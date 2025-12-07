Útilokar ekki að koma heim Valur Páll Eiríksson skrifar 7. desember 2025 08:03 Arnór Ingvi skoðar næstu skref eftir fall Norrköping úr sænsku úrvalsdeildinni. Norrköping „Ég er með samning út næsta tímabil en ég ætla að setjast niður með fjölskyldunni og mínu fólki og sjá hvað er best fyrir okkur og taka ákvörðun út frá því,“ segir landsliðsmaðurinn Arnór Ingvi Traustason sem er líklega á förum frá sænska liðinu Norrköping í Svíþjóð eftir fall liðsins úr efstu deild. Arnór Ingvi hefur verið á mála hjá Norrköping frá árinu 2022 og komið víða við á löngum atvinnumannaferli. Samningur hans er út næstu leiktíð en bæði erlend og íslensk lið hafa borið í hann víurnar að undanförnu. Hann hefur til að mynda verið orðaður við heimkomu og eru Keflvíkingar sagðir stórhuga á markaðnum eftir að hafa komist upp í Bestu deildina. Ljóst er að vilji Arnór koma heim að stærri lið landsins láti ekki sitt eftir liggja í baráttunni um undirskrift hans. Er hugur þinn farinn að leita eitthvað heim til Íslands? „Já, já, það gerir það eflaust. En maður heldur öllu opnu. Það hafa komið hlutir hérna úti líka sem eru alveg áhugaverðir. Ég ætla að skoða allt og halda öllu opnu,“ segir Arnór Ingvi í samtali við íþróttadeild. Hafa mörg íslensk lið sett sig í samband við þig? „Nei, alls ekki. Það eru fleiri erlend lið heldur en íslensk,“ segir Arnór enn fremur. Fjölskyldan er þó mikilvægust þegar kemur að því að þessi 32 ára gamli miðjumaður ákveði næstu skref á sínum ferli. „Maður er kominn á stað þar sem fjölskyldan skiptir mann mestu máli. Mín næsta ákvörðun verður tekin út frá fjölskylduaðstæðum líka. Ég á tvö börn. Þau skipta miklu máli hvað þetta varðar og það þarf allt að smella svo allir verðir sáttir,“ segir Arnór Ingvi. Sænski boltinn Íslenski boltinn Mest lesið Sprengja frá Salah: Gerður að blóraböggli og brostið samband við Slot Enski boltinn Útilokar ekki að koma heim Fótbolti Messi og Miami MLS-meistarar Fótbolti Skýrsla Ágústs: Ekki lengur reynslulausar Handbolti Dagskráin í dag: Úrslitin ráðast í Formúlunni, enski, NFL og stórleikur í körfunni Sport „Erfitt þegar þú færð á þig mörk án þess að fá á þig færi“ Enski boltinn Sjáðu mörkin: Guimaraes beint úr horni, dramatík hjá Liverpool og öll hin Enski boltinn Brasilíumenn byrja vel undir stjórn Menezes - myndband Fótbolti „Æðisleg tilfinning að sjá boltann í markinu“ Handbolti Sextán ára með fernu fyrir meistara Víkings Íslenski boltinn Fleiri fréttir Útilokar ekki að koma heim Sjáðu mörkin: Guimaraes beint úr horni, dramatík hjá Liverpool og öll hin Messi og Miami MLS-meistarar Sprengja frá Salah: Gerður að blóraböggli og brostið samband við Slot „Erfitt þegar þú færð á þig mörk án þess að fá á þig færi“ Hádramatík í sex marka leik Hildur á skotskónum í Barcelona Aftur aflýst hjá Andra vegna bleytu Everton í fimmta sæti og langþráður sigur Spurs Varnarmenn City í stuði og aðeins tvö stig í Arsenal Þriðji í röð án sigurs hjá Chelsea Salah enn á bekknum Ísak fékk ekki boltann og Köln kastaði sigri frá sér Albert aftur í byrjunarliðið en martröðin heldur áfram Sextán ára með fernu fyrir meistara Víkings Emilía skoraði en brekkan var of brött Hádramatík í lokin á Villa Park Hólmbert skoraði í úrslitaleik í Suður-Kóreu Heimir bjartsýnn eftir HM-drátt: „Þetta er riðill sem við getum unnið“ Mbappé nálgast Real Madrid-met Cristiano Ronaldo Messi og Ronaldo gætu mæst í átta liða úrslitunum á HM 2026 Hagaði sér eins og MMA-bardagahetja í fótboltaleik Yngri bróðir Mbappé reddaði málunum fyrir Hákon og félaga í kvöld Hislop með krabbamein Bannar risasamning risastjörnunnar Trump fékk Friðarverðlaunin og setti verðlaunapeninginn strax um hálsinn Svona eru riðlarnir á HM í fótbolta 2026 Í bann vegna slakrar landafræðikunnáttu Valur dregur sig úr Bose-bikarnum Lingard yfirgefur Suður-Kóreu Sjá meira