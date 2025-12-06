Steinhvelfingin utan um Tsjernobyl-kjarnorkuverið í Úkraínu getur ekki uppfyllt hlutverk sitt um að stöðva geislun, samkvæmt Alþjóðakjarnorkumálstofnuninni. Sprengjudróni hafnaði á hvelfingunni í febrúar.
Írönskum Shahed-sprengjudróna var flogið á steinhvelfinguna sem byggð var yfir Tsjernobyl-kjarnorkuverið til að koma í veg fyrir frekari geislamengun. Dróninn gerði fimmtán fermetra gat í ytri byrði hvelfingarinnar og kviknaði eldur sem tók tvær vikur að slökkva.
Vólódímir Selenskí Úkraínuforseti hélt því fram að um hafi verið að ræða árás á vegum Rússa, en þeir neituðu öllum ásökunum. Alþjóðakjarnorkustofnunin (IAEA) hefur framkvæmt athuganir á hvelfingunni.
Samkvæmt The Guardian sagði Rafael Grossi, framkvæmdastjóri IAEA, að nýjasta eftirlitsferðin hefði staðfest að varnarvirkið hefði glatað helstu öryggisvirkni sinni, þar á meðal innilokunargetu. Hins vegar eru engar varanlegar skemmdir á burðarvirkjum steinhvelfingarinnar eða vöktunarkerfunum.
Nú þegar væri búið að ráðast í einhverjar viðgerðir en umfangsmikil endurreisn væri nauðsynleg til að tryggja öryggi til langs tíma.
Kjarnaofn númer fjögur í Tsjernobyl sprakk í versta kjarnorkuslysi sögunnar árið 1986. Sovétmenn byggðu steinhvelfingu yfir kjaranofninn sem átti að endast í þrjátíu ár. Því var ráðist í að byggja steinhvelfingu utan um allt kjarnorkuverið og lauk framkvæmdum árið 2019. Bygging steinhvelfingarinnar kostaði alls 1,5 billjónir evra, rúma 223 milljarða íslenskra króna.