Sameinist í baráttu um að fá risabor og gangaþrennu Kristján Már Unnarsson skrifar 7. desember 2025 07:11 Þrír borar frá fyrirtækinu Robbins voru notaðir til að bora virkjanagöng Kárahnjúka. Robbins Einn helsti forystumaður Austfirðinga um áratugaskeið, Sveinn Jónsson, verkfræðingur á Egilsstöðum, hvetur Austfirðinga til að fylkja liði um Fjarðagöng en um leið að sameinast í baráttu um að jarðgöngum milli fjarðanna og Héraðs verði flýtt. Jafnframt hvetur hann til þess að keyptur verði risabor til landsins til að heilbora öll göngin í einu samfelldu verki, en slíkir borar voru notaðir með góðum árangri við Kárahnjúka til að bora virkjanagöng fyrir tveimur áratugum. Sveinn hvetur núna til þess að Austfirðingar slíðri sverðin í hatrömmum deilum um næstu jarðgöng innan fjórðungsins. Sveinn Jónsson, verkfræðingur á Egilsstöðum.Aðsend „Það er sérstaklega mikilvægt núna að menn setjist niður og finni sameiginlegu bestu lausnina og það sem allra fyrst. Tíminn líður,“ segir Sveinn í samtali við fréttastofu Sýnar og minnir á að bæði Norðfjarðargöng og ekki síður Fáskrúðsfjarðargöng hafi gjörbreytt samfélaginu fyrir austan. Hugmyndir Sveins að sáttalausn koma fram í þessu viðtali en hafa áður birst í greinum í héraðsmiðlinum Austurfrétt og núna einnig í viðbrögðum hans við þreifingum hópsins sem stendur á bak við undirskriftasöfnunina Fjarðagöng í forgang. Fjarðagangahópurinn varpaði því fram á föstudag hvort hópurinn sem styður Fjarðarheiðargöng væri tilbúinn að sameinast í baráttu um að flýta enn frekar fyrir Fjarðagöngum og fá þriðju göngin inn í myndina, sem sagt úr Mjóafirði til Héraðs. „Fá þannig hin eiginlegu Samgöng aftur á kortið. Gæti það hugsanlega verið lausn sem allir íbúar Mið-Austurlands gætu unað við?“ er spurt á facebooksíðu Fjarðagangahópsins. Fjarðagöngum verði flýtt „Húrra fyrir þessu. Úr því sem komið er skal ég vera manna fyrstur til að styðja þessa tillögu og þykir vænt um að forsvarsmenn Fjarðaganga eru að sjá ljósið og rétta sáttahönd,“ svarar Sveinn á heimasíðunni, sem 77 ára gamall er enn virkur þátttakandi í umræðum um framfaramál Austurlands. Við lok jarðgangaborana við Kárahnjúka árið 2008 fjallaði Stöð 2 um óskir ráðamanna á Austfjörðum um að halda eftir í landinu einum þriggja bora Impregilo. Sveinn Jónsson var einn helsti áhrifamaður Héraðsbúa um áraraðir. Hann kemur frá sjálfu höfuðbólinu Egilsstöðum, sem þéttbýlið byggðist út frá. Hann sat lengi í bæjarstjórn Egilsstaða, sem núna er hluti Múlaþings, var formaður bæjarráðs og gegndi forystustörfum á vettvangi Samtaka sveitarfélaga á Austurlandi og Austurbrúar. Þá settist hann margoft inn á Alþingi sem varaþingmaður Alþýðubandalagsins í þrjú kjörtímabil. Samtímis var Sveinn framámaður í atvinnulífi Austfirðinga, rak verkfræðistofu, var byggingarfulltrúi og bæjarverkfræðingur Egilsstaða og hafði síðar forystu fyrir margskyns atvinnurekstri og stýrði stórum byggingaverkefnum. Þá kom hann bæði að undirbúningi Kárahnjúkavirkjunar og var í byggingarstjórn álversins á Reyðarfirði. Efaðist um Fjarðarheiðargöng „Ég var alla tíð stuðningsmaður þess að fara í Fjarðagöng með tengingu við Hérað, eða svokölluð Samgöng. Eftir að sveitarstjórnarmenn náðu saman um Fjarðarheiðargöng studdi ég þau að sjálfsögðu en hafði þó efasemdir, bæði vegna kostnaðar og einnig taldi ég að erfitt yrði að fá víðtækan stuðning við þá leið,“ segir Sveinn. Þá segir hann vötn uppi á Fjarðarheiði valda sér áhyggjum gagnvart vatnsleka. Svokölluð Samgöng gerðu ráð fyrir tengingu fjarðanna og Héraðs með göngum undir Mjóafjarðarheiði.Grafík/Sara Rut Fannarsdóttir „Ég hallast að tengingu við Hérað með göngum undir Mjóafjarðarheiði, yfir í Slenjudal og Eyvindarárdal. Ef menn vildu halda sig við Fjarðarheiðargöng teldi ég að frekar ætti að skoða að fara undir Gagnheiði og gera þá göng með gatnamótum þar, eða hringtorgi, eins og Færeyingar hafa gert. Annar leggurinn færi til Seyðisfjarðar en hinn til Mjóafjarðar.“ Þessi útfærsla af göngum var sýnd í frétt Stöðvar 2 árið 2008. Hún gerir ráð fyrir göngum undir Gagnheiði milli Egilsstaða og Seyðisfjarðar með gatnamótum. Sömu göngin myndu þannig tengja Egilsstaði, Seyðisfjörð og Mjóafjörð. Þetta var áður en Norðfjarðargöng voru grafin.skjáskot/Stöð 2 Vill fá risabor í verkið Sveinn hvetur eindregið til þess að skoðað verði að fá TBM-heilborunarvél til að bora öll göngin í einni lotu. Slík vél með tilheyrandi búnaði segir hann kosta milli fjóra og fimm milljarða króna. Hún geti borað einn og hálfan kílómetra á mánuði. Telur Sveinn að það þyrfti ekki að taka nema fjórtán til fimmtán mánuði að bora alla 21 eða 22 kílómetrana. „Svona borvélar hafa verið að koma mjög vel út. Afkastagetan er margföld á við hefðbundin sprengd göng.“ Einn risaboranna við Kárahnjúka mölvar síðasta haftið. Þar heilboruðu þeir alls 48,5 kílómetra af jarðgöngum. Árið 2006 boraði einn borinn 864,6 metra í einum mánuði. Annar setti heimsmet þegar hann boraði 92 metra á 24 klukkustundum.Robbins Hann segir að á þeim tveimur áratugum sem liðnir séu frá virkjanaframkvæmdunum hafi orðið gríðarlegar framfarir í heilborun jarðganga. Margir nýir framleiðendur hafi bæst við og kostnaður lækkað. „Áður var talið að til að heilborun borgaði sig þyrftu jarðgöng að vera minnst tíu kilómetra löng. Þetta hefur styst. Núna tala menn um þriggja kílómetra göng og jafnvel að heilborun geti borgað sig í eins kílómetra löngum göngum. Ég er sannfærður um að þetta er langhagkvæmasta lausnin,“ segir Sveinn Jónsson. Heilborun rædd á Alþingi árið 2005 Árið 2005, þegar vinna við Kárahnjúka stóð sem hæst, var rætt á Alþingi um þann möguleika að nota heilborun við gerð vegganga. Þáverandi samgönguráðherra, Sturla Böðvarsson, svaraði þá fyrirspurn Birkis Jóns Jónssonar um málið en tilefnið var að áhugamannahópur á Austurlandi sem kallaðist Samgöng, vildi leita til Impregilo um að nýta þá tækni. Héðinsfjarðargöng voru formlega opnuð með viðhöfn laugardaginn 2. október árið 2010. Þau eru tvenn jarðgöng á milli Siglufjarðar og Ólafsfjarðar, 3,9 kílómetra og 7,1 kílómetra löng, með Héðinsfjörð á milli.Vísir Árið 2003 þegar Vegagerðin í fyrra sinn bauð út Héðinsfjarðargöng var hið ítalska Impregilo, verktakinn við Kárahnjúka, meðal bjóðenda í samstarfi við Héraðsverk og Eykt. Tilboð þeirra upp á 9,1 milljarð króna reyndist hins vegar langhæst, 47 prósentum hærra en lægsta boð. Öllum tilboðum var þá hafnað. Þegar Vegagerðin í annað sinn bauð út göngin árið 2006, þegar hyllti undir lok Kárahnjúkaframkvæmda, var sérstaklega boðið upp á þann valkost að senda inn frávikstilboð miðað við aðra verktilhögun, svo sem heilborun. 