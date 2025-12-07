Fótbolti

Úti­lokar ekki að koma heim

Valur Páll Eiríksson skrifar
Arnór Ingvi skoðar næstu skref eftir fall Norrköping úr sænsku úrvalsdeildinni.
„Ég er með samning út næsta tímabil en ég ætla að setjast niður með fjölskyldunni og mínu fólki og sjá hvað er best fyrir okkur og taka ákvörðun út frá því,“ segir landsliðsmaðurinn Arnór Ingvi Traustason sem er líklega á förum frá sænska liðinu Norrköping í Svíþjóð eftir fall liðsins úr efstu deild.

Arnór Ingvi hefur verið á mála hjá Norrköping frá árinu 2022 og komið víða við á löngum atvinnumannaferli. Samningur hans er út næstu leiktíð en bæði erlend og íslensk lið hafa borið í hann víurnar að undanförnu.

Hann hefur til að mynda verið orðaður við heimkomu og eru Keflvíkingar sagðir stórhuga á markaðnum eftir að hafa komist upp í Bestu deildina. Ljóst er að vilji Arnór koma heim að stærri lið landsins láti ekki sitt eftir liggja í baráttunni um undirskrift hans.

Er hugur þinn farinn að leita eitthvað heim til Íslands?

„Já, já, það gerir það eflaust. En maður heldur öllu opnu. Það hafa komið hlutir hérna úti líka sem eru alveg áhugaverðir. Ég ætla að skoða allt og halda öllu opnu,“ segir Arnór Ingvi í samtali við íþróttadeild.

Hafa mörg íslensk lið sett sig í samband við þig?

„Nei, alls ekki. Það eru fleiri erlend lið heldur en íslensk,“ segir Arnór enn fremur.

Fjölskyldan er þó mikilvægust þegar kemur að því að þessi 32 ára gamli miðjumaður ákveði næstu skref á sínum ferli.

„Maður er kominn á stað þar sem fjölskyldan skiptir mann mestu máli. Mín næsta ákvörðun verður tekin út frá fjölskylduaðstæðum líka. Ég á tvö börn. Þau skipta miklu máli hvað þetta varðar og það þarf allt að smella svo allir verðir sáttir,“ segir Arnór Ingvi.

