Leitar bróður sem hún hefur aldrei hitt Dorrit, leit að bróður og pakkaflóð Miðflokkurinn áfram á flugi Myndskeið þingmannsins féll í grýttan jarðveg hjá kennurum Viðrar hugmynd um að gera fullveldisdaginn að rauðum degi Þorgerður Katrín opnaði nýtt sendiráð í Madríd Sjá meira