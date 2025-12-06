Það verður meira en nóg að gera á Flúðum í dag því þá fer fram jólamarkaður í félagsheimilinu þar, sem sannur jólaandi mun ríkja. Sveitarstjóri Hrunamannahrepps hvetur fólk til að taka sér bílferð á Flúðir í tilefni dagsins.
Það er Atvinnu- menningar og ferðanefnd Hrunamannahrepps, sem sér um markaðinn, sem hefst núna klukkan 13:00 og stendur til klukkan 16:00 í dag. Veðrið er einstaklega gott og því má gera ráð fyrir því að margir leggi leið sína á markaðinn á Flúðum.
Aldís Hafsteinsdóttir er sveitarstjóri Hrunamannahrepps.
„Sú hefð hefur skapast að það er haldin þessi markaður og það koma aðilar alls staðar að og selja vörur og fólk kemur og eins og maður segir, hittir hvort annað og spjallar og á góðar stundir saman. Það er kaffisala, það eru jólasveinar, mandarínur fyrir börnin og skemmtiatriði, blaðrarinn í bókasafninu og allt er þetta í sama húsinu, þannig að þetta er mjög skemmtilegt,” segir Aldís.
Aldís segir að það verði mjög auðvelt fyrir fólk að kaupa vörur í jólapakkann á markaðnum og hún vekur sérstaklega athygli á vörum frá Viss, sem er vinnustaður fyrir fólk með skerta starfsgetu.
„Þau eru með ofboðslega skemmtilegar vörur og mjög fallegar vörur í jólapakkann,” segir Aldís.
En er fólk almennt komið í jólaskap eða er það að gerast, hvernig skynjar þú það?
„Já, mér finnst fólk komið í jólaskap og það er búið að skreyta. Það styttist jú í jólin en það vantar snjóinn en það er auð jörð á Flúðum. En það er mikil stemning og það er alltaf gaman á þessum degi,” segir Aldís að lokum.