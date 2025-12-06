Jónas Már Torfason, lögfræðingur og sonur heilbrigðisráðherra, íhugar að bjóða sig fram til oddvita Samfylkingarinnar í Kópavogi.
Í samtali við fréttastofu segir Jónas Már að margir hafi komið að tali við hann og þá sérstaklega verið minnst á oddvitasætið. Hann hafi ekki tekið formlega ákvörðun en íhugi áskornunina.
Jónas Már bjó um tíma í Kaupmannahöfn og starfaði hjá lögmannsstofunni Plesner en er nú fluttur aftur til Íslands og tók til starfa hjá lögmannsstofunni Réttur sem sérhæfður ráðgjafi með áherslu á ráðgjöf á sviði banka-, fjármála- og fyrirtækjaréttar.
Áður var Jónas Már framkvæmdastjóri Stúdentaráðs Háskóla Íslands og starfaði sem blaðamaður á Fréttablaðinu. Hann hefur setið í ýmsum stjórnum og nefndum og var nýlega skipaður formaður nefndar um endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar af Loga Einarssyni menningarráðherra. Þá er hann einnig varamaður í yfirkjörstjórn Reykjavíkurkjördæmis norður.
Samfylkingin í Kópavogi hefur efnt til flokksvals fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar þar sem kosið verður um fjögur efstu sætin á framboðslistanum. Framboðsfresturinn er til 12. janúar en flokksvalið sjálft fer fram þann 7. febrúar.
Lögmannsstofan Réttur hefur ráðið Jónas Má Torfason sem sérhæfðan ráðgjafa með áherslu á ráðgjöf á sviði banka-, fjármála- og fyrirtækjaréttar.