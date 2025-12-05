Í hádegisfréttum fjöllum við áfram um mál Ársæls Guðmundssonar skólameistara Borgarholtsskóla. Við ræðum við Guðmund Inga Kristinsson mennta- og barnamálaráðherra í beinni en hann er í stuttu leyfi frá sjúkrahúsdvöl.
Mikil átök hafa verið á Alþingi um þá ákvörðun menntamálaráðherra að auglýsa starf hans laust til umsóknar. Lögmaður Ársæls hefur nú farið fram á að þær Kristrún Þórðardóttir og Inga Sæland verði kallaðar í vitnaleiðslur fyrir dómi til að leiða hið rétta í málinu fram.
Þá fjöllum við um málefni Eurovision keppninnar en það ræðst í næstu viku hvort Ísland taki þátt í keppninni eður ei. Við heyrum í Páli Óskari Hjálmtýssyni sem skorar á stjórnina að hætta við þátttöku.
Einnig fjöllum við áfram um samgönguáætlun og þá gagnrýni sem hún hefur fengið frá Austfirðingum.
Í sportpakka dagsins er það svo tap Íslands gegn Spáni á HM í handbolta sem verður til umfjöllunar.