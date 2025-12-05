Innlent

Allt til­tækt slökkvi­lið á Brimnesi

Eiður Þór Árnason skrifar
Bærinn Brimnes í Dalvíkurbyggð.
Eldur logar á bænum Brimnesi á Dalvík og var allt tiltækt slökkvilið bæjarins kallað á staðinn fyrr í kvöld. Að sögn slökkviliðsstjóra er hvorki vitað um slys á mönnum né dýrum og verið sé að ná tökum á eldinum.

Slökkviliðið hafi einnig notið aðstoðar frá slökkviliðinu á Akureyri og körfubíll frá þeim sé nýttur á vettvangi. Nú sé unnið að því að slökkva eldhreiður í þaki, að sögn Vilhelms Hallgrímssonar slökkviliðsstjóra. Mbl.is greindi fyrst frá málinu.

„Við erum búnir að einangra eldinn við fjósið, engar skepnur inni og teljum okkur vera búnir að ná tökum á því að megninu til.“

Dalvíkurbyggð Slökkvilið

