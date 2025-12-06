Innlent

Karl­maður hand­tekinn í tengslum við manns­lát

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Maðurinn fannst í Kópavogi.
Karlmaður um þrítugt var handtekinn fyrr í vikunni í tengslum við rannsókn Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu á mannsláti í Kópavogi um síðustu helgi.

Á sunnudagsmorgun fannst karlmaður á fertugsaldri látinn í heimahúsi í á Kársnesi í Kópavogi. Lögreglu barst tilkynning um meðvitundarlausan karlmann á ellefta tímanum en hann reyndist látinn er að var komið. 

Maðurinn sem er í haldi var úrskurðaður í gæsluvarðhald í Héraðsdómi Reykjaness í fyrrdag. Gæsluvarðhaldið er í gildi til 9. desember samkvæmt tilkynningu frá lögreglu.

Á fimmtudag greindi lögreglan frá að ekki lægi fyrir með hvaða hætti andlát mannsins bar að. Engar upplýsingar hafa fengist frá lögreglu hvort að orsök andlátsins liggi fyrir.

Fréttin hefur verið uppfærð.

Lögreglumál

